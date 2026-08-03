చికెన్ లోడెడ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైౖస్ - జీవితాన్నే మార్చేసిన 'రెసిపీ'
చదువుకుంటూ మరో 10 మందికి ఉపాధి - యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న సూర్య - ఏడాదిలో 16 ఫ్రాంచైజీలు - పలు నగరాల్లో వైరల్గా స్ట్రీట్ఫుడ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 10:41 AM IST
Surya Entrepreneur from Visakha His Signature Dish Chicken Loaded French Fries: ఈ జెనరేషన్ యువత బాగా చదువుకుని ఉద్యోగం సాధించాలి అనేదానికంటే, నచ్చినదాని గురించి కష్టపడటం, ఆసక్తి ఉన్న అంశాలపైనే దృష్టి పెట్టి స్టార్టప్ ప్రారంభించడానికే ఇష్టపడుతున్నారు. చిన్నదో, పెద్దదో ముందడుగేస్తున్నారు. ఉద్యోగం కోసం వెంపర్లాడే వయసులో నలుగురికి పని కల్పించేలా ఎదుగుతున్నారు. ఇలాగే ఓ కొత్త రెసిపీ తయారు చేసి అందరి మన్ననలు పొందిన యువకుడి గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఫెస్ట్ కోసం చేశాడు: సూర్య విశాఖకు చెందిన యువకుడు. తాను చదువుతున్న ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 2023లో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించారు. దీని కోసం చికెన్తో లోడెడ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైౖస్ అనే రెసిపీ తయారు చేశాడు. వంటకం రుచిగా ఉందని స్నేహితులు ప్రశంసించారు. అప్పుడు అతడిలో కొత్త ఆశలు చిగురించాయి. తర్వాత కళాశాలలో యువ సమ్మేళనం జరుగుతుందనే ప్రకటన వచ్చింది. దీంతో ఓ లోన్ యాప్ నుంచి రూ.35వేలు అప్పు తీసుకుని చికెన్ లోడెడ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైౖస్ తయారీకి అవసరమైన సరకులు తెచ్చుకున్నాడు.
స్టాల్ ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధమవగా యువ సమ్మేళనం రద్దు చేయడంతో నిరాశ చెందాడు. తెచ్చిన సరకులు కూడా పాడైపోయాయి. చివరికి స్నేహితుల వద్ద రూ.80వేల రుణం తీసుకుని యాప్ అప్పు చెల్లించాడు. మిగిలిన డబ్బుతో ఎంవీపీ డబుల్ రోడ్డు ఫుట్పాత్పై 2025లో చికెన్ లోడెడ్ ఫ్రెంచ్ ప్రైౖస్ స్టాల్ ప్రారంభించాడు. అనతి కాలంలోనే ఆ వంటకం స్థానిక యువత ఆదరణ పొందింది.
సంవత్సరంలో 16 ఫ్రాంచైజీలు: తన రెసిపీకి ప్రచారం కోసం సామాజిక మాధ్యమాలను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకున్నాడు. దీన్ని చూసి పలువురు ఫ్రాంచైజీలు ఏర్పాటు చేసుకుంటామని ముందుకు వచ్చారు. అలా ఏడాదిలో నగరంలోని మర్రిపాలెం, సుజాతనగర్, అనకాపల్లి, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, షోలాపూర్ ప్రాంతాల్లో 16 ఫ్రాంచైజీలు ఇచ్చాడు. తన ఆలోచనకు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు అందించిన ప్రోత్సాహం, ఆర్థిక సాయం వల్లే ఈ విజయం సాధించానని సూర్య స్వరూప్ చెబుతున్నాడు.