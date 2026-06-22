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నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు - అల్లు అర్జున్ రాకపై ఉత్కంఠ

నేడు నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరుకావాలని అల్లు అర్జున్‌కు నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు - షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు కోరిన బన్నీ! - కోర్టు తిరస్కరించడంతో అల్లుఅర్జున్​ రాకపై నెలకొన్న ఉత్కంఠ

Allu Arjun
Allu Arjun (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 10:21 AM IST

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Suspense over Allu Arjun Appearance at Nampally Court : నేడు నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరుకావాలని నటుడు అల్లు అర్జున్‌కు సమన్లు జారీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాలని 19 మంది నిందితులకు నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేయగా, షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి అల్లు అర్జున్‌ మినహాయింపు కోరినట్లు సమాచారం. ఇందుకు కోర్టు నిరాకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అల్లు అర్జున్​ నేడు నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరవుతారా? లేదా? అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

ట్రయల్ ప్రారంభానికి నాంపల్లి కోర్టు సిద్ధం : ఈ కేసులో చిక్కడపల్లి పోలీసులు అల్లు అర్జున్‌ను ఏ-11గా చేర్చారు. ఏ-1 నుంచి ఏ-10 వరకు సంధ్య థియేటర్ యాజమాన్యాన్ని నిందితులుగా పేర్కొన్న పోలీసులు, ఇప్పటికే 23 మంది నిందితులపై ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేశారు. 2024 డిసెంబర్ 4న పుష్ప-2 బెనిఫిట్ షో సందర్భంగా తొక్కిసలాట జరగగా, రేవతి అనే మహిళ మృతి చెందడంతో పాటు కుమారుడు శ్రీతేజ్‌కు తీవ్రగాయాలైన సంగతి తెలిసిందే. నిందితుల వ్యక్తిగత హాజరు తర్వాత ట్రయల్ ప్రారంభానికి నాంపల్లి కోర్టు సిద్ధమైంది.

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