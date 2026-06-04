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'పోలవరం నిండినప్పుడు వానలు పడితే ఏంటి పరిస్థితి?, భద్రాచలం మన్యానికి ముప్పు ఎంత?'

భద్రాచలంలో గోదావరి తీరాన పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారులు - ఎఫ్​ఆర్​ఎల్ 150 అడుగులు చేరితే సంభవించే నష్టాల పట్ల పరిశీలన - ప్రాజెక్ట్​ అథారిటీ సీఈవోకు లేఖ రాసిన హరీశ్​రావు - సమస్యను పరిష్కరించాలని డిమాండ్​

Etv Bharatపోలవరం ముంపు గ్రామాలు
Polavaram Submerged Villages (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 7:33 PM IST

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Polavaram Submerged Villages : పోలవరం ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరీ తీర ప్రాంతమైన భద్రాచలం మన్యానికి ముప్పు పొంచి ఉంది. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించకున్నా పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఫుల్​ రిజర్వాయర్ ట్యాంక్​ లెవల్​ (ఎఫ్​ఆర్​ఎల్) ఒకవేళ నీటి నిల్వ ద్వారా అవగతమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఎఫ్​ఆర్​ఎల్​ 135 అడుగులు (41.15 మీటర్లు) మేర ఉన్న సందర్భంలో వాటిల్లే నష్టాల గురించి సర్వే పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఒకవేళ (45.72 మీటర్లు) అంటే 150 అడుగుల వరకు ఎఫ్ఆర్​ఎల్​ ఉంటే సంభవించే నష్టాల గురించి కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయమై బీఆర్​ఎస్​ నేత హరీశ్​రావు కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ సీఈవోకు లేఖ రాశారు.

కమిటీ ద్వారా పర్యవేక్షణ : ప్రాజెక్టులో ఎఫ్​ఆర్​ఎల్ స్థాయి 150 అడుగులకు చేరిందంటే భద్రాచలం దగ్గర సాధారణ రోజుల్లో కూడా 43 అడుగుల వరకు వరద ప్రవాహం పారుతుంటుంది. అంటే ఈ ఎత్తులో నీరు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇదే సమస్య సర్వత్రా కలవర పరుస్తోంది. దీంతో ప్రత్యేకంగా ఓ కమిటీని నియమించి పోలవరం వరదను పర్యవేక్షించనున్నారు. ఈ బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి, వరద గురించి సర్కారుకు నివేదికలు పంపనుంది.

అప్పుడు వానొస్తే పరిస్థితేంటి? : ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వ 150 అడుగుల మేర ఉన్నప్పుడు వానలు కురిస్తే అధిక ప్రాంతాలపై ముంపు ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో రామాలయం మెట్ల దాకా నీరు ప్రవహించే ప్రమాదముందని చెబుతున్నారు. రాబోయే ఏడాది వరకు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి చేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్​ సర్కారు ముందుకెళ్తోంది. అయితే, అనంతరం చోటుచేసుకునే పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయన్నదే అంతుపట్టడం లేదు. భద్రాచలం, అశ్వాపురం, బూర్గంపాడు మండలాలతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ అధికారులు పర్యటించారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి నివేదికను సమర్పించనున్నారు.

బాధితులకు పరిహారం అందించాలి : ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలంటూ బీఆర్​ఎస్​ నేత హరీశ్​రావు ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సీఈవోకు లేఖ రాశారు. పోలవరం పూర్తయితే భద్రాచలం పట్టణానికి నిత్యం జలగండమేనని హరీశ్‌రావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఆటంకం గ్రామాలకే పరిమితం కాలేదనీ, పరిశ్రమలకూ బ్యాక్‌వాటర్ ముప్పు ఉందన్నారు. ముంపు బాధితులకు పరిహారం అందించి పునరావాసం కల్పించాలన్నారు. భద్రాచలం వద్ద తక్షణమే కరకట్టల నిర్మాణం చేయాలని హరీశ్‌రావు డిమాండ్ చేశారు. భద్రాచలంలోనే పోలవరం అథారిటీ ప్రత్యేక కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఆయన సూచించారు. ప్రస్తుతం భద్రాచలంలో పర్యటిస్తున్న పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ బృందం అధికారులకు పినపాక, భద్రాచలం బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆ లేఖను అందజేశారు.

ఓట్లు తొలిగే అవకాశం : 2014లో రాష్ట్రాల విభజన సమయంలో ముంపు పేరిట పూర్తిగా ఐదు మండలాలు పాక్షికంగా రెండు మండలాలను ఏపీలో విలీనం చేయడంతో ఈ ప్రాంత స్వరూపం భౌగోళికంగా మారిపోయింది. భద్రాచలం శివారు పరిధికి సంబంధించిన రాజుపేటకాలనీ, శ్రీరాం నగర్​ కాలనీలో కొంత భాగం పోలవరం జిల్లాలోని ఎటపాక మండలంలో కలిసిపోయాయి. అయితే ఈ ప్రాంతంలో ఉండే జనాభాలో కొందరికి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్లుగా నమోదయ్యారు. ఓటర్ల ముమ్మర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియలో వందల సంఖ్యలో ఓటర్లు భద్రాచలం జాబితా నుంచి వైదొలిగే వీలుంది.

70 వేల కుటుంబాలు ఏపీకి : భద్రాచలం నియోజకవర్గానికి చెందిన కూనవరం, చింతూరు, వరరామచంద్రాపురం, ఎటపాక (భద్రాచలం రూరల్​) మండలాలు ప్రస్తుతం పోలవరం జిల్లాలో విలీనమయ్యాయి. వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు మండలాలు సైతం పోలవరం నియోజకవర్గంలో కలిసిపోయాయి. వీటితో పాటు బూర్గంపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాలు చేరిపోయాయి. దీంతో పోలవరం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించిన 70 వేల కుటుంబాలు ఆంధ్రప్రదేశ్​లో కలిసిపోయాయి.

ప్రత్యామ్నాయంగా వీటిని చేపడితే

  • పోలవరం ప్రాజెక్టు ద్వారా సంభవించే ముప్పును నివారించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలి.
  • భద్రాచలం నుంచి పినపాక నియోజకవర్గాల మధ్య ఉన్న గోదావరి వరద తట్టుకునేందుకుగానూ కరకట్టలు కట్టాలి. ఇప్పటికే ఉన్న వాటి ఎత్తును పెంచాలి.
  • వర్షాకాలంలో స్లూయూస్​ల దగ్గర వరద నీరు ప్రవహించదు. ఈ సమయంలో మోటార్ల ద్వారా నీటిని తోడేయాలి.
  • లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను మెరకకు తరలించి వారికి కాలనీలు నిర్మించాలి.
  • ఎక్కువగా పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
  • రహదారులపై ప్రవహించే వాగులపైన చప్టాలు నిర్మించాలి. వంతెనలు ఏర్పాటు చేయాలి. అవసరమైన చోట రోడ్ల ఎత్తును పెంచాలి.

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