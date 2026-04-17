మౌలిక వసతుల్లో వెనకబడ్డ ఆ 3 వర్గాలు - 38.4 శాతం కుటుంబాలకు సొంతిల్లే లేదు

ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ వర్గాలు మౌలిక వసతుల్లో అధికంగా వెనకడుగు - ఒకే గది ఇళ్లున్న 24 శాతం కుటుంబాలు - 13.4 శాతం కుటుంబాలకు వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్డిలే లేవు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 12:01 PM IST

38 Percent Families do not have Own Homes : ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ వర్గాలు మౌలిక వసతుల్లో అధికంగా వెనకబడి ఉన్నట్లు సర్వేలో తేలింది. ఓసీలు, బీసీ-సీ వంటి వర్గాలు తక్కువ సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పటికీ, అద్దె ఇళ్లలోనే జీవనం కొనసాగిస్తున్నట్లు సర్వేలో తేలింది. రాష్ట్రంలో 38.4 శాతం కుటుంబాలకు సొంత ఇల్లు అనేది లేదు. గృహవసతి లేనివారిలో ముస్లిం వర్గంలో 60 శాతం, ఓసీల్లో 50 శాతం మంది ఉన్నారు. ఎస్టీలు -72 శాతం, బీసీ-డీ 70.3 శాతం వర్గాలు ఎక్కువగా సొంతిళ్లలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఇక ఒకే గది ఇళ్లు ఉన్నటువంటి దానిలో 24 శాతం కుటుంబాలు జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. అందులో ఎస్సీలు 30.6 శాతం, ఎస్టీలు 34 శాతం మంది ఉన్నారు.

13 శాతం కుటుంబాలకు మరుగుదొడ్డిలే లేవు : 23.3 శాతం కుటుంబాలకు తాగునీటి కనెక్షన్లు కూడా లేవు. ఇందులో 32 శాతం ఎస్టీ కుటుంబాలున్నాయి. 9.4 శాతం కుటుంబాలు పబ్లిక్​ నల్లాలపై ఆధారపడి జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. ఇందులోనూ ఎస్సీ, ఎస్టీ కుటుంబాలే 12 శాతం మంది ఉన్నారు. ఇక విద్యుత్​ విషయానికొస్తే 5.8 శాతం కుటుంబాలకు విద్యుత్​ కనెక్షన్​ లేదు. అందులో ఎస్టీలు 11.1, ఎస్సీలు 8.2, బీసీలు 4.8, ఓసీలు 3.9 శాతం ఉన్నారు. 13.4 శాతం కుటుంబాలకు వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్డిలే లేవు. ఇందులో ఎస్టీలు 32, ఎస్సీలు 18.4 శాతం, బీసీలు 10. 9 శాతం ఉన్నారు.

వంట ఇంధనం :

  • రాష్ట్రంలో 8 శాతం కుటుంబాలకు ఎల్పీజీనే లేదు. ఇందులో ఎస్టీ 15.7, ఎస్సీ 9.7, బీసీ 6.8, ఓసీ 5.7, బీసీ-ఈ 7 శాతం ఉన్నారు. మరికొంత మంది కట్టెల పొయ్యి ఆధారంగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. 5.4 శాతం కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎస్టీ 13.2, ఎస్సీ 6.9, బీసీ 4.5, ఓసీ 2.5 శాతం ఉన్నారు.
  • ఇప్పటికీ 21.2 శాతం కుటుంబాలకు నల్లానీటి సదుపాయం లేకపోగా, 5.8 శాతం కుటుంబాలకు కనీస విద్యుత్తు సౌకర్యమే లేదని సామాజిక, ఆర్థిక సర్వే తెలిపింది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్తు సౌకర్యం లేని కుటుంబాలు ఎస్టీల్లో అత్యధికంగా 11 శాతం ఉండగా అందులో 8.3, బీసీల్లో 4.7, ఓసీల్లో 2.7 శాతం ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకించి ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సామాజికంగా ఉన్న ఇబ్బందులను ఇది తెలియజేస్తోందని నివేదికలో తెలిపింది.

వడ్డీ వ్యాపారులపై ఎక్కువగా ఆధారపడటం : రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ప్రైవేటు వడ్డీ వ్యాపారులపై ఆధారపడుతున్నారని, ఇంటి అవసరాలకు కూడా అధిక వడ్డీలకు డబ్బులు తీసుకురావడం వల్ల ఎప్పుడూ అప్పుల్లో కూరుకుపోతున్నారని నివేదికలో పేర్కొంది. వడ్డీ వ్యాపారులపై ఎక్కువగా ఆధారపడటం చూస్తే వీరంతా ఆర్థికంగా దయనీయ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపింది. దీనిలో 6.8 శాతం కుటుంబాలు వడ్డీ వ్యాపారుల నుంచి రుణాలు తీసుకొంటున్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. దీనిలో ఎస్టీల్లో 9.7 శాతం, ఎస్సీల్లో 8.8, బీసీల్లో 7.1, ఓసీల్లో 5.1 శాతం కుటుంబాలున్నాయి.

వైద్య ఖర్చులకు అప్పులు చేస్తున్న 7 శాతం కుటుంబాలు : 7 శాతం కుటుంబాలు పెళ్లిళ్లు, వైద్య ఖర్చులకు అప్పులు చేశాయి. షెడ్యూల్​ కులాల్లో అత్యధికంగా 10.9 శాతంలో వీరికి ఎటువంటి సేవింగ్స్​ కానీ, బీమా సౌకర్యం కానీ లేదని నివేదికలో వెల్లడించింది. ఎస్టీల్లో 6.9, బీసీల్లో 7.3 శాతం మంది పెళ్లిళ్లు, వైద్య ఖర్చులకు అప్పులు చేయగా, ఓసీల్లో మాత్రం ఇది 3 శాతంగా ఉంది. ఎస్టీ కుటుంబాల్లో నాలుగు గదులు 10 శాతం, మూడు గదులు 7 శాతం, రెండు గదులు 41.0, ఒకే గదిలో ఉన్న కుటంబాలు 34 శాతం వరకు ఉన్నాయి. ఇక ఎస్సీ విషయానికొస్తే ఒకే గది ఉన్న వారు 30.6 శాతం, రెండు గదులు 42 శాతం, మూడు గదలు 10 శాతం, నాలుగు గదులు 9 శాతం కుటుంబాలకు ఉన్నాయి.

