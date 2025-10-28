ETV Bharat / state

విధ్వంసం వీడి వికాసం వైపు అడుగులు వేసిన నక్సలైట్లు - వాళ్లు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే?

ప్రభుత్వం పునరావాసం కల్పించడంతో మాజీలుగా మారి సమాజ వికాసం వైపు అన్నలు - బాంబులు పెట్టిన చేతులతోనే వెదురు తెప్పలను తయారు చేసిన తీరు - గౌరవప్రద జీవితం, సమాజంలో గుర్తింపు, ఆర్థికంగా బలోపేతం

Bamboo Rafting on Kumharras River
బాంబూ రాఫ్టింగ్‌పై పర్యాటకులను తీసుకెళ్తున్న మాజీ మావోయిస్టులు (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Surrender Maoists In Forest Tourism With Bamboo Rafting : లొంగిపోయి జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయిన మావోయిస్టులకు ప్రభుత్వం పునరావాసం కల్పించడంతో మాజీలుగా మారి సమాజ వికాసానికి దోహదపడుతున్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్‌లో కొద్దిరోజుల క్రితం వరకు రోడ్లపై కందకాల తవ్వకం, చెట్ల నరికివేతలు, వంతెనలను బాంబులతో పేల్చివేత కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్న వారే పునరావాసం అనంతరం బాంబూ రాఫ్టింగ్‌ (వెదురు తెప్ప) నిర్వహిస్తూ పర్యాటకంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న సమయం వచ్చింది. తద్వారా వారికి గౌరవప్రద జీవితం, సమాజంలో గుర్తింపు పొందడంతోపాటు ఆర్థికంగా బలోపేతం కావడానికి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.

టూరీజం కమిటీ : ఛత్తీస్​ఘడ్​లోని దంతెవాడ జిల్లాలో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా అటవీ శాఖ, జిల్లా అధికారులు కుమ్హర్రాస్‌ నదిలో వెదురు రాఫ్టింగ్, కయాకింగ్‌, మోటార్‌ బోటింగ్ వంటి వాటర్​ స్పోర్ట్స్​ విహారాన్ని ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం టూరీజం కమిటీ ఏర్పాటు చేయగా కమలూర్‌ గ్రామంతోపాటు సమీప గ్రామాలకు చెందిన మాజీ మావోయిస్టులు అందులో చేరి వెదురు రాఫ్టింగ్‌ నిర్మాణం, నిర్వహణపై శిక్షణ పొంది మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. ఇప్పుడు జల క్రీడలు, విహారాన్ని వారే నిర్వహిస్తున్నారని దంతెవాడ జిల్లా కలెక్టర్‌ కునాల్‌ దుదావత్‌ తెలిపారు.

"గతంలో ఐఈడీలు అమర్చడం, వంతెనలు పేల్చివేయడం, రోడ్లపై కందకాలు తవ్వడం, వంటి చర్యలు చేసేవాడ్ని. ఇటీవల దంతెవాడ పోలీసులకు లొంగిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు బాంబూ రాఫ్టింగ్‌ (వెదురు తెప్ప)లో శిక్షణ పొంది స్వయంగా పర్యాటకులను రైడ్‌కు తీసుకెళ్తున్నా. ఈ పనిని ఆస్వాదిస్తూ సాధ్యమైనంత డబ్బు సంపాదిస్తూ గౌరవప్రదంగా జీవిస్తున్నా" -మోహన్‌ భాస్కర్, మాజీ మావోయిస్టు, కమలూర్ ఛత్తీస్‌గఢ్‌

బాంబూ రాఫ్టింగ్​ వంటి జల క్రీడలు : గతంలో అవి గతంలో మావోయిస్టుగా ఉన్నప్పుడు ఐఈడీలు అమర్చడం, వంతెనలు పేల్చివేయడం, రోడ్లపై కందకాలు తవ్వడం, వంటి చర్యలు చేసేవాళ్లమని మాజీ నక్సలైట్​ మోహన్​ భాస్కర్​ తెలిపారు. కానీ ఇటీవల దంతెవాడ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయామని, జనజీవన స్రవంతిలో కలిసి ఇప్పుడు బాంబూ రాఫ్టింగ్‌ (వెదురు తెప్ప)లో శిక్షణ పొంది స్వయంగా పర్యాటకులను రైడ్‌కు తీసుకెళ్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ పనిని ఆస్వాదిస్తూ సాధ్యమైనంత డబ్బు సంపాదిస్తూ గౌరవప్రదంగా జీవిస్తున్నట్లు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

వరుస ఎదురు దెబ్బలు : మావోయిస్ట్ పార్టీకి గత కొంత కాలంగా వరుసగా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. ఆ పార్టీ కీలక నేత బండి ప్రకాశ్ మంగళవారం పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. ఆయనతో పాటు మరో మావోయిస్టు పుల్లూరి ప్రసాదరావు అలియాస్ చంద్రన్న సైతం ఉన్నారు. తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి సమక్షంలో బండి ప్రకాశ్‌తో కలిసి పుల్లూరి ప్రసాదరావు లొంగిపోయినట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్న బండి ప్రకాశ్, మావోయిస్టు పార్టీలో 45 సంవత్సరాల్లో వివిధ స్థాయిలలో పని చేశారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి పిలుపుతో మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు : మావోయిస్టుల లొంగుబాటు వివరాలను డీజీపీ శివధర్‌ రెడ్డి విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయి, జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన మావోయిస్టులపై ఎలాంటి చర్యలు ఉండవని ఆయన ఈ మేరకు స్పష్టం చేశారు. మావోయిస్టు నేత బండి ప్రకాశ్‌ అలియాస్‌ ప్రభాత్‌ 45 సంవత్సరాలు వివిధ స్థాయిల్లో పని చేసినట్లు తెలిపారు. అతని స్వస్థలం తెలంగాణలోని మందమర్రి, ఏడో తరగతి చదువుతున్నప్పుడే నక్సలిజం వైపు ఆకర్షితుడయ్యినట్లు చెప్పారు. 2004లో అప్పటి కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం జరిపిన శాంతి చర్చల్లో ప్రకాశ్‌ పాల్గొన్నారని తెలిపారు. 2019లో స్టేట్‌ కమిటీ సభ్యుడయ్యారని, నేషనల్‌ పార్క్‌ ఏరియా కీలక ఆర్గనైజర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించినట్లు మీడియాకు తెలిపారు.

మావోయిస్ట్ పార్టీకి మరో ఎదురు దెబ్బ - లొంగిపోయిన కీలక నేతలు బండి ప్రకాశ్, చంద్రన్న

మావోయిస్టుల లొంగుబాటు పర్వం: కారణాలు ఏమిటి? ప్రభావిత జిల్లాలు ఎలా తగ్గాయి? రాష్ట్రాలు, కేంద్రం వ్యూహాలు ఎలా ఫలించాయి?

మావోయిస్టు ఉద్యమ చరిత్రలో మరో అతిపెద్ద లొంగుబాటు- జనజీవన స్రవంతిలోకి ఆశన్న

