నకిలీ మద్యం కేసు - సాంకేతిక ఆధారాలతో చిక్కిన నిందితులు

నకిలీ మద్యం కేసులో కీలకంగా మారిన సాంకేతిక ఆధారాలు - సీడీఆర్‌ విశ్లేషణలో నిందితుల మధ్య భారీగా కాల్స్‌

AP_Fake_Liquor_scam
AP_Fake_Liquor_scam
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 8, 2025

Suspects Caught with Technical Evidence in Fake Liquor Case: నకిలీ మద్యం కేసులో సాంకేతిక ఆధారాలు కీలకంగా మారాయి. నిందితుల పాత్రను నిరూపించే పలు ఆధారాలు వారి ఫోన్లలోనే లభ్యమయ్యాయి. వారి మధ్య సాగిన చెల్లింపులు, వాటి తాలూకూ స్క్రీన్‌షాట్లు, లేబుళ్ల డిజైన్లు, సంభాషణలు పక్కాగా దొరికాయి. నిందితులు ఉపయోగించిన ఫోన్‌ నంబర్ల తాలూకు సీడీఆర్‌ (కాల్‌ డీటెయిల్‌ రికార్డ్స్‌)లు, టవర్‌ లొకేషన్లను సిట్, ఎక్సైజ్‌ అధికారులు సంబంధిత సర్వీసు ప్రొవైడర్ల నుంచి సేకరించారు.

ఇబ్రహీంపట్నంలో శ్రీకారం: ఇబ్రహీంపట్నంలోనే ఈ నకిలీ మద్యం కుట్రకు బీజంపడినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు (ఏ1) ఫోన్‌ నంబరు లొకేషన్‌ ఇబ్రహీంపట్నంలోనే 549 రోజులు చూపించింది. ఈ రోజుల్లో 31,000 పైగా కాల్స్‌ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మరో నంబరు 14000కు పైగా కాల్స్‌ ఉన్నాయి. ఈ లొకేషన్‌ 522 రోజులు ఇక్కడే ఉన్నట్లు చూపించింది. అద్దేపల్లి జగన్మోహన్‌రావు (ఏ2) ఫోన్‌ నుంచి 36,000 కాల్స్‌ ఉన్నాయి. 684 రోజులు ఇదే లొకేషన్‌ చూపించింది. ఇక్కడి నుంచే కుట్ర సాగిందనడానికి ఇవి కీలకంగా తోడ్పడ్డాయి. క్షేత్రస్థాయిలో రవాణా పరంగా కట్టా రాజు (ఏ6) ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు.

ప్రదీప్‌దాస్‌ (ఏ8), మిథున్‌దాస్‌ (ఏ9)లు సామగ్రిని అందుకోవడం, సరకు రవాణాలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. వీరితో పాటు ఎన్‌.రవి (ఏ4), సయ్యద్‌ హాజీ(ఏ5) లొకేషన్​లు కూడా ఎక్కువ రోజులు ఇబ్రహీంపట్నంలోనే చూపించాయి. స్పిరిట్‌ను సరఫరా చేసిన బాలాజీ (ఏ3) నంబరు 34 రోజులు, 124 కాల్స్, మరో నంబరు 23 రోజులు, 49 కాల్స్‌ నమోదయ్యాయి. అంతదాస్‌ (ఏ10), కల్యాణ్‌ (ఏ12), శ్రీనివాస్‌రెడ్డి (ఏ11) వివరాలు సీడీఆర్‌లో దొరికాయి. వీరంతా తరచూ ఒకే టవర్‌ లొకేషన్‌లోకి రావడం కుట్రలో వీరి పాత్రను బయట పెట్టింది. అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులోనూ జనార్దన్‌రావు, రాజు, హాజి, రవి, బాలాజీ, సుదర్శన్‌ తదితరుల టవర్‌ లొకేషన్లు చూపించాయి.

జనార్దన్‌రావు నుంచి ఎన్‌.రవి, హాజి, కట్టా రాజు, అంగలూరు వెంకట కల్యాణ్, చెక్కా సతీష్, జోగి రాము, సుదర్శన్‌ తదితరుల మధ్య ఫోన్​ కాల్స్ చాలా ఉన్నాయి. పలు దఫాలు నకిలీ మద్యం వ్యవహారంపై సంభాషణలు సాగించినట్లు తేలింది. జగన్మోహన్‌రావు ఫోన్ల నుంచి బాలాజీ, రవి, హాజి, శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, కల్యాణ్, తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు, చెక్కా సతీష్, జోగి రాము, సుదర్శన్‌లకు ఇన్‌కమింగ్, ఔట్‌గోయింగ్‌ కాల్స్‌ ఉన్నాయి. వీటి ఆధారంగా నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో ప్రధాన కుట్రదారుడు జనార్దన్‌రావుగా తేలింది.

నిందితులతో మాట్లాడటం, వ్యవహారాన్ని అమలుచేయడంలో జగన్మోహన్‌రావు పాత్ర ఉన్నట్లు బయట పడింది. 2023 అక్టోబరు 10 నుంచి 2025 సెప్టెంబరు 29 వరకు నిందితుల సీడీఆర్‌ల విశ్లేషణలను గమనిస్తే జగన్మోహన్‌రావు పలుసార్లు హైదరాబాద్‌ వెళ్లినట్లు తేల్చారు. అక్రమ మద్యం, ఈ7 బార్‌ నిర్వహణ, తదితర పనుల మీద వెళ్లినట్లు తేలింది. లేబుళ్లు, మూతలు, హోలోగ్రామ్‌లు, ఇతర ప్యాకేజింగ్‌ సామగ్రిని హైదరాబాద్‌లోనే సమకూర్చుకున్నాడు.

