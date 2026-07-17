రైలు పట్టాలపై డ్రోన్, సీసీ కెమెరాలతో నిఘా - అసాంఘిక శక్తులకు చెక్!
రైల్వేస్టేషన్లలో డ్రోన్ కెమెరాలు - అనుమానాస్పద వ్యక్తులపై నిఘా - నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే జరిమానా విధిస్తున్న ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు - వరుస ప్రమాదాలతో అప్రమత్తమైన రైల్వే సిబ్బంది
Published : July 17, 2026 at 2:48 PM IST
Railway Tracks Surveillance With Drones and CCTV : రైలుపట్టాలపై అడ్డదిడ్డంగా దాటుతూ వెళ్తున్నారా! గమ్యం చేరేందుకు రైల్వే శాఖ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారా! అయితే మీరు కచ్చితంగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. రైలుపట్టాలపై ప్రమాదాలు, బలవన్మరణాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రైల్వే పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. డ్రోన్, సీసీ కెమెరాలతో మరింత నిఘా పెంచారు. అనుమానాస్పదంగా వ్యవహారించే వారిని గమనిస్తున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్టు గుర్తిస్తే ఫైన్ వేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు పలు సెక్షన్ల ప్రకారం కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు అవగాహన కల్పించటం, చూసీచూడనట్టు వదిలేసిన రైల్వే పోలీసులు వరుసగా రైలు పట్టాలపై చోటుచేసుకుంటున్న ప్రమాదాలతో అప్రమత్తమయ్యారు.
రాళ్లదాడులు, ప్రమాదాలు : హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా ప్రాంతాల్లో రైలు పట్టాలు దాటుతూ ప్రజలు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే జోన్ పరిధిలో ఏటా 1300 నుంచి 1400 మంది రైలు ప్రమాదాల్లో మరణిస్తున్నారు. వీరిలో 700 మంది ప్రమాదవశాత్తూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నవారే ఉంటున్నారు. నిబంధనలు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఉల్లంఘించ వద్దని పోలీసుల హెచ్చరిస్తున్నా ఎవరూ గమనించట్లేదని కంగారుతో పట్టాలు దాటుతున్నారు. దేశంలోనే రైళ్లపై రాళ్లతో దాడికి పాల్పడే ఘటనలు ఇక్కడే అధికమని పోలీసులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గంజాయి బ్యాచ్లు, ఆకతాయిలు, పోకిరీలు ఈ చేష్టలకు పాల్పడుతున్నారని రైల్వే పోలీసులు తెలిపారు. ప్రతి నెలా 30 నుంచి 35 మందిపై కేసులు నమోదవతున్నట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం. 200 సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి నిఘా మరింత పెంచనున్నారు.
ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట : సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ పరిధిలోని తార్నాక వంతెన, స్క్రూబ్రిడ్జి, జేమ్స్ స్ట్రీట్, రైల్వేస్టేషన్ ప్లాట్ఫాం 10 ప్రాంతాల్లో 10 సోలార్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. లింగంపల్లి, నాంపల్లి, భరత్నగర్, కాజీపేట్ రైల్వేస్టేషన్లలో 20 వరకు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా దొంగలు, అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, అనుమానితులు, రైల్వేట్రాక్ దాటే ప్రయాణికులను వేగంగా గుర్తిస్తున్నారు. అనుమానితులు, ఆత్మహత్యకు పాల్పడేందుకు వచ్చినట్టు తెలుసుకుని వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. వారి వివరాలు సేకరించి నేరుగా కుటుంబ సభ్యులను పిలిపించి అప్పగిస్తున్నారు.
పట్టాలు దాటే వారితో ప్రమాణం : ప్రమాదకరంగా రైలు పట్టాలు దాటే వారు, పట్టాలకు ఇరువైపులా ఉన్న కాలనీవాసులు, ప్రయాణికులకు రైల్వేపోలీసులు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రమాదకరంగా పట్టాలు దాటబోమని వారితో ప్రమాణం చేయించే కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. లింగంపల్లి, నాంపల్లి, భరత్నగర్ రైల్వేస్టేషన్లలో పరిధిలో డ్రోన్ కెమెరాలతో నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కిలోమీటరు దూరం వరకు కదలికలను టెక్నాలజీ సాయంతో పసిగడుతున్నారు. రైళ్లపై రాళ్లదాడికి పాల్పడే అసాంఘిక శక్తులు, పట్టాలపై రీల్స్ చేస్తున్న వారిని గుర్తిస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ వైపు డ్రోన్ ఉపయోగించేందుకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అనుమతి కోసం రైల్వే పోలీసులు ఇటీవల లేఖ రాశారు. అటు నుంచి వచ్చే తదుపరి ఉత్తర్వుల మేరకు సమస్యపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
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