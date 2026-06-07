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జల్సాలకు అలవాటుపడి అడ్డదారుల్లో సంపాదన - అడ్డంగా దొరికిన సస్పెండైన సీఐఎస్​ఎఫ్ కానిస్టేబుల్

గంజాయి కేసులో చిక్కి సస్పెండైన సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ కానిస్టేబుల్‌ - గతంలో గంజాయి రవాణా చేస్తూ పట్టుబడిన వైనం - బుద్ది మార్చుకోకుండా మళ్లీ అదే పంథా

Suspended CISF Cop Caught In Ganja Racket
Suspended CISF Cop Caught In Ganja Racket (IANS)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 8:50 PM IST

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Suspended CISF Constable Caught In Ganja Racket : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, గౌరవప్రదమైన వృత్తి, మంచి జీతం, చక్కని కుటుంబం, సొంతిల్లు కట్టుకొని హాయిగా జీవితం సాగుతుండగా అత్యాశ అతన్ని అడ్డదారులు తొక్కించింది. సులభంగా డబ్బు సంపాదించడం కోసం అక్రమమార్గాలు ఎంచుకున్నాడు. పోలీసులకు చిక్కి జైలుకెళ్లడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చిక్కుల్లో పడింది. అయినా అతని బుద్ధి మారలేదు. మళ్లీ మళ్లీ అవే తప్పుడు పనులు చేస్తూ మళ్లీ పట్టుబడ్డాడు.

చట్టానికి రక్షణగా నిలిచే పోలీసు ఉద్యోగం చేస్తున్నవారు పదిమందికి ఆదర్శంగా నిలవాలి. తప్పుడు పనులు చేసే వారి తాటతీసే ఖాకీలు ఎలాంటి తప్పులు చేయరు. ఇక గౌరవప్రదమైన సాయుధ బలగాల్లో పనిచేసే వారు మరింత క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. కానీ జల్సాలకు అలవాటుపడి అప్పులు చేసిన ఓ సీఐఎస్​ఎఫ్ కానిస్టేబుల్‌ సులభంగా డబ్బులు సంపాదించేందుకు అక్రమమార్గం ఎంచుకున్నాడు. అప్పులు తీర్చేందుకు అడ్డదారులు తొక్కాడు. విలాసవంతమైన జీవితం కోసం మత్తుపదార్థాలు రవాణా చేస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోయాడు.

అదనపు ఆదాయం కోసం అడ్డదారులు తొక్కి : ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతూరు మండలం మోతుగూడెంకు చెందిన శివకృష్ణ 2009లో సీఎస్​ఐఎఫ్ కానిస్టేబుల్‌గా ఎంపికయ్యాడు. శిక్షణానంతరం కేరళలో ఉద్యోగంలో చేరాడు. అనంతరం డిప్యూటేషన్ ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం కేరళలోని త్రివేండ్రం జిల్లాలోని ఒట్టూర్‌లో సొంత ఇల్లు కట్టుకుని అక్కడే నివాసం ఉంటున్నాడు. అయితే జల్సాలతోపాటు సొంతిల్లు నిర్మాణం కోసం ఇష్టానుసారం అప్పులు చేశాడు. దాదాపు 40 లక్షలు బాకీలు పేరుకుపోవడంతో అదనపు ఆదాయం కోసం అడ్డదారులు తొక్కాడు.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో గంజాయి సాగు, స్మగ్లింగ్ పై శివకృష్ణకు బాగా అవగాహన ఉండటంతో గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేసి అక్రమంగా సంపాదించాలనుకున్నాడు. అందుకు తన కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాన్ని పావుగా వాడుకున్నాడు. సీలేరులో కిలో గంజాయి వెయ్యి, 1500 రూపాయలకు కొనుగోలు చేసి ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన పెడ్లర్లకు కిలో 15 వేలు చొప్పున విక్రయిస్తుంటాడు. ఇలాగే గంజాయి రవాణా చేస్తూ గతేడాది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పోలీసులకు చిక్కి అరెస్టయ్యాడు. ఖమ్మం జైలులో శిక్ష కూడా అనుభవించడంతో అధికారులు ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ చేశారు.

జైలుకు వెళ్లి వచ్చినా బుద్ధి మారలే : జైలుకు వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత అయినా బుద్ధిగా ఉండకుండా ఇక ఏకంగా గంజాయి రవాణానే వృత్తిగా మార్చుకున్నాడు. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో గంజాయికి పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ ఉండటంతో నిత్యం సరకు చేరవేస్తున్నాడు. గంజాయి అక్రమ రవాణాతో నెలకు సుమారు 10 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నాడు. పగటివేళ తనిఖీలు ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో రాత్రిళ్లు సొంతకారులో సరుకుతో బయల్దేరతాడు. టోల్‌ గేట్ల నుంచి ప్రయాణిస్తే అనుమానిస్తారనే ఉద్దేశంతో గ్రామాల మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తుంటాడు.

పక్కా సమాచారంతో మాటువేసి పట్టుకుని : పోలీస్ చెకోపోస్టుల వద్ద కారు ఆపితే తన కానిస్టేబుల్ ఐడీకార్డు చూపించి తప్పించుకునేవాడు. ఇటీవల అంబర్‌పేటలో గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు అక్కడ లభించిన సమాచారంతో రెండు నెలలు మాటువేసి ఎస్‌.ఆర్‌.నగర్‌లో గంజాయి డెలివరీకి వచ్చిన శివకృష్ణను పట్టుకున్నారు. నిందితుడి దగ్గర నుంచి 80 లక్షల విలువైన 158 కిలోల ఎండు గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బంగారం లాంటి సీఐఎస్​ఎఫ్ కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగం కాదనుకుని సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలనే అత్యాశతో అడ్డదారులు తొక్కి ఇప్పుడు శివకృష్ణ జైలుపాలయ్యాడు. తప్పు చేసిన వాడు ఎప్పటికీ తప్పించుకోలేడని చెప్పడానికి ఈ కేసు మంచి ఉదాహరణ.

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SUSPENDED CISF COP CAUGHT IN GANJA
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SUSPENDED CISF COP SHIVAKRISHNA
కానిస్టేబుల్​పై గంజాయి రవాణా కేసు
SUSPENDED CISF COP CAUGHT IN GANJA

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