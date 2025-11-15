Bihar Election Results 2025

అప్పటి నుంచీ అదే ధోరణి - కీలక కేసుల్లో అనుమానాస్పద మరణాలు

పరిటాల రవి, వివేకా హత్యల నుంచి పరకామణి చోరీ వరకూ అదే తీరు - కీలక సాక్ష్యులకు మరణగండం ఎందుకు?

Suspicious Deaths in Key Cases
Suspicious Deaths in Key Cases (Eenadu)
Suspicious Deaths in Key Cases : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పలు కేసుల దర్యాప్తు కీలక దశకు చేరుకున్న తరుణంలో అందులోని నిందితులు, అనుమానితులు, సాక్షులు వరుస హత్యలకు గురైన, అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందిన ఉదంతాలనేకం చూశాం. తాజాగా టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసు వ్యవహారంలో ఫిర్యాదుదారైన నాటి టీటీడీ ఏవీఎస్‌వో సతీష్‌కుమార్‌ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. గతంలో టీడీపీ నేత పరిటాల రవి, మాజీ మంత్రి వై.ఎస్‌.వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసుల్లోనూ దర్యాప్తు కీలక దశకు చేరుకున్న తరుణంలోనే నిందితులు, అనుమానితులు, సాక్షులు హత్యలకు గురయ్యారు. అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు.

అప్పట్లో పరిటాల రవి హత్య వెనకున్న అసలైన సూత్రధారులు, కుట్రదారుల పేర్లు బయటకు రాకుండా అందులోని పాత్రధారులను అంతమొందించారనే ఫిర్యాదులున్నాయి. అందులో అత్యధిక హత్యలు, మరణాలు రాజశేఖర్‌రెడ్డి సీఎంగా ఉన్నప్పుడే జరిగాయి. వివేకా హత్య కేసులోనూ జగన్‌ హయాంలోనే ఎక్కువ మంది సాక్షులు మరణించారు. ఇప్పుడు పరకామణి కేసులోనూ ఇదే తరహా నేర విధానం కనిపించింది. అందుకే సతీష్‌కుమార్‌ అనుమానాస్పద మృతిపై మరింత లోతుగా విచారణ చేయాల్సిన అవసరముంది.

Paritala Ravi
పరిటాల రవి (Eenadu)

పరిటాల రవి హత్య కేసులో

1. మొద్దు శీను: పరిటాల రవిపై కాల్పులు జరిపిన, హత్య కేసులో రెండో నిందితుడైన మొద్దు శీను 2008 నవంబరు 9న అనంతపురం జిల్లా జైల్లో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. శీనుతో పాటు జైలు గదిలో ఉన్న మరో ఖైదీ మల్లెల ఓంప్రకాశ్‌ అతడిని సిమెంట్‌ డంబెల్‌తో మోదీ చంపేశారు. అప్రూవర్‌గా మారి, తన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటానని 2007 ఏప్రిల్‌లో అనంతపురం కోర్టులో విచారణకు హాజరైనప్పుడు మొద్దు శీను ప్రకటించాడు. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకే అతడిని జైల్లో చంపేశారు. సూత్రధారులను బయటపెడతానని చెప్పడంతోనే దాని వెనకున్న నాటి ప్రభుత్వ పెద్దల సహకారంతో మొద్దు శీను హత్య జరిగిందన్న ఆరోపణలున్నాయి.

2. మద్దెలచెరువు సూరి: రవి హత్య కుట్రదారుల్లో ఒకరు, ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన మద్దెలచెరువు సూరి 2011 జనవరిలో హైదరాబాద్‌ యూసఫ్‌గూడలో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. సూరికి అత్యంత సన్నిహిత అనుచరుడైన మలిశెట్టి భానుకిరణ్‌ అతడిని కాల్చి చంపాడు. రవి హత్య కేసులో బెయిల్‌పై బయటకొచ్చిన సూరి ఏడాది తర్వాత హత్యకు గురయ్యాడు.

3. అజీజ్‌రెడ్డి: రవి హత్యకు ఆయుధాలు సమకూర్చాడని, ప్రత్యక్షంగా ఘటనలో పాల్గొన్నాడని ఆరోపణలున్న గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అజీజ్‌రెడ్డి 2008 మేలో జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలో పోలీసు ఎన్‌కౌంటర్‌లో హతమయ్యాడు. అజీజ్‌రెడ్డి డబ్బులు కోసం బెదిరిస్తున్నాడంటూ ఓ సినీ నిర్మాణ సంస్థ మేనేజర్‌ సాయంత్రం ఫిర్యాదివ్వగా పోలీసులు అదేరోజు రాత్రి ఎన్‌కౌంటర్‌ చేసేశారు. వెంకటరెడ్డి అనే వ్యక్తి అజీజ్‌రెడ్డి ద్వారా తమకు ఆయుధాలు సమకూర్చాడంటూ విచారణలో మొద్దు శీను, అప్రూవర్‌ రామ్మోహన్‌రెడ్డిలు వెల్లడించారు. కొన్నాళ్లకు వెంకటరెడ్డి హత్యకు గురికాగా, అజీజ్‌రెడ్డిని ఎన్‌కౌంటర్‌లో చంపేశారు. దీంతో ఆయుధాల కొనుగోలుకు నిధులు సమకూర్చిందెవరు? అనేది తేలలేదు.

4. మల్లికార్జున: పరిటాల రవి హత్య కేసుపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టిన తర్వాత ఆ మృతదేహానికి రీ పోస్టుమార్టం నిర్వహించించిన బృందంలో సహాయకుడిగా ఉన్న మల్లికార్జున కొన్నాళ్ల తర్వాత అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. ఆయన రైల్లోంచి దూకి చనిపోయారంటూ ప్రచారం చేశారు. రీ పోస్టుమార్టంలో వెలుగుచూసిన విషయాలు బయటకు రాకుండా తొక్కిపెట్టాలనే కుట్ర ఈ మృతి వెనక ఉందనే ఆరోపణలున్నాయి.

5. డాక్టర్‌ సాంబశివరావు: పరిటాల రవి హత్య కంటే ముందు జూబ్లీహిల్స్‌ బాంబు పేలుడు కేసులో మద్దెలచెరువు సూరి చర్లపల్లి జైల్లో ఉండేవాడు. అప్పట్లో జైల్లో వైద్యుడు సాంబశివరావు అతనికి సెల్‌ఫోన్లు అందించేవారని, సూరి వాటితో మాట్లాడే రవి హత్యకు కుట్ర చేశాడన్న ఆరోపణలున్నాయి. రవి హత్య తర్వాత కొన్నాళ్లకు సాంబశివరావు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. ఆయన కూడా రైల్లోంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారంటూ ప్రచారం చేశారు. ఆయన బతికుంటే రవి హత్య కుట్రలో మరింత మంది సూత్రధారులు బయటపడే అవకాశం ఉండేది.

6. ఓంప్రకాశ్‌: మొద్దు శీనును అంతమొందించిన కేసులో జీవిత ఖైదు పడ్డ ఓంప్రకాశ్‌ విశాఖపట్నం కేంద్ర కారాగారంలో ఖైదీగా ఉండేవాడు. వైఎస్సార్సీపీ పరిపాలన కాలంలో 2020 జులైలో మృతిచెందాడు. మూత్రపిండాలు దెబ్బతినడంతో చనిపోయినట్లు జైలు అధికారులు ప్రకటించారు.

Viveka
వివేకా (Eenadu)

వివేకా హత్య కేసులోనూ అదే తరహాలో మరణాలు

1. నారాయణయాదవ్, డ్రైవర్‌: వివేకా అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేందుకు జగన్, ఆయన సతీమణి భారతిలను హైదరాబాద్‌ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో పులివెందులకు తీసుకొచ్చిన వాహన డ్రైవర్‌ నారాయణ యాదవ్‌ 2019 డిసెంబరులో మృతిచెందారు. రాష్ట్ర పోలీసుల ఆధ్వర్యంలోని సిట్‌ విచారణ వేగవంతమవుతున్న తరుణంలో ఆయన మరణించడం సందేహాస్పదంగా మారింది. ఆయన్ను విచారణకు పిలుస్తారనే సమయంలో మృతిచెందారు. ఈ ఘటనపై కేసే నమోదు కాలేదు.

2. వాచ్‌మన్‌ రంగన్న: వివేకా హత్య కేసులో వాచ్‌మన్‌ రంగన్న ప్రత్యక్ష సాక్షి. ఎర్ర గంగిరెడ్డి, షేక్‌ దస్తగిరి, ఉమాశంకర్‌రెడ్డి, సునీల్‌యాదవ్‌లు వివేకాను హత్య చేసినట్లు ఆయన సీబీఐకి వాంగ్మూలమిచ్చారు. దాని ఆధారంగా ఈ హత్య కేసులో అవినాష్‌రెడ్డి, శివశంకర్‌రెడ్డి, భాస్కరరెడ్డి తదితర ముఖ్యుల ప్రమేయం బయటపడింది. ఆయన కొన్ని నెలల కిందట అస్వస్థతకు గురై మృతిచెందారు. రంగన్న మృతిపై కుటుంబ సభ్యులు అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.

3. కల్లూరు గంగాధర్‌రెడ్డి: వివేకా హత్య కేసులో ప్రధాన సాక్షుల్లో ఒకరైన కల్లూరు గంగాధర్‌రెడ్డి 2022 జూన్‌లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. ఈ కేసులో ఆయన సీబీఐ ఎదుట కీలక వాంగ్మూలమిచ్చి ఆ తర్వాత మాట మార్చారు. పులివెందుల్లోని జగన్‌ క్యాంపు కార్యాలయం, వివేకా, అవినాష్‌రెడ్డి ఇల్లు, ఈసీ గంగిరెడ్డి ఆసుపత్రి పరిసరాల్లో సీబీఐ కొలతలు వేయడం, గూగుల్‌ కోర్డినేట్స్‌ తీసుకుంటున్న సమయంలో ఆయన మృతి చెందడం అనుమానాలకు తావిచ్చింది.

4. కటికరెడ్డి శ్రీనివాసులరెడ్డి: కడప జిల్లా సింహాద్రిపురం మండలం కసనూరుకు చెందిన కటికరెడ్డి శ్రీనివాసులరెడ్డి 2019 సెప్టెంబరులో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. శ్రీనివాసులరెడ్డి మృతదేహంలో కాలేయానికి, కిడ్నీ మధ్య భాగంలో రక్తపు ఆనవాళ్లు ఉన్నట్లు ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక తేల్చింది. ఆ రక్తపు ఆనవాళ్లేమిటో దర్యాప్తు చేయకుండానే కేసు మూసేశారు.

5. డా.వైఎస్‌.అభిషేక్‌రెడ్డి: వివేకా హత్య కేసు కీలక సాక్షుల్లో ఒకరైన డా.వై.ఎస్‌.అభిషేక్‌రెడ్డి 2021 ఆగస్టులో సీబీఐకి వాంగ్మూలమిచ్చారు. వివేకా చనిపోయినట్లు దేవిరెడ్డి శివశంకర్‌రెడ్డి నుంచి తనకు ఫోన్‌కాల్‌ వచ్చిందని, ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి చూడగా మృతదేహం చుట్టూ రక్తపు మడుగు, ఆయన నుదుటిపై గాయాలున్నట్లు గుర్తించి, ఇది హత్యేనని భావించానని వాంగ్మూలమిచ్చారు. ఈ వాంగ్మూలం వెలుగుచూసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత అభిషేక్‌రెడ్డి అనారోగ్యం బారిన పడి ఈ ఏడాది జనవరిలో మరణించారు.

6. ఈసీ గంగిరెడ్డి: వై.ఎస్‌.భారతిరెడ్డి తండ్రి, జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి మామ అయిన ఈసీ గంగిరెడ్డి 2020 అక్టోబరులో అనారోగ్యంతో చనిపోయారు. వివేకా హత్య కుట్ర గురించి ఆయనకు తెలుసనే ఫిర్యాదులున్నాయి. వివేకా హత్యను కప్పిపుచ్చేందుకు ఈసీ గంగిరెడ్డికి చెందిన ఆసుపత్రి సిబ్బందే ఆయన మృతదేహానికి కట్లు కట్టి, బ్యాండేజీలు చుట్టారు. వివేకా హత్య తర్వాత నిందితులు గంగిరెడ్డి ఆసుపత్రికి వెళ్లి చేతులు శుభ్రం చేసుకున్నారనే ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మృతీ అనుమానాస్పదమే.

పరకామణి కేసు ఫిర్యాదుదారు సతీష్​​ది హత్యే! - ప్రాథమికంగా నిర్ధరించిన వైద్యులు

'ఆ కోణంలో లోతైన దర్యాప్తు జరపలేదు - సమాచారం ఎలా వచ్చిందో తెలపలేదు'

SUSPICIOUS DEATHS IN KEY CASES AP
SATISH KUMAR DEAD
PARAKAMANI CASE UPDATES
YS VIVEKA CASE UPDATES
SUSPICIOUS DEATHS IN KEY CASES

