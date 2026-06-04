మాజీ అదనపు ఎస్పీ భుజంగరావుకు 14 రోజుల రిమాండ్ - చంచల్గూడ జైలుకు తరలింపు
ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక నిందితుడు భుజంగరావు అరెస్ట్ - భుజంగరావును ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరిచిన ఏసీబీ అధికారులు - 14 రోజులు రిమాండ్ విధించిన ఏసీబీ కోర్టు
Published : June 4, 2026 at 9:55 AM IST
Ex-Additional SP Bhujanga Rao Arrested : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక నిందితుడు ప్రస్తుతం సస్పెన్షన్లో ఉన్న అదనపు ఎస్పీ నాయిని భుజంగరావు అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) వలకు చిక్కాడు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ఏసీబీ బృందాలు బుధవారం తెల్లవారుజామునే హైదరాబాద్ మియాపూర్ హఫీజ్పేట సాయిరాం టవర్స్లోని ఆయన నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించాయి. వనస్థలిపురం ప్రశాంతనగర్లో ఆయనకు చెందిన మరో ఇంటితోపాటు సూర్యాపేట, సంగారెడ్డి, నల్గొండ జిల్లాల్లోని ఆయన బంధువులు, బినామీల ఇళ్లలో 15 చోట్ల ఏకకాలంలో సోదాలు జరిగాయి. ఈ తనిఖీల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆస్తులను గుర్తించారు. హఫీజ్పేటలోని ఫ్లాట్లో 29 మద్యం సీసాలు ఉండటంతో ఎక్సైజ్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
తాజాగా భుజంగరావును ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టులో అధికారులు హాజరుపరుచగా, కోర్టు 14 రోజులు రిమాండ్ విధించింది. కోర్టు ఆదేశాలతో చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు.
రెండేళ్ల క్రితమే అరెస్ట్ - బెయిల్పై విడుదల : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో భుజంగరావు సుమారు రెండు సంవత్సరాల క్రితమే అరెస్టయి, బెయిలుపై విడుదలయ్యారు. ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఏసీబీ సోదాలు జరగడం, సుమారు రూ.5.92 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తుల్ని గుర్తించడం గమనార్హం. అది బహిరంగ మార్కెట్లో ఆస్తుల విలువ 10 నుంచి 20 రెట్లు అధికంగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. సదరు ఆస్తులకు లెక్కలు చూపడంలో భుజంగరావు విఫలం కావడంతో ఆయన్ను అరెస్టు చేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు వెల్లడించారు. తుంగతుర్తిలో భుజంగరావు మామ ఇంట్లోనూ తనిఖీలు నిర్వహించేందుకు బృందాలు వెళ్లాయని, అక్కడ ఆ ఇంటికి తాళం వేసి ఉండటంతో వెనుదిరిగారు.
గుర్తించిన ఆస్తుల వివరాలు :
- నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో 27.29 ఎకరాల వ్యవసాయ భూములు
- హైదరాబాద్లో 5 ఓపెన్ ప్లాట్లు
- దాదాపు రూ.3.83 లక్షల నగదు
- హైదరాబాద్లో రెండు ఇళ్లు
- హైదరాబాద్లో ఒక వాణిజ్య భవనం
- కిలో బంగారు ఆభరణాలు
- బ్యాంకు అకౌంట్లో రూ.8 లక్షలు
- మారుతి స్విస్ట్, కియా సెల్టోస్ కార్లు
ఎస్సైగా తొలి పోస్టింగ్ తర్వాత : సూర్యాపేట జిల్లా నూతన్కల్ మండలం మిర్యాల గ్రామానికి చెందిన భుజంగరావు వ్యవసాయ కుటుంబం. 1991 బ్యాచ్ ఎస్సైగా ఎంపికై పోలీస్ శాఖలో ప్రవేశించిన ఆయన మొట్ట మొదట శామీర్పేటలో ఎస్సైగా మూడేళ్ల వరకు పనిచేశాడు. అనంతరం రెండేళ్లు మల్కాజిగిరిలో తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు నాచారంలో మరో మూడేళ్లు వనస్థలిపురంలో ఎస్సైగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2005లో ఇన్స్పెక్టర్గా పదోన్నతి పొందాడు. అనంతరం సైబరాబాద్ స్పెషల్ బ్రాంచ్లో పనిచేసి తర్వాత మాదాపూర్ ఎస్హెచ్వోగా నియమితులయ్యారు. 2011-14 కాలంలో ట్రాన్స్కో విజిలెన్స్ విభాగంలో డిప్యూటేషన్పై పనిచేశారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్ డీఎస్పీగా బదిలీ అయ్యారు.
ఎన్కౌంటర్ కేసు దర్యాప్తు అధికారిగా : బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత భుజంగరావు కూకట్పల్లి ఏసీపీగా పోస్టింగ్ దక్కించుకున్నారు. అక్కడ ఉండగానే నయీం ఎన్కౌంటర్పై దర్యాప్తు అధికారిగా ఆయన్ను నియమించారు. నిజామాబాద్ డిచ్పల్లిలో నమోదైన బెదిరింపుల కేసు ఆధారంగా జరిగిన గాలింపుల క్రమంలో ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. విచారణ నివేదికను న్యాయస్థానంలో సమర్పించిన అనంతరం భువనగిరి ఏసీపీగా నియమించారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న సమయంలోనే అదనపు ఎస్పీగా పదోన్నతి రావడంతో ఇంటెలిజెన్స్కు బదిలీ చేశారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉంటూనే ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ బృందంలో ఆయన కూడా కీలకంగా వ్యవహరించారు.
రెండేళ్ల నుంచి సస్పెన్షన్ కొనసాగింపు : మరోవైపు ఫోన్లను గుట్టుగా వినడం ద్వారా లభించిన సమాచారంతో పలువురిని బెదిరించి డబ్బుల వసూళ్లకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలున్నాయి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ సర్కారు కొలువుదీరిన తర్వాత అతన్ని భూపాలపల్లి అదనపు ఎస్పీగా బదిలీ చేశారు. ఆ సమయంలోనే ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసు నమోదు కావడంతో 2024 మార్చి 23వ తేదీన భుజంగరావుని సస్పెండ్ చేసింది. ఇప్పటికీ ఇంకా సస్పెన్షన్ కొనసాగుతోంది. జులై నెలలో ఆయన పదవీ విరమణ చేయనున్న ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఏసీబీ సోదాలు జరగడం, ఆయన అరెస్టు కావడం విశేషం.
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