వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికల ఉత్కంఠకు తెర - ఆత్మకూరులో జనసేన రెబల్ అభ్యర్థికే పట్టం
Atmakur Municipal Vice Chairperson : మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నికలో రెండో రోజూ ఉత్కంఠంగా సాగాయి. ఆత్మకూరు మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికలో చోటుచేసుకున్న నాటకీయ పరిణామాలకు తెరపడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 6:49 PM IST
మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నికలో రెండో రోజూ కొన్ని చోట్ల ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి. కూటమి పార్టీల్లో సఖ్యత కుదరక కొంత గందరగోళం నెలకొన్నప్పటికీ చివరకు అధిష్ఠానం నిర్ణయాన్ని శిరసావహిస్తూ వైఎస్ ఛైర్ పర్సన్లను ఎన్నుకున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో జనసేన రెబల్ అభ్యర్థికే వైస్ ఛైర్పర్సన్ పీఠం దక్కింది.
నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికలో సోమవారం నుంచీ చోటు చేసుకున్న నాటకీయ పరిణామాలకు తెరపడింది. అనూహ్య పరిణామాల మధ్య అధిష్ఠానం నిర్ణయించిన జనసేన అభ్యర్థి కొలగాని శిరీషనే ఎట్టకేలకు వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి వరించింది. శిరీషకు 17 మంది కౌన్సిలర్ల మద్దతు లభించింది. అంతకుముందు వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నిక వేళ మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వైస్ ఛైర్పర్సన్గా అభ్యర్థిగా జనసేన రెబల్ అభ్యర్థి శిరీషను అధిష్ఠానం ప్రకటించడంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది.
శిరీష రెబల్గా పోటీ చేయడం, సోమవారం ఎన్నిక వేళ నిరసనకు దిగి మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద బైఠాయించడం పట్ల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శిరీష ఎన్నికను వ్యతిరేకిస్తూ ఇద్దరు జనసేన అభ్యర్థులు, 12 మంది టీడీపీ సభ్యులు, ఓ బీజేపీ సభ్యుడు గైర్హాజరయ్యారు. శిరీషకు మద్దతుగా 10 మంది వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు, ఇద్దరు జనసేన రెబల్ సభ్యులు, ఓ సీపీఐ సభ్యుడు హాజరయ్యారు. అధిష్ఠానం ఆదేశాలతో జనసేన రెబల్ అభ్యర్థికి వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి వచ్చేలా మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి చర్చల ద్వారా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో 17 మంది కౌన్సిలర్ల మద్దతుతో వైస్ ఛైర్పర్సన్గా శిరీష ఎన్నికయ్యారు.
రాజంపేటలో హైడ్రామాకు తెర : కడప జిల్లా రాజంపేట మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్ పర్సన్ ఎన్నిక రెండో రోజూ ఉత్కంఠ కొనసాగింది. చివరికి హైడ్రామాకు తెరపడటంతో 9వ వార్డు కౌన్సిలర్ షబ్రీన్ వైస్ ఛైర్మన్గా ఎన్నికయ్యారు. సోమవారం ఎన్నిక ప్రక్రియ వాయిదా పడటంతో మంగళవారం సజావుగా సాగేలా చూడటం కోసం కౌన్సిలర్లతో పాటు టీడీపీ పరిశీలకులు హాజరయ్యారు. విప్ జారీ చేసే క్రమంలో టీడీపీ కౌన్సిలర్లు అభ్యంతరం తెలిపారు. వైస్ ఛైర్మన్గా శివప్రసాద్ కావాలంటూ వాదించారు.
పార్టీ అధిష్ఠానం ఆదేశాలు పాటించాలని టీడీపీ పరిశీలకులు స్పష్టం చేయడంతో వైఎస్ ఛైర్పర్సన్గా షబ్రీన్ను ఎన్నుకుంటామని కౌన్సిలర్లు హామీ ఇచ్చారు. టీడీపీ కౌన్సిలర్లకు విప్ జారీ అయ్యాక వైస్ ఛైర్మన్గా షబ్రీన్ను ఎన్నుకున్నారు. వెంటనే ఆమె ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. అటు కడప జిల్లా ఎర్రగుంట్ల నగర పంచాయతీ ఛైర్ పర్సన్గా గోర్ల మధులత, వైస్ ఛైర్ పర్సన్గా ఇట్రెడ్డి శ్వేత ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. స్పెషల్ ఆఫీసర్ మధుసూదన్రావు ప్రమాణం చేయించారు. ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి హాజరయ్యారు.
జనసేన ఖాతాలోకి ధర్మవరం : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పురపాలక సంఘం వైస్ ఛైర్మన్ పదవి జనసేన ఖాతాలోకి వెళ్లింది. 26వ వార్డు కౌన్సిలర్ విజయలక్ష్మి ధర్మవరం మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. సోమవారం వాయిదా పడిన వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికను తిరిగి నిర్వహించగా విజయలక్ష్మి పేరును బీజేపీ కౌన్సిలర్ వెంకటేష్ ప్రతిపాదించారు. టీడీపీ కౌన్సిలర్ మాధవరెడ్డి బలపరిచారు. వైస్ ఛైర్పర్సన్గా ఒక్క నామినేషనే దాఖలు కావడంతో విజయలక్ష్మి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు.
అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా గొర్లె శివన్నారాయణమూర్తి అలియాస్ నానాజీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఎలమంచిలి పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న గొర్లె నానాజీ 31వ వార్డు కౌన్సిలర్గా గెలిచారు. అటు కోరం లేకపోవడంతో నర్సీపట్నం వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నిక మరోసారి వాయిదా పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ వైస్ ఛైర్మన్గా వాడరేవు అశోక్ ఎన్నికయ్యారు.
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