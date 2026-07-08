ఒక్కొక్కరూ కనిపించకుండా పోయారు - బతకాలన్న ఆశతోనే 9 గంటల పాటు సముద్రాన్ని ఈదా!
సముద్రంలో మత్యకారుల గల్లంతు ఘటన - ఆ కాళరాత్రిని పలువురికి వివరించిన కారె చిన్న - బాధిత మత్స్యకార కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని విన్నపం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 10:09 AM IST
Chinna on Vizag Boat Tragedy : ఓవైపు చుట్టూ చీకటి. మరోవైపు నడి సంద్రం. చుట్టూ బలంగా తాకుతున్న కెరటాలు. ఇంకోవైపు ప్రకృతి ‘వాయుగుండమై’ ప్రకోపిస్తోంది. అయిన వాళ్లు ఒక్కొక్కరుగా కళ్లముందే దూరమైపోతున్నారు. రక్షించండని అరుద్దామన్నా కనుచూపు మేరలో మనిషి జాడ లేదు. ఒంట్లో అలాగని ఏమాత్రం ధైర్యం సన్నగిల్లినా, ఈత ఆపినా మృత్యువు మింగేస్తుంది. అందుకే శక్తినంతా పోగుచేసుకున్నాడు. ఆశను శ్వాసగా చేసుకుని సముద్రానికే సవాల్ విసిరాడు. తొమ్మిది గంటలు పాటు ఈది అతను మృత్యువును జయించాడు.
ఇది వినేవాళ్లకు అతను ఓ భయంకరమైన కాళరాత్రిని చూశాడని అనిపిస్తుంది. కానీ బతకాలన్న ఆశే అతన్ని బతికించింది. సముద్రంలో గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారుల్లో కారి చిన్న(43) ఒక్కరే ప్రస్తుతానికి మృత్యుంజయుడిగా తిరిగొచ్చాడు. ఓ మర్చంట్ నౌక సిబ్బంది అతన్ని రక్షించగా ప్రస్తుతం షీలానగర్లోని కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అసలు ఆరోజు ఏం జరిగింది? ఎలా బయటపడ్డాడో? పలువురికి వివరించాడు. మరిన్ని వివరాలు చిన్న మాటల్లోనే తెలుసుకుందామా.
'ఈనెల ఒకటో తేదీన ఏడుగురం చేపల వేటకు బయల్దేరాం. శనివారం నాడు (నాలుగో తేదీన) తిరిగి వచ్చేస్తున్నామని ఇళ్లకు సమాచారమిచ్చాం. ఆ టైమ్లో తీరానికి దాదాపు పది నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో ఉన్నాం. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ప్రాంతంలో ఓ భారీ అల మా బోటును ఒక్కసారిగా తాకడంతో బోటు తిరగబడింది. అందులో ఉన్న సెల్ఫోన్స్, సామాన్లు నీటిలో పడిపోయాయి. అన్నయ్య కుమారుడు చంటి కనిపించలేదు. అలలకు కొట్టుకుపోయి ఉంటాడని భావించాం. తిరగబడ్డ బోటునే ఆధారంగా చేసుకొని మేమందరం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు దాదాపు ఆరు గంటలు వేలాడుతూనే ఉన్నాం. కాసేపటికి ఆ ఆశ కూడ సన్నగిల్లింది. మరో పెద్ద అల తాకడంతో మాకు ఆధారమైన ఆ బోటు కూడా నెమ్మదిగా మునిగిపోవడం మొదలైంది. దీంతో మేమంతా చనిపోతామేమోననే భయం వేసింది.
అప్పుడు పెద్దన్నయ్య ఓ మాట అన్నాడు. అవకాశం ఉన్న వరకు ఈదండి. ఏదో ఒక బోటో, భారీ నౌకో కనిపిస్తే వారి సాయంతో బతకొచ్చు. నేను మాత్రం రాలేను అంటూ కళ్ల ముందే అన్నయ్య నీటిలో మునిగిపోయాడు. అలా ఏడుగురిలో ఇద్దరు మునిగిపోయారు. మిగతా ఐదుగురము గుండె ధైర్యం తెచ్చుకొని ఈత కొట్టడం ప్రారంభించాం. దాదాపు తొమ్మిది గంటలు ఈదా. ఓవైపు వాతావరణం సరిగా లేక మరోవైపు దారిలో ఏ ఒక్క బోటు కనిపించలేదు. అలా ఈదుతూ రక్షించేవారి కోసం వెయ్యి కళ్లతో చూస్తుండగా నాతో వచ్చిన వారు కూడా ఒక్కొక్కరూ కనిపించకుండా పోయారు. ఆ సమయంలో ఇక నేనొక్కడినే ఉన్నా నా శక్తి కూడా సన్నగిల్లింది.
దాదాపు తొమ్మిది గంటలు ఈదడంతో నిస్సత్తువ ఆవరించింది. కానీ కుటుంబం గుర్తుకొచ్చింది. దీంతో నేను బతకాలి అన్న ఆశను శ్వాసగా చేసుకొని ఇంకొంత దూరం ఈదగా ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో ఓ నౌక కనిపించింది. ఆ నౌక డెక్ పట్టుకొని హెల్ప్ హెల్ప్ అంటూ అరిచాను. కాసేపటికి నౌక మీద ఉన్న సిబ్బంది గమనించి లైఫ్ జాకెట్ వేశారు. దాన్ని వేసుకొని తాడుసాయంతో పైకి వెళ్లాను. నౌక మీద చేరాక స్పృహ తప్పి పడిపోయాను. ఆ తర్వాత ఏమైందో నాకు తెలియలేదు. స్పృహ వచ్చాక నాకు ప్రాథమిక వైద్యమందించారని తెలిసింది. సుమారు 9 గంటలు ఈదడంతో గుండెల్లో నొప్పి వచ్చింది. ఆసుపత్రిలో చేరాక కొంత ఉపశమనం లభించింది.
మా ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతే : వారంత నా బంధువులే. సెల్ఫోన్స్ పోవడంతో సమాచారం ఇవ్వలేకపోయాము. ఆ రాత్రి నాకు కాళరాత్రిగానే గడిచింది. బతకాలన్న ఆశే నన్ను బతికించింది. ఆసుపత్రికి ప్రముఖులు పరామర్శకు వస్తున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు. అయితే మేము చాలా నష్టపోయాం. బోటు మునిగిపోయింది. బంధువుల జాడ కూడా లేదు. వారి కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అంతంతమాత్రమే. ప్రభుత్వం ఆదుకుంటేనే మా కుటుంబాలు నిలబడతాయి. దీనిపై ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు స్పందించాలని' కారె చిన్న ఆ కాళరాత్రిని వివరిస్తూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
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