వరుస దాడులతో వణుకుపుట్టిస్తున్న జంతువు - చిరుత పనేమోనని అనుమానాలు
తవణంపల్లె, ఐరాల మండలాల్లో భయందోళనలు - నిర్ధారణకు రాని అధికారులు - స్పాట్ కెమెరాలు ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 1:38 PM IST
Suspicions about the leopard's movements: ఆ గ్రామాల్లో ఏమవుతుందో తెలియదు వరుసగా రెండు, మూడు రోజుల నుంచి గ్రామరైతుల ఆవుల్ని ఏ జంతువో వచ్చి వాటిని చంపుతుంది. దాంతో గ్రామ ప్రజలంతా ఈ పని చిరుత చేస్తుందని భయందోళనకు గురవుతున్నారు. రాత్రి అయ్యిందంటే చాలు పొలాలకు వెళ్లాలంటే జంకుతున్నారు. ఆవుల్ని, బర్రెల్ని ఇంటి ఆవరణలోనే ఉంచుతున్నారు. అధికారులు ఇంతవరకు చంపుతున్న జంతువు ఏంటని పసిగట్టలేకపోతున్నారు. దీంతో ఆ జంతువు ఊర్లోకి వచ్చి ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తుందేమోనని అంతా భయపడుతున్నారు.
ఏ ఏ గ్రామాల్లో సంచరిస్తుంది?: తవణంపల్లె, ఐరాల మండలాలు అటవీ ప్రాంత సరిహద్దు భాగంలో ఉన్నాయి. అడవికి దగ్గరగా ఉండటంతో ఏ జంతువైన వచ్చి అక్కడ దాడి చేసే అవకాశాలు ఉన్నందున వారంతా చంపుతున్నది చిరుతనేమోనని హడలేత్తిపోతున్నారు. తవణంపల్లె బీసీకాలనీ, అరగొండ, గురుకువారిపల్లె, సరకల్లు, ఈచనేరి, చెర్లోపల్లి, బోయపల్లి, వెంగంపల్లె, ఐరాల మండలం పుత్రమద్ధి, కుల్లంపల్లె, మిట్టూరు, గురవణంపల్లె తొట్లోపల్లి, కామినాయనపల్లి, చెంగనపల్లె ఈ గ్రామాలవారు చీకటి పడితే బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. ఏం చేయలో దిక్కుతోచని పరిస్థితులలో వారు ఉంటున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో రాత్రిపూట ఎక్కడివెళ్లాలన్న భయపడే పరిస్థితి ఏర్పాడింది.
వరుసదాడులతో మరింత భయం: ఒక్కసారి అలవాటు పడ్డాక ఆ జంతువు ప్రతిరోజు సంచరిస్తూ ఆవులను చంపుతూ వరుసదాడులకు పాల్పడుతుంది. రాత్రి అందరూ గాఢనిద్రలో ఉన్న సమయానికి వస్తూ చప్పున ఒక ఆవును పొట్టన పెట్టుకుంటుంది. చెర్లోపల్లి, వెంగంపల్లె, అబ్బగుండు, పుత్రమద్ధి, చెంగనపల్లె గ్రామాల్లో ప్రతిరోజు వరుసగా ఆవులపై దాడి చేసింది. దీంతో గ్రామస్థులంతా ఈ పని చేస్తున్నది చిరుతనే అని చెప్పుతున్నప్పటికి అధికారులింకా దీనిపై ఎటువంటి నిర్ధారణకు రాలేకపోవడం గమనార్హంగా మారింది.
స్పాట్ కెమెరాలు ఏర్పాటు: వరుస దాడులకు పాల్పడుతూ గ్రామీణులను భయానికి గురిచేస్తున్న జంతువు ఏదో తెలుసుకోడానికి అధికారులు కంకణం కట్టుకుని, దాన్ని పట్టుకోడానికి పలు ఏర్పాట్లు చేశారు. దాంట్లో భాగంగానే అనుమానంగా ఉన్న పల్లెల్లో స్పాట్ కెమెరాలను అమర్చారు. అయినా ఫలితం సూన్యం. దీంతో మున్ముందు దాని వల్ల జరిగే అనర్ధాలను తలచుకుని సంబంధిత గ్రామస్థులంతా భయపడుతున్నారు.
త్వరగా పట్టుకోవాలి: స్థానికుడు: నాకు మొత్తం 5 ఆవులు, 4 దూడలు ఉన్నాయి. వాటిని అటవి ప్రాంతంలోనే మేపుతాను. వాటికి మా పొలం దగ్గరే చిన్న షెడ్డు వేసి అందులో ఉంచుతాను. మా పొలం గ్రామ సమీపంలో ఉన్న కసలకొండ దగ్గర ఉంది. దానికి కాపలగా ఓ కుక్కను పెట్టాను. ఓ రోజు చిరుత వచ్చి బయట ఉన్న కుక్కను చంపేసింది. ఆ భయంతో అప్పటినుంచి మా ఆవుల్ని అక్కడ ఉంచట్లేదు. రాత్రివేళలో ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడే కట్టేసి మేపుతున్నాను. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనని మాకందరికి భయంగా ఉంది. ఆవుల్ని వాటి భారిన పడకుండా కాపాడుకుంటున్నాను. చిరుతను అధికారులు త్వరగా పట్టుకోవాలని వెంగంపల్లె గ్రామస్థుడు లోకనాథం తెలిపారు.
అవగాహన కల్పిస్తున్నాం: అటవీ సరిహద్దు గ్రామాల్లో జీవనం సాగించే ప్రజలకు పలు విధాలుగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. జంతువు దాడికి పాడి ఆవులను కోల్పోయిన ప్రతి రైతుకు పరిహారం అందజేస్తున్నాం. ఆ అటవీ జంతువు ఏదో తెలుసుకోడానికి ఏర్పాట్లు చేశాం. రాత్రివేళ స్పాట్ కెమెరాలను అమర్చాం. వీలైనంత తొందరగా ఆ జంతువు ఏంటో పట్టుకుంటామని ఎఫ్బీవో అధికారి జబ్బి తెలిపారు.
శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో చిరుత - భక్తులను గుంపులుగా పంపుతున్న టీటీడీ
అడవిని వదిలి జనావాసాల్లోకి చిరుతలు - కనిపించిన వాటిపై దాడులు!