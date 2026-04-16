రాష్ట్రంలో ఇప్పటికి ఆగని బాల్య వివాహాలు - సుమారు 5 శాతం అమ్మాయిలకు మ్యారేజీలు

రాష్ట్ర సగటు 5శాతం- అయ్యంగార్‌/ అయ్యర్‌లలో అత్యధికంగా 21.2 శాతం - మాల, మాదిగల్లో మహిళలు-పురుషుల నిష్పత్తి 1 కంటే అధికం - సామాజిక, ఆర్థిక, విద్య, ఉపాధి, రాజకీయ, కుల సర్వేలో వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 2:26 PM IST

Survey Shows Child Marriages are Increasing : ఇటీవల కాలంలో పెరుగుతున్న ఖర్చులను చూసి ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉంటే చాలు ఆ భారాన్ని తొందరగా దించుకుందామనే చూసే తల్లిదండ్రులే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. పేదరికం, అప్పుల కారణంగా పదహారేళ్ల వయసు దాటితే చాలు వెంటనే పెళ్లి చేసి పంపించేద్దామా అనే అభిప్రాయానికి కొందరు. యుక్త వయసులో ప్రేమ పట్ల ఆకర్షితులవుతారనే భయం, పరువుపోతుందనే బాధతో పది, ఇంటర్​ పూర్తవగానే చేసేద్దామా అనే అనుకునే వాళ్లు మరి కొందరు. రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఘటనలు వేసవిలో లేదా పెళ్లిళ సీజన్​లో అధికంగా జరుగుతుంటాయి. తాజాగా 18 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వారు వివాహం చేసుకున్నట్లు సర్వేలో గుర్తించారు. రాష్ట్రంలో బాల్య వివాహాల విషయంలో పరిస్థితి ఆందోనకరంగా మారింది.

5 శాతం అమ్మాయిలకు వివాహాలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చట్టపరమైన నిషేధం ఉన్నా కూడా సామాజికంగా ఇప్పటికీ బాల్య వివాహాలు జరగడం ఇంకా సమస్యగా కనిపిస్తోంది. అభివృద్ధి అనేది కేవలం ఆర్థిక ప్రమాణాలతో మాత్రమే కాకుండా మహిళల స్థితిని కూడా సమగ్రంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ క్రమంలో సామాజిక, ఆర్థిక, విద్య, ఉపాధి, రాజకీయ, కుల సర్వే గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో సుమారు 5 శాతం అమ్మాయిలకు వివాహాలు అవుతున్నాయి. అంటే దాదాపు 2 లక్షల 16 వేల మంది బాలికలు 18 ఏళ్లలోపు వివాహం చేసుకున్నట్లు తాజా సర్వేలో గుర్తించారు. ఈ పరిస్థితి సాధరణ కంటే నాలుగు రెట్లు అధికంగా ఉంది.

  • ఓసీ అయ్యంగార్​/ అయ్యర్​లలో 21.2 శాతం ఉంది.
  • జైనులో 11 శాతం
  • బీసీ-ఎ గంగిరెద్దులవారు వర్గంలో 8 శాతం
  • కాపులో 2 శాతం వరకు ఉంది.

గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే? :

  • ఓసీ ముస్లిం, బీసీ-ఈ షేక్​ ముస్లిం వర్గాల్లో కూడా బాల్య వివాహాలు ఎక్కువగా చేస్తున్నారు. ఆర్థికంగా లేదా సామాజికంగా ముందున్న వర్గాల్లో కూడా అమ్మాయిలకు పెళ్లిలు చేస్తున్నారు.
  • తెలంగాణలో సగటు మహిళలు - పురుషుల నిష్పత్తి 0.98 గా ఉంది. అంటే ఆసక్తికరంగా ఎస్టీ గోండ్లు, కోయలు, ఎస్సీ మాలలు, మాదిగల వంటి వర్గాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువగా నిష్పత్తి నమోదైంది. ఓసీలైన అయ్యంగార్​/ అయ్యర్​లు, రాజులు, ముస్లింలు, జైనులలో ఈ నిష్పత్తి రాష్ట్ర సగటు 0.98 కంటే చాలా తక్కువగా చూపిస్తుంది.

అంతంత మాత్రంగానే మహిళల విద్య :

  • తెలంగాణ మహిళలు సుమారు 65.5 శాతం మంది పదో తరగతి దాటి ఉన్నత చదువులు చదవలేకపోతున్నారు. అంటే రాష్ట్రంలోని ప్రతి ముగ్గురు మహిళల్లో ఇద్దరు కనీస విద్యను కూడా పూర్తి చేయడం లేదు. ఈ కారణమే మహిళల అభివృద్ధి, సామాజిక పురోగతికి పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది. ప్రత్యేకంగా గిరిజన వర్గాల్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. ఎస్టీ కొలాం మహిళల్లో 83 శాతం మంది వరకు 10వ తరగతి దాటలేదు. బీసీ-ఎ ఒడ్డేలు, బీసీ-డి మాలీలు, ఎస్సీ బేడాలు, ఎస్టీ గోండ్లు వంటి వివిధ వర్గాల్లో కూడా మహిళల విద్యాస్థాయి తక్కువగా ఉంది.
  • మరోవైపు బ్రాహ్మణుల వర్గాల్లో మహిళల విద్యా స్థాయి మెరుగైన స్థాయిలోనే ఉంది. రాజులు, జైనులు, వైశ్యులు, కమ్మ, అయ్యంగార్లు / అయ్యర్లు వంటి వర్గాలు కూడా రాష్ట్ర సగటు కంటే కొంచెం బెటర్​గా ఉంది. బీసీ-సీ, ఎస్సీ క్రిస్టియన్లు, బీసీ-బీ కంసాలి వర్గాలు కూడా కొంత మెరుగైన స్థాయిలోనే ఉంది. కాని కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఎస్సీ వర్గాల్లో మాల మహిళలు రాష్ట్ర సగటు కంటే మెరుగైన స్థితిని ప్రదర్శించడం గమన్హారం. ఇలా ఒకే వర్గంలో కూడా వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లు సూచిస్తోంది.

కారణాలు ఇవేనా :

  • ప్రస్తుత సమాజ పరిస్థితిల్లో తమ పిల్లలకు ఎలాంటి వేధింపులు, చేదు అనుభవాలు ఎదురుకాకముందే ఓ ఇంటికి ఇల్లాలిని చేయాలనే ఆత్రుత తల్లిదండ్రులు, బంధువుల్లో కనిపిస్తోంది.
  • సామాజికంగా వెళ్లానుకున్న లింగ వివక్ష, బంధుమిత్రల ప్రభావంతో బాల్యంలోనే మూడు ముళ్లు వేయిస్తున్నారు.

