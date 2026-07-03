హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్లో యువతి అనుమానాస్పద మృతి - ఆ గదిలో అసలేం జరిగింది?
హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్లో యువతి అనుమానాస్పద మృతి - ఫారుక్ (34)తో కలిసి రూమ్ బుక్ చేసుకున్న రేణుక (26) - ఫారుక్ బయటకు వెళ్లి వచ్చేసరికి ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువతి
Published : July 3, 2026 at 12:06 PM IST
Suspicious Death of Young Woman at Hotel Grand : హైదరాబాద్ లంగర్హౌస్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్లో యువతి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం కలకలం రేపింది. అల్వాల్కు చెందిన రేణుకకు గోల్కొండ ప్రాంతానికి చెందిన ఫారుక్తో పరిచయం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరూ గురువారం రాత్రి హోటల్లో రూమ్ నం.1611ను బుక్ చేసుకున్నారు. అనంతరం బయటకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి రేణుక ఉరివేసుకుని ఉందని ఫారుక్ హోటల్ సిబ్బందికి తెలిపాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
అయితే రేణుకది ఆత్మహత్య కాదని, హత్యేనని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తూ ఫారుక్పై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి, ఫారుక్ను అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. హత్యా? ఆత్మహత్యా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాల ఆధారంగా పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.