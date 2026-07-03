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హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్‌లో యువతి అనుమానాస్పద మృతి - ఆ గదిలో అసలేం జరిగింది?

హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్‌లో యువతి అనుమానాస్పద మృతి - ఫారుక్ (34)తో కలిసి రూమ్ బుక్ చేసుకున్న రేణుక (26) - ఫారుక్‌ బయటకు వెళ్లి వచ్చేసరికి ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువతి

Suspicious Death of Young Woman at Hotel Grand
Suspicious Death of Young Woman at Hotel Grand (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 3, 2026 at 12:06 PM IST

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Suspicious Death of Young Woman at Hotel Grand : హైదరాబాద్‌ లంగర్‌హౌస్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జ్‌లో యువతి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం కలకలం రేపింది. అల్వాల్‌కు చెందిన రేణుకకు గోల్కొండ ప్రాంతానికి చెందిన ఫారుక్‌తో పరిచయం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరూ గురువారం రాత్రి హోటల్‌లో రూమ్​ నం.1611ను బుక్ చేసుకున్నారు. అనంతరం బయటకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి రేణుక ఉరివేసుకుని ఉందని ఫారుక్ హోటల్​ సిబ్బందికి తెలిపాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.

అయితే రేణుకది ఆత్మహత్య కాదని, హత్యేనని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తూ ఫారుక్‌పై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి, ఫారుక్​ను అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. హత్యా? ఆత్మహత్యా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్​ ఆధారాల ఆధారంగా పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.

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