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నిద్రపోతున్న నిఘా నేత్రాలు - రెచ్చిపోతున్న ఆకతాయిలు, నేరముఠాలు

హైదరాబాద్​ నగరంలో ఆకతాయిలు రెచ్చిపోతున్నారు. హాస్టళ్ల వద్ద హల్​చల్​ చేస్తూ అమ్మాయిలను ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో వేధిస్తున్నారు. పలుచోట్ల సీసీ కెమెరాల నిఘా కొరవడంతో యువతుల భద్రత ప్రశ్నార్థకమవుతోంది.

SURVEILLANCE CAMERAS NOT WORKING
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 2:47 PM IST

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Surveillance Cameras not working : ఇంటర్​నెట్ విస్తృతం కావడంతో అశ్లీల వీడియోల ప్రభావం, మాదక ద్రవ్యాల(గంజాయి) మత్తులో విచక్షణ కోల్పోతున్న వ్యసనపరులు నట్టింట్లోకీ చొరబడుతున్నారు. ప్రేమ పేరిట వెంటపడి వేధించడం, కాదంటే కిడ్నాప్​నకు తెగించేందుకు వెనుకాడటం లేదు. సిబ్బంది కొరత, అరకొర గస్తీతో శివారు ప్రాంతాలపై పోలీసులు పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించలేకపోతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్​ నగరంలో పలుచోట్ల సీసీ కెమెరాలు మూలకు చేరుతుండటంతో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

నిర్వహణ లేక భద్రత గాలికి

భాగ్యనగరంలో సుమారు 60-65% వరకు సీసీ కెమెరాలు నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడంతో మొరాయిస్తున్నాయి. కొత్త వాటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు నిధుల్లేక దాతలు ముందుకు రాక భద్రత గాలిలో దీపంలా మారింది. గత ఏడాది మూడు పోలీసు కమిషనరేట్ల పరిధిలో 2,292 పోక్సో, 944 రేప్, 865 కిడ్నాప్‌ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది 10-20% కేసులు పెరిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో వేధింపులు

హైదరాబాద్​ నగరంలో అధికశాతం ప్రైవేటు హాస్టళ్ల వద్ద అమ్మాయిల వెంటపడే పోకిరీలు, ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో వేధింపులకు పాల్పడే ప్రబుద్ధులు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇటీవల కేపీహెచ్‌బీ(కూకట్​పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు) పరిధిలో ఓ హాస్టల్​ వద్ద ఆకతాయి చేష్టలు, ఘర్షణకు దిగిన కొంతమందిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఎస్‌ఆర్‌ నగర్, మాదాపూర్, అమీర్‌పేట, గచ్చిబౌలి, కూకట్‌పల్లి, శంషాబాద్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లలో పీజీ హాస్టళ్లలో పోలీసులు తనిఖీలు చేపడుతున్నప్పటికీ ప్రయోజనం లేకుండా పోతోంది.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు

  • ఇంటికి చేదోడువాదోడుగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో కష్టపడి చదువుకొని, శంషాబాద్‌ పరిధిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తున్న యువతిపై బిహార్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన బైక్‌ మెకానిక్‌ సనా ఉల్లా హత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.
  • పటాన్‌చెరు ఠాణా పరిధి పోచారం సమీపంలో ఓ నిరుపేద కుటుంబంపై మహ్మద్‌పాషా, రాజు, రాజేశ్‌ అనే వ్యక్తులు దాడి చేసి బాలికను ఎత్తుకెళ్లారు. నిందితుల్లో ఒకడైన పాషా ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.
  • నగరంలోని ఓ ప్రధాన ప్రాంతంలోని రోడ్డు పక్కన అర్ధరాత్రి దాటాక యువతీ, యువకుడు మాట్లాడుకుంటుండగా ఓ యువకుడు వారి వద్దకు వచ్చి ఆ యువతితో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించి పారిపోయినట్టు సమాచారం. నోరు మెదిపే ధైర్యం చేయలేని ఎంతోమంది యువతులు ఇలాంటి వేధింపులను మౌనంగా భరిస్తున్నారు.

డయల్‌ 112కు ఫిర్యాదు చేయండి

పీజీ(పేయింగ్ గెస్ట్​) హాస్టళ్లు, కంపెనీలు, పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో గస్తీ పెంచాలని హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనర్‌ ఆదేశించినట్టు శంషాబాద్‌ డీసీపీ రాజేశ్‌ వివరించారు. సీసీటీవీ కెమెరాల ఏర్పాటుతో పాటు డార్క్‌స్పాట్లను గుర్తిస్తున్నామని తెలిపారు. కొత్త వ్యక్తులను పనిలో పెట్టుకునే ముందు పోలీసుల నుంచి ఎన్‌వోసీ(నిరభ్యంతర పత్రం) తప్పనిసరి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. వేధింపులపై మహిళలు, యువతులు డయల్‌ 112 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. గుడ్, బ్యాడ్‌ టచ్‌పై చిన్నారులకు తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు అవగాహన కల్పించాలని ఎల్బీనగర్‌ డీసీపీ అనురాధ తెలిపారు.

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TAGGED:

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SURVEILLANCE CAMERAS NOT WORKING
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SURVEILLANCE CAMERAS NOT WORKING

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