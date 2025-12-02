ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్కుమార్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు - రాజకీయ నాయకుడి తరహాలో ప్రకటనలు!
మా దళిత నేతల్లో ఒకరిని ఉప ముఖ్యమంత్రి చేయండి - అఖిల భారత సర్వీసు అధికారిగా ఉంటూ రాజకీయ నాయకుడి తరహాలో ప్రకటనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 10:23 AM IST
Senior IPS Officer PV Sunil Kumar Controversial Comments: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా పదే పదే విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లారనే ఆరోపణలపై సస్పెన్షన్కు గురైన సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్ రాజకీయ పరమైన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన చేసిన ప్రకటనలతో మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో సీఐడీ కస్టడీలో ప్రస్తుత శాసనసభ ఉపసభాపతి కె.రఘురామకృష్ణరాజును అంతమొందించేందుకు యత్నించారనే కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారు.
అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం మండలం గాంధీ గ్రామంలో ఆదివారం జరిగిన డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహావిష్కరణలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన చేసిన రాజకీయ వ్యాఖ్యలు అఖిల భారత సర్వీసుల (ప్రవర్తన) నియమావళి ఉల్లంఘనేనని రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మన బలం రెట్టింపవుతుంది: 'మీ కాపు నాయకుణ్ని మీరు ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోండి. మా దళిత నాయకుణ్ని ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేయండి. వీరిలో హర్షకుమార్, విజయ్కుమార్, జడ శ్రవణ్కుమార్లలో ఒకరిని డిప్యూటీ సీఎం చేయండి. రెండు ఏళ్లలో దిగిపోయే ఉప ముఖ్యమంత్రి కాదు. ఐదు ఏళ్లు ఉండే పదవి కావాలి' అని సునీల్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రధానమైన, అత్యధిక జనాభా ఉన్నా, అధికారం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందులో కాపు సామాజికవర్గం చాలా వరకూ విజయం సాధించినారు. వారు కూడా మనలో కలిస్తే మన బలం మరింత రెట్టింపు అవుతుంది.
మన డిమాండ్కు సహకరించాలని కాపు సోదరులను కోరండి అని పేర్కొన్నారు. అందర్ని కలుపుకొని పోవాలని అన్నారు. అలాగే అందరికీ మన ఎజెండా ఏంటో తెలియజేయండి అని సూచించారు. మీరు దళితవాడ పంచాయతీకి మద్దతుగా నిలిస్తే, మేము మీకు మద్దతు ఇస్తామని వారితో చెప్పండి’ అని పేర్కొన్నారు. ఆయన ప్రసంగించిన వీడియో నిన్న (సోమవారం) వెలుగులోకి వచ్చింది.
'నాకు ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇస్తే కూడా వద్దని చెప్పాను. వారిని దళితవాడను పంచాయతీగా చేయాలని అడిగాను. నేను టికెట్ వదులుకుంటేనే చేస్తామనే హామీ లభించింది’ - సునీల్ కుమార్, సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి
సర్వీసు నియమావళి ప్రకారం:-
- అఖిల భారత సర్వీసు అధికారులు రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనటం నిషేధం. వారు ఏ పార్టీలోనూ సభ్యుడిగా ఉండరాదు.
- రాజకీయాల్లో పాల్గొనే ఏ పార్టీతోనూ, సంస్థతోనూ సంబంధం, అనుబంధం పెట్టుకోకూడదు.
- రాజకీయ ఉద్యమాల్లో, కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనకూడదు.
- ఆర్థికంగా మద్దతివ్వకూడదు.
- రాజకీయ తటస్థత కలిగి ఉండాలి. నైతికత పాటించాలి.
- కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలు, చర్యలను విమర్శించేలా బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకూడదు.
ఈ నియమావళి ప్రకారం సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలను విశ్లేషిస్తే నియమావళి ఉల్లంఘించారనేది స్పష్టం అమవుతోంది. ఇది దుష్ప్రవర్తన కిందకే వస్తుంది. అఖిల భారత సర్వీసుల (క్రమశిక్షణ, అప్పీలు) నియమావళి-1969 ప్రకారం ఆయన పై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవచ్చు’ అని ఓ విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి పేర్కొన్నారు.
