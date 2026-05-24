YUVA : దాతల ప్రోత్సాహంతో డిస్టెంక్షన్లో డిగ్రీ పూర్తి - కటిక పేదరికాన్ని దాటుకొని 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కైవసం
చిన్నతనంలోనే తండ్రి మరణం - క్యాటరింగ్, ర్యాపిడో చేస్తూ రోజుకి 16 గంటల పాటు ప్రిపరేషన్ - 3 కేంద్ర, ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కైవసం చేసుకున్న సూర్యాపేట యువకుడు
Published : May 24, 2026 at 5:26 PM IST
Person from Suryapeta Got 4 Government Jobs : కటిక పేదరికం! చిన్నతనంలోనే తండ్రిని కోల్పోయిన విషాదం! పూట గడవడమే గగనమైన పరిస్థితి! కానీ, ఆ యువకుడి సంకల్పం ముందు కష్టాలు తలవంచాయి. ఊర్లోనే ట్రాక్టర్ నడుపుతూ ఇంటర్ పూర్తి చేశాడు. ఉన్నత చదువుల కోసం 2 జతల బట్టలతో హైదరాబాద్కి వచ్చాడు. రాత్రిళ్లు క్యాటరింగ్ పనులు చేస్తూ డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో కరోనా మహమ్మారి రావడంతో జీవితం తలకిందులైంది. అయినా నిరుత్సాహపడకుండా దాతల సాయంతో డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమై ఏకంగా 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి అందరి మన్నలు అందుకుంటున్న సాయి కుమార్తో చిట్చాట్.
ప్రశ్న : మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి? వీటికోసం ఎంతలా శ్రమించారు?
జవాబు : మా నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయారు. అమ్మ వ్యవసాయ కూలీ. చిన్నప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదువుకున్నాను. అప్పటికే పరీక్ష ఫీజులకు ఉపాధ్యాయులు సాయం చేసేవారు. ఇలా చదువుకుంటూనే నా ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశాను. పై చదువులకుగాను హైదరాబాద్ రావాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడకు వచ్చాక క్యాటరింగ్, ర్యాపిడో చేసుకునే వాడిని. ఈ సమయంలోనే నాకో వ్యక్తి పరిచయమయ్యారు. ఆయనా అడ్మిషన్ ఫీజు కట్టి కాలేజీలో చేర్పించారు. తర్వాత మా అమ్మకు వచ్చే పింఛన్లో నెలకు రూ.2 వేలు పంపిస్తూ ఉండేది. నేను రాత్రులు క్యాటరింగ్కి వెళ్లేవాడిని, పగలంతా చదువుకునేవాడిని. అప్పటికే కరోనా వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి వచ్చింది. దీంతో నాకో ఆలోచన వచ్చింది. నా చదవు, ఫీజులు సమస్యలను ట్విట్టర్లో పోస్టు చేశాను. కేటీఆర్ సహా రాష్ట్రంలోని పెద్దలకు ట్యాగ్ చేశాను.
ఈ పోస్టుతో చిక్కుల సాయిచరణ్ అనే వ్యక్తి సాయం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఆయన సోషల్ ఇంపాక్ట్ గ్రూప్ మెంబర్. సోనూసూద్, కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా బెస్ట్ సోషల్ సర్వీస్ అవార్డు పొందారు. ఆయనే నాకు సంబంధించిన ఫీజులు చెల్లించారు. స్మిత అనే మహిళ నాకు రూ.40,000 చెక్ పంపించారు. తర్వాత వీరు కళాశాల యాజమాన్యంతో మాట్లాడారు. దీంతో కళాశాల యాజమాన్యం ఇంకెప్పుడూ ఫీజు అడగలేదు.
ప్రశ్న : ఫోటీ పరీక్షల్లోకి రావాలి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలని మీకెందు అనిపించింది? మీకు ఏయే ఉద్యోగాలు వచ్చాయి?
జవాబు : మా అమ్మ పడుతున్న కష్టాలు. ఆమె తక్కువ డబ్బులకు కూలీకి వెళ్లడం నాకు చాలా బాధ అనిపించేది. అమ్మకు ఈ కష్టం నుంచి దూరం చేయాలని ఆలోచించాను. నా డిగ్రీని డిస్టింక్షన్లో పూర్తి చేశాను. తర్వాత ఒక్క సంవత్సరంలోనే నాకు నాలుగు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. వాటిలో 3 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం. వీటిని సాధించడానికి నేను రోజంతా చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని. ఖర్చులకు డబ్బు అవసరాల నిమిత్తం రాత్రులు క్యాటరింగ్కు వెళ్లే వాడిని.
ఎయిమ్స్ ఇఎస్ఐసీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. తర్వాత ఎయిమ్స్ సీఆర్ఏ రాశాను. అందులో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సనత్నగర్లో పోస్టింగ్ వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బీ బోర్డులో ఎంఎన్జే వచ్చింది. సీఆర్ఏలో కేటగిరీ ర్యాంకింగ్లో ఆలిండియా ఫస్ట్ వచ్చింది. స్టేట్ 17 ర్యాంక్ వచ్చింది.
ప్రశ్న : నేటితరం ఒక్కసారిగా సక్సెస్ సాధించాలనుకుంటారు. వారికి మీరిచ్చే సలహా ఏంటి?
జవాబు : ఏదైనా ఒకటి సాధించాలనే తపన సొంతంగా రావాలి. అలా ఉంటే మనల్ని మనమే మలచుకుంటాం. దీంతోనే చదువుకోవడాన్నే ప్రధాన పనిగా పెట్టుకున్నాను. ఇతర అవసరాలకోసం మాత్రమే క్యాటరింగ్, ర్యాపిడోలకు వెళ్లాను. అయినా రోజుకు 15 నుంచి 16 గంటల వరకు చదువుకునే వాడిని. దీంతో ఒకేసారి నాలుగు ఉద్యోగాలు సాధించాను.
పంజాగుట్ట నిమ్స్లో కూడా ఒక సంవత్సరం కాంట్రాక్ట్లో చేస్తూనే చదువుకునే వాడిని. ఇక్కడ కూడా అకాడమిక్ మెరిట్ ఆధారంగానే నన్ను తీసుకున్నారు. ఇక్కడ కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో రెండో ర్యాంకు సాధించాను.
ప్రశ్న : మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని మీ ప్రాంతంలో ఉండే పరిస్థితులు ఏమైనా ఉన్నాయా?
జవాబు : నేను జీవనం సాగించడానికి ట్రాక్టర్ నడుపుతూ ఉండే వాడిని. దీంతో అందరూ నన్ను ఇలానే ఉండిపోతాడని చిన్న చూపు చూసేవారు. నేను ఎక్కడైతే అవమానపడ్డానో ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి వెళితే అంతా నాదగ్గరకి వచ్చి పలకరిస్తున్నారు. మా పిల్లలు ఏం చేస్తే బాగుంటుందని నాకు సలహాలు అడగుతున్నారు. ఇదంతా చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒకప్పుడు మా అమ్మ రూ. రెండు వేలు పంపించేది. ఇప్పుడు నేను దీనికి పదింతలు పంపించగలిగే స్థాయికి చేరుకున్నాను.
ప్రశ్న : మీరు ఏదిశగా ముందుకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారు?
జవాబు : నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి అనేకమంది సాయం చేశారు. నేను కూడా ఇదే నేపథ్యంలో చదువుల విషయంలో సాయపడేందుకు కృషి చేస్తాను.
