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'మా అమ్మాయిలా ఎవరికీ జరగకూడదు' - విశాఖ పోలీసులకు టెకీ రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు

దేహ్రాదూన్‌లో గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి - సమగ్ర దర్యాప్తు కోరిన కుటుంబ సభ్యులు - న్యాయం చేయాలని కోరుతున్న తల్లిదండ్రులు

​Visakha Techie Death Update
​Visakha Techie Death Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 11:34 AM IST

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Visakha Techie Death Update : "నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి అల్లారుముద్దుగా చూసుకున్నా, ఒక్కగానొక్క కూతురివని ఏ లోటూ లేకుండా సాకుకున్నా, నీ చిన్ని చిన్ని అడుగులతో నన్నెంతో మురిపించావ్​ తల్లీ, ముద్దుముద్దు మాటలతో ప్రతి రోజు నన్ను ఎంతో సంతోషపరిచావ్​కదమ్మా, విద్యలో నీ ప్రతిభతో నేను గర్వించేలా చేశావమ్మా, నాకోసం ఇన్ని చేసిన నీకు మంచిగా పెళ్లి చేసి, నాలా నిన్ను ముద్దుగా చూసుకునే భర్తను ఇచ్చాను అనుకున్నా అమ్మా, అంతేకాని పెళ్లి చేసి నీ ప్రాణాలకు హానీ తలపెట్టా అనుకోలేదు. నన్ను క్షమించమ్మా." అంటూ ఆ తండ్రి ఏడుస్తున్న తీరును చూస్తే ఎవరైనా కంటతడి పెట్టాల్సిందే.

​దేహ్రాదూన్‌లో అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మృతి చెందిన విశాఖకు చెందిన టెకీ రాధా గాయత్రి ఘటనలో కొత్త అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తమ కుమార్తె మృతిపై అనేక సందేహాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ గాయత్రి తల్లిదండ్రులు సత్యవతి, సుధాకర్‌లు గురువారం విశాఖపట్నం పోలీసులను ఆశ్రయించారు. డీసీపీ మణికంఠను కలిసి ఘటనపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరిపి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.

ఏడు నెలల క్రితమే ఘనంగా వివాహం : మీడియాతో మాట్లాడిన గాయత్రి తండ్రి సుధాకర్‌ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఆర్మీలో సేవలందించి పదవీ విరమణ పొందిన ఆయన, తన కుమార్తె విద్యా ప్రతిభను గుర్తుచేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. విశాఖలోనే చదువుకున్న గాయత్రి, విజయనగరం మహారాజా కళాశాలలో ఎంబీఏ టాపర్‌గా నిలిచిందని చెప్పారు. గత ఏడాది నవంబర్‌ 8న శ్రీచరణ్‌తో అంగరంగ వైభవంగా వివాహం జరిపామని తెలిపారు. పెళ్లై కేవలం ఏడు నెలలే అవుతుండగా ఇలాంటి విషాదం చోటుచేసుకోవడం తమ కుటుంబాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందన్నారు.

అనుమానాస్పద పరిస్థితులపై ప్రశ్నలు : మసూరీలో ఈ నెల 15న గాయత్రి స్పృహ లేకుండా మంచంపై పడిపోయిందని, గుండె స్పందన ఉందని అల్లుడు ఫోన్‌ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చాడని సుధాకర్‌ తెలిపారు. వెంటనే తమకు విమాన టికెట్లు బుక్‌ చేసి రావాలని చెప్పారని పేర్కొన్నారు. అయితే తాము అక్కడికి చేరుకునే సరికి ఘటనాస్థలాన్ని పూర్తిగా ఖాళీ చేసి, దేహ్రాదూన్‌లో పోస్టుమార్టం కూడా పూర్తి చేశారని చెప్పారు. దీంతో మరిన్ని అనుమానాలు కలుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

'చిన్న విషయాన్నీ అనుమానంతో చూసేవాడు' : శ్రీచరణ్‌ ప్రవర్తనపై కూడా సుధాకర్‌ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా తీవ్రంగా పరిగణించేవాడని, గాయత్రి బ్యాగ్‌లో తెలియకుండా ట్రాకర్‌ అమర్చాడని తన కుమార్తె చెప్పిందన్నారు. హైదరాబాద్‌లో ఉద్యోగ సమయంలో ఆమె వెళ్లే ప్రతి చోటుపై నిఘా ఉంచేవాడని, సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలు పరిశీలించేవాడని తెలిపారు. ఇంత అనుమానం ఉన్నప్పుడు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నాడని ప్రశ్నించారు.

తల్లిని విడిచి క్షణం ఉండని కూతురు : గాయత్రి తల్లి సత్యవతి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. "నా కూతురు ఫోన్‌కాల్‌ కంటే ఎక్కువగా వీడియో కాల్‌ చేసేది. నన్ను చూడకుండా ఒక్కరోజు కూడా ఉండేది కాదు. జూన్‌ 13న తెల్లవారుజామున వీడియో కాల్‌ చేసి మాట్లాడింది. 14వ తేదీన ధరించిన డ్రెస్‌ కూడా చూపించింది. భర్తతో కలిసి హరిద్వార్‌, రుషికేశ్‌ వెళ్తున్నామని ఆనందంగా చెప్పింది. దాని తర్వాత ఏమైందో, ఏం జరిగిందో తెలియదు" అంటూ బోరున విలపించారు.

'మా గాయత్రికి జరిగినది మరెవరికీ జరగకూడదు' : గాయత్రి జూన్‌ 17వ తేదీన విశాఖకు రావాలని, 20వ తేదీన ఇంట్లో జరిగే వేడుక ఏర్పాట్లను స్వయంగా ప్లాన్‌ చేసిందని తల్లిదండ్రులు గుర్తుచేసుకున్నారు. భవిష్యత్తుపై ఎన్నో కలలు కంటున్న తమ కుమార్తె ఒక్కసారిగా దూరమవడంతో కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. 'మా గాయత్రికి జరిగిన దురదృష్టం మరో కుటుంబానికి కాని, ఎవరికి కాని జరగకూడదు. నిజాలన్నీ వెలుగులోకి రావాలి. మా కుమార్తెకు న్యాయం జరగాలి' అంటూ తల్లిదండ్రులు హృదయ విదారకంగా విజ్ఞప్తి చేశారు.

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దేహ్రాదూన్‌లో గాయత్రి మృతి
​VISAKHA TECHIE DEATH UPDATE

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