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మంత్రివర్గంలో మార్పులా?, సమూల ప్రక్షాళనా! - ఉత్కంఠగా కాంగ్రెస్ రాజకీయం

తెలంగాణ మంత్రివర్గ కూర్పుపై ఉత్కంఠ - దిల్లీకి చేరుకుంటున్న సీనియర్ కాంగ్రెస్‌ ముఖ్య నేతలు - మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేస్తారా, సమూల ప్రక్షాళన ఉంటుందా అనే దానిపై ఆసక్తి

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తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో మార్పులా? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 7:40 AM IST

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Interesting Politics in Telangana : తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో జరగనున్న మార్పులపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. సీనియర్ నాయకులంతా దిల్లీకి వెళుతున్నారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్, మంత్రులు ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, కొండా సురేఖ, స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. కేంద్ర మంత్రులను కలవడానికని, జలశక్తి మంత్రిత్వశాఖ నిర్వహించే సమావేశానికని, వై.ఎస్‌.రాజశేఖరరెడ్డి అవార్డు ప్రదానోత్సవానికని ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో కారణం చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాల దృష్ట్యా వారందరి దిల్లీ పర్యటన తీవ్ర ఆసక్తికరంగా మారింది. విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లిన కాంగ్రెస్‌ జనరల్​ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్‌ మంగళవారం తెల్లవారుజామున దిల్లీ చేరుకున్నారు.

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నిన్న సాయంత్రమే కేసీతో సమావేశమై ఇటీవల పరిణామాల గురించి సుదీర్ఘంగా చర్చలు చేశారు. సురేఖ వ్యవహారంతోపాటు ఒకరిద్దరు మంత్రుల వ్యవహారశైలి గురించి, మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవాల్సిన వారి గురించి మాట్లాడినట్లు సమాచారం. భట్టి, మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌లతో కూడా కేసీ చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమావేశం నేడు జరగవచ్చని తెలుస్తోంది. పార్టీ క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘనల వంటివి పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు లైన్​ దాటిన వారిపై చర్యలు అవసరమనే అభిప్రాయంతో మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌ కూడా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిలపై చర్య అనివార్యమనే అభిప్రాయం పార్టీ వర్గాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తమవుతోంది.

వారిద్దరిపైన చర్యలేనా! : పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సిఫార్సు మేరకు వారిద్దరిపైన చర్యలకు మాత్రమే పరిమితమవుతారా? మంత్రివర్గంలో పూర్తిస్థాయిలో మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయా? అన్నది ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు సురేఖ దిల్లీ వెళ్లడంతో చర్యకు ముందు ఆమె వాదన కూడా అధిష్ఠానం వినే అవకాశం ఉందని పార్టీలో కొందరు చెప్తున్నారు. సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పిస్తే ఆమె స్థానాన్ని భర్తీ చేసి ఊరుకుంటారా? లేక ఖాళీగా ఉన్న మరో రెండు స్థానాలను కూడా భర్తీ చేయడం, శాఖల్లో మార్పు వంటి పూర్తిస్థాయి ప్రక్షాళన ఉంటుందా అన్న ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 7 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి.

ఆ తర్వాతనే కేబినెట్ విస్తరణపై దృష్టి పెట్టొచ్చని విశ్వసనీయంగా తెలుస్తోంది. కొండా సురేఖ స్థానాన్ని భర్తీ చేయాల్సి వస్తే దీంతోపాటు ఖాళీ ఉన్న రెండు స్థానాలవరకే పరిమితమై ప్రస్తుత మంత్రుల శాఖల జోలికి వెళ్లకపోవచ్చనే విషయం కూడా స్పష్టం అవుతోంది. సురేఖ స్థానంలో అదే సామాజిక వర్గానికి చెందినవారికి ఇవ్వాల్సి వస్తే అందులో మొదటగా ప్రభుత్వ విప్‌ ఆది శ్రీనివాస్‌ పేరును పరిగణనలోకి తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. చిన్నారెడ్డిని తొలగిస్తే ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్ష పదవిని బీసీ నాయకులకు కేటాయించవచ్చు. పీసీసీ మహేశ్‌కుమార్‌ కూడా మంత్రివర్గంలో చోటుకు ఆసక్తిగా ఉన్నారనే ప్రచారం జోరుగా జరుగుతోంది. ఇప్పటికే అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన పొన్నం మంత్రివర్గంలో ఉన్నందున మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌కు అవకాశం ఉంటుందా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ముదిరాజ్, గౌడ్, మున్నూరుకాపుల నుంచి ఒక్కోక్కరు మంత్రివర్గంలో ఉండగా, యాదవుల నుంచి మాత్రం ఎవరూ లేరు.

మంత్రివర్గంలోకి రావాల్సింది వీరేనా? : మంత్రి కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిలను తొలగిస్తే బీసీల్లోని రెండు వర్గాలకు ఈ స్థానాలు ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని కాంగ్రెస్​ పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఖాళీగా ఉన్న రెండు మంత్రి పదవుల్లో ఒకటి ఎస్టీ లంబాడా వర్గానికి కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరుతున్నట్లు తెలిసింది. ఆ వర్గం నుంచి బాలూనాయక్‌, రామచంద్రునాయక్ తదితర పేర్లు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. మరో స్థానానికి బోధన్‌ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్‌రెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డి, నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవరెడ్డి, పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్‌రెడ్డిల పేర్లు ప్రచారంలో ఉన్నా, ఇందులో సుదర్శన్‌రెడ్డి వైపే సీఎం మొగ్గు చూపుతున్నట్లు సమాచారం.

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డికి అవకాశం ఉంటుందని చాలాకాలంగా ప్రచారం ఉన్నా, మంత్రివర్గంలో సోదరులిద్దరికీ చోటు కల్పించడానికి కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం సానుకూలంగా లేదని తెలుస్తోంది. వారి విషయంలో అధిష్ఠానం ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితే ఉంది. స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌కుమార్‌ కూడా మంత్రివర్గంలో చోటు కావాలని గట్టిగా కోరుతున్నారు. ఇది జరిగితే మంత్రి లక్ష్మణ్‌కుమార్‌ను స్పీకర్‌ చేసి ఆయనను మంత్రిగా చేయవచ్చని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

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