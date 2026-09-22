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నోట్లు లెక్కిస్తున్న వీడియో వైరల్​ - ఆర్టీవో కార్యాలయంలో ఏసీబీ ఆకస్మిక సోదాలు

హైదరాబాద్​లోని పాతబస్తీ దక్షిణ మండలం రవాణాశాఖ కార్యాలయంలో ఏసీబీ ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించింది. ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి చెందిన కానిస్టేబుల్‌ అరుణ్‌ కరెన్సీ నోట్లు లెక్కిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ కావడంతో సోదాలు చేస్తోంది.

ACB raids in Old City Bandlaguda
ఆర్టీవో కార్యాలయంలో ఏసీబీ ఆకస్మిక సోదాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 1:01 PM IST

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ACB Surprise Raids in Old City Bandlaguda : పాతబస్తీ బండ్లగూడలోని దక్షిణ మండలం ప్రాంతీయ రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో సోమవారం అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు ఆకస్మిక దాడులు చేయడంతో టెన్షన్‌ వాతావరణం నెలకొంది. ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి చెందిన కానిస్టేబుల్‌ అరుణ్‌ కరెన్సీ నోట్లు లెక్కిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీనిపై వార్తా కథనాలు రావడంతో సోమవారం ఉదయం నుంచి ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో అధికారులు, సిబ్బందిలో ఆందోళన నెలకొంది.

జాయింట్‌ ట్రాన్స్​పోర్టు కమిషనర్‌ కార్యాలయానికి వస్తున్నారని సమాచారం వచ్చింది. అంతలోనే ఆర్టీవో రామచందర్, ఇన్‌స్పెక్టర్‌ భీమ్‌సింగ్, కానిస్టేబుల్‌ అరుణ్‌ జేటీసీ కార్యాలయానికి హుటాహుటిన బయలుదేరి వెళ్లారు. అంతకుముందే విజిలెన్స్‌ అధికారులు గోప్యంగా కార్యాలయాన్ని, పరిసరాలను పరిశీలించి వెళ్లారు. ఏసీబీ అధికారులు ఆర్టీఏ కార్యాలయాన్ని దిగ్బంధనం చేశారు. వచ్చీ రావడంతోనే ప్రధాన గేటును మూసివేశారు. కొందరు ఏజెంట్లు, వారి సహాయకులు పరుగులు పెట్టారు.

రాత్రి అయినా కొనసాగిన విచారణ

అనిశా అధికారులు వారిని వెంబడించి పట్టుకున్నారు. అందరినీ ఆర్టీవో కార్యాలయంలోకి తీసుకెళ్లి తలుపులు మూసివేశారు. సెల్​ఫోన్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భయభ్రాంతులకు గురైన ఏజెంట్లు, దుకాణదారులు, జిరాక్స్​ సెంటర్ల వ్యాపారులు షట్టర్లు వేసి పలాయనం చిత్తగించారు. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి అనిశా అధికారుల విచారణ మొదలైంది. ఒక్కొక్కరిగా విచారించిన అధికారులు అనుమానం లేని వారిని బయటికి పంపించి వేశారు.

కార్యాలయంలోని సొరుగులు, డెస్క్‌లలో ఉన్న దరఖాస్తు పత్రాలను, ఫైళ్లను పరిశీలించారు. సిబ్బంది వద్ద ఉన్న నగదుపై ఆరా తీశారు. ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులపై సమగ్రంగా విచారించారు. ఆర్టీఏ అధికారులు, సిబ్బంది లోపల బంధీలవడం, వారి సమాచారం లేకపోవడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు కార్యాలయానికి వచ్చి ఆందోళనతో వాకబు చేయడం కనిపించింది.

ప్రధాన గేటు లోపల ఉన్న మొత్తం 60 మంది అధికారులు, సిబ్బంది, దరఖాస్తుదారులు, ఏజెంట్లు, ప్రైవేటు వ్యక్తులను విచారించాం. 30 మంది దరఖాస్తుదారులు, కొందరు వ్యక్తులను విచారించి బయటికి పంపాం. కొందరు సిబ్బందికి ఏజెంట్లతో సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిసింది. కొందరి వద్ద స్వల్ప నగదు లభించింది. అనుమానాస్పద యూపీఐ చెల్లింపులు మా దృష్టికి వచ్చాయి. వైరల్‌ అయిన వీడియోపైనా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం.

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