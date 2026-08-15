ఏపీలో నలుగురు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల సస్పెన్షన్ - చిక్కుల్లో పడేసిన దిల్లీ పర్యటన
కడప జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు ప్రభుత్వ టీచర్లు సస్పెండ్- డీఎస్సీపై కేంద్ర మంత్రికి ఫిర్యాదు చేసిన ప్రతినిధి బృందం-ఆ ప్రతినిధి బృందంలో ఉన్న ముగ్గురు ప్రభుత్వ టీచర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 8:45 AM IST
Suspension of four teachers in AP : కడప జిల్లా విద్యాశాఖలో పెద్ద కలకలం రేగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'మెగా DSC' నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రికి ఫిర్యాదు అందడంతో, నలుగురు ఉపాధ్యాయులను సస్పెండ్ చేశారు. కడప జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి (DEO) షంసుద్దీన్ వీరిని సస్పెండ్ చేస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మెగా DSC ప్రక్రియలో తీవ్రమైన అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, ఇటీవల ఒక ప్రతినిధి బృందం దిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిని స్వయంగా కలిసి ఫిర్యాదు చేసింది.
రాజకీయ, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నందుకు YSR కడప జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులను, అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఒక ఉపాధ్యాయుడిని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు (DEOలు) సస్పెండ్ చేశారు. YSR కడప జిల్లా వేంపల్లె మండలం రాజీవ్ నగర్ MPPS ఉపాధ్యాయుడు ఎస్. అమరనాథ రెడ్డి, పులివెందుల మండలం అహోబిలాపురం MPPS ఉపాధ్యాయుడు సి. వెంకటనాథ రెడ్డి, వేంపల్లె మండలం భారతి MPP పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు ఎన్. సంగమేశ్వర రెడ్డిలను DEO షంషుద్దీన్ సస్పెండ్ చేశారు.
వీరిలో ఎన్. సంగమేశ్వర రెడ్డి STU జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఉండగా, మిగిలిన ఇద్దరూ YCP అనుబంధ ఉపాధ్యాయ సంఘం నాయకులుగా ఉన్నారు. ఎస్. అమరనాథ రెడ్డి YSRTA జిల్లా అధ్యక్షుడిగా, సి. వెంకటనాథ రెడ్డి రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. కాగా, 2025 DSC నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, దీనిపై విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ YSRCP ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీల బృందం గురువారం దిల్లీలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషిని కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించింది. అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు మండలం రగులపాడు ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు, YSR టీచర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర గౌరవాధ్యక్షుడైన అశోక్ కుమార్ రెడ్డిని కూడా ఇలాంటి కారణాల వల్లనే సస్పెండ్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని DEO అయూబ్ హుస్సేన్ ధృవీకరించారు.
కేవలం టెస్ట్ మినహాయింపు కోసమే : ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ కల్పలత లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చిన ఉత్తర్వు వాస్తవంగా సరికాదని స్పష్టం చేశారు. సీనియర్, ఇప్పటికే సర్వీస్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (TET) మినహాయింపులకు సంబంధించి మెమోరాండం సమర్పించడానికి ఉపాధ్యాయులు ఎంపీలతో కలిసి దిల్లీకి వెళ్లారని వారు పేర్కొన్నారు. కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషికి సమర్పించిన వాస్తవ మెమోరాండంను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా పర్యటన, నిజమైన ఉద్దేశ్యం నిర్ధారిస్తుందని సామాజిక మాధ్యమాలలో పేర్కొన్నారు.
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