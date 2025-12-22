ఆ మ్యూజియంకు వెళ్తే కోట్ల ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లినట్లే - ఒకేచోట అపురూప శిలా సంపద
తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో అరుదైన ‘జీవ శిలాజాల’గనితో భూగర్భ శాస్త్ర(జియాలజి) మ్యూజియం - భూమి చరిత్ర చెప్పే సజీవ సాక్ష్యాలు - ఆసియాలోనే అతిపెద్దదిగా ‘న్యాక్’ నుంచి గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 10:48 AM IST
SV University Geological Museum in Tirupati : తన ఆత్మకథన్న రాసుకున్న భూమి దాన్ని పొరల్లో దాచుకుంది. దానిని తరచి చూసినా కొద్దీ అపురూపమైన శిలాక్షరాలు బయటపడసాగాయి. కోట్ల ఏళ్ల చరిత్రకు సాక్ష్యమైన ఆ ఒక్కో శిల రత్నంలా, పగడంలా, వజ్రంలా మారి మనిషికి ఉత్సుకతను రేపుతున్నాయి. తిరుపతిలోని ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయం ఆ అపురూప శిలా సంపదను ఒక్కచోట చేర్చింది. భూగర్భ శాస్త్ర (జియాలజి) మ్యూజియం పేరిట రేపటి తరానికి పరిచయం చేస్తోంది. ఒక్కసారి ఆ మ్యూజియంలోకి వెళ్తే టైం మిషన్పై ఎక్కి 450 కోట్ల ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఆసియాలోనే అతిపెద్దదిగా ‘న్యాక్’ నుంచి గుర్తింపు పొందిన ఈ సంగ్రహణ శాలలోని విశేషాలను అధ్యాపకులు మధు, సుబ్బారెడ్డి తెలుపుతున్నారు.
3 వేల రకాల రాళ్లు : ఈ మ్యూజియం 1959లో ప్రారంభమైంది. ఇక్కడ ప్రపంచంలోని అన్ని వైవిధ్య ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన 3 వేల రకాల రాళ్లు (స్పెసిమెన్స్)ను ఉన్నట్లు నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఖండాలన్నీ ఒకటిగా ఉండేవనేది నిజమని వీటన్నింటినీ పరిశీలనాత్మకంగా చూస్తే అర్థమైపోతుంది. భూమి వేల ఏళ్ల క్రితం ఎలా ఉండేది? దాని నుంచి ఖండాలు ఎలా విడిపోయాయి? సముద్ర గర్భంలోని జీవులు రాళ్లుగా ఎలా మారాయి? అగ్నిపర్వతాల లావా ఏమైంది? అనే ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు ఇక్కడ దొరుకుతాయి.
అక్కడ ఒకప్పుడు సముద్రం ఉండేది : సముద్ర జీవులైన గవ్వలు, శంఖువులు, అతి సూక్ష్మజీవులైన ఫొరామినిఫెరా వంటివి చనిపోయాక భూమి పొరల్లో ఉండిపోతాయి. ఈ శిలాజాలు లభించే ప్రాంతాల్లోనే చమురు నిక్షేపాలు ఉంటాయని ప్రొఫెసర్లు చెబుతారు. అంటే చమురు దొరికే ప్రాంతాల్లో ఒకప్పుడు సముద్రం ఉండటమే కారణమని ఈ శిలాజాలు రుజువు చేస్తున్నాయి.
అరుదైన కింబర్లైట్ నమూనాలు : అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూర్లో లభించే వజ్రాలకు తల్లిలాంటి రాయి ‘కింబర్లైట్’. డ్రిల్లింగ్ ద్వారా భూగర్భంలో అత్యంత లోతున ఉండే ఈ రాయిని వెలికితీస్తారు. వీటిని విశ్లేషించి వజ్రాల గనులు గుర్తిస్తారు. ఇక్కడ ప్రదర్శించిన కింబర్లైట్ నమూనాలు అరుదైనవి. గాజు పరిశ్రమలో వాడే స్వచ్ఛమైన తెల్లటి క్వార్ట్జ్తోపాటు, మలినాలు చేరడం వల్ల ఊదా, పింక్ రంగులోకి మారినవి, పొగచూరిన ‘స్మోకీ క్వార్ట్’ వంటివి ఇక్కడ కనువిందుచేస్తాయి.
శిలాజంగా మారిన చెట్టు : మ్యూజియంలో శిలాజంగా మారిన చెట్టు (‘సిలిసిఫైడ్ వుడ్’) ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. కొన్ని కోట్ల ఏళ్ల క్రితం వృక్షాలు భూమిలో కూరుకుపోయినప్పుడు వాటి కణజాలంలోని సెల్యులోజ్ స్థానంలో ఇసుక చేరి, రసాయనిక చర్య జరిగి రాయిలా మారుతుంది. ఆకారం మాత్రం చెక్కుచెదరకుండా చూసేందుకు చెట్టు కాండంలాగే ఉంటుంది.
నీటిలో తేలియాడే ‘ఫ్లోటింగ్ రాక్’ : గుహల్లో నీరు ఆవిరైనప్పుడు కాల్షియం కార్బొనేట్ గడ్డకట్టి ఏర్పడే అద్భుత ఆకృతులు మ్యూజియంలో చూడొచ్చు. గుహపైకప్పు నుంచి కిందికి పెరిగే ‘స్టాలక్టైట్స్’, నేల నుంచి పైకి పెరిగే ‘స్టాలగ్మైట్స్’ నమూనాలు ఉన్నాయి. నీటిలో తేలియాడే ‘ఫ్లోటింగ్ రాక్’ ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత. ‘కోరల్స్’ (పగడపు దిబ్బలు) నమూనాలు, ఇనుము, అల్యూమినియం, మైకా, సిమెంటు ఉత్పత్తికి వాడే ఖనిజాల ముడి రూపాలు విద్యార్థులను ఆలోచింపజేస్తాయి. ఒకే గ్రానైట్లో మైకా, పెగ్మటైట్, గార్నెట్ అనే 3 ఖనిజాలు కలిసి ఉన్న అరుదైన నమూనా ఇక్కడ ఉంది.
