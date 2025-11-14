Bihar Election Results 2025

పరకామణి చోరీ కేసు - ఫిర్యాదుదారు సతీష్​కుమార్​ అనుమానాస్పద మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 12:57 PM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Suspicious Death of Parakamani Theft Case Complainant Satish : పరకామణి చోరీ కేసులో ఫిర్యాదుదారు, టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్వో సతీష్​ తాడిపత్రిలో అనుమానాస్పద రీతిలో మృతి చెందారు. తాడిపత్రి రైల్వే ట్రాక్‌పై అతని మృతదేహం లభ్యమైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ రవికుమార్‌పై 2023 ఏప్రిల్‌లో సతీష్​ ఫిర్యాదు చేశారు. హుండీ సొమ్ము లెక్కింపు సమయంలో రవికుమార్‌ చోరీ చేసినట్టు ఆరోపించాడు. ఈ ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచగా అప్పట్లో రాజకీయ నాయకులు, టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు పోలీసుల ఒత్తిడితో ఆ కేసును న్యాయస్థానంలో సతీశ్‌ కుమార్‌ రాజీ చేసుకున్నారు. దీనిపై కొందరు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసుపై సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్‌ అయ్యన్నార్‌ బృందం ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తోంది. దర్యాప్తు కీలక దశకు చేరుకుంటున్న సమయంలో కేసు రాజీ చేసుకున్న సతీశ్‌ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం కలకలం సృష్టిస్తోంది.

రవికుమార్‌ చోరీ చేస్తుండగా అప్పటి విజిలెన్స్‌ అధికారి సతీష్​ పట్టుకున్నాడు. సతీష్​ కుమార్​ ప్రస్తుతం గుంతకల్లు రైల్వేలో జీఆర్‌పీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పని చేస్తుండేవాడు. రైల్వే జీఆర్‌పీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ సతీష్​కుమార్‌ స్వస్థలం కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ.

విజిలెన్స్‌ అధికారులు 2023 మే 30న రవికుమార్‌పై చార్జ్‌షీట్‌ ఫైల్‌ చేశారు. కేసు నుంచి తప్పిస్తే తన ఆస్తులు టీటీడీకి ఇస్తానని రవికుమార్‌ ప్రతిపాదించిన సంగతి తెలిసిందే. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రవికుమార్‌ ప్రతిపాదనతో అతని ఆస్తులపై కన్నేశారు. మరోవైపు టీటీడీ బోర్డు రవికి చెందిన కొన్ని ఆస్తులు విరాళంగా తీసుకుంటున్నట్టు తీర్మానించింది. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు 2023 సెప్టెంబర్‌ 9న లోక్‌అదాలత్‌తో రాజీ చేయించారు.

కూటమి సర్కారు వచ్చాక పరకామణి వ్యవహారం మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చింది. 2024 సెప్టెంబర్‌ నుంచి రవికుమార్‌ కుటుంబం అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయింది. పరకామణి కేసును మళ్లీ విచారించాలని ఇటీవల హైకోర్టు సీఐడీని ఆదేశించింది.

చీకటి కోణాలు వెలికి తీయాలి : టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్వో సతీష్ కుమార్ మృతి తీవ్ర అనుమానాలు రేకెత్తిస్తోందని టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాష్ రెడ్డి అన్నారు. మృతి వెనక దాగిన చీకటి కోణాలను పోలీసులు వెలికి తీయాలని ఆయన డిమాండ్​ చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే? : తిరుమల పరకామణిలో రవికుమార్‌ అనే వ్యక్తి ఓ మఠం తరఫున పని చేసేవాడు. ఏళ్ల తరబడి గుమస్తాగా ఉంటూ విదేశీ కరెన్సీని లెక్కించేవాడు. చాలాకాలంగా విదేశీ కరెన్సీని పక్కదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలు అతనిపై ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2023 ఏప్రిల్‌ 29న విదేశీ కరెన్సీని లెక్కిస్తూ అందులో కొన్ని నోట్లను పంచెలో ప్రత్యేకంగా కుట్టించుకున్న అరల్లో దాచుకున్నాడు. అతని కదలికలపై అనుమానం వచ్చి సిబ్బంది తనిఖీ చేయగా పట్టుబడ్డాడు. దీనిపై అప్పటి ఏవీఎస్వో (AVSO) సతీష్‌కుమార్‌ ఫిర్యాదు చేయడంతో రవికుమార్‌పై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు.

Last Updated : November 14, 2025 at 1:50 PM IST

