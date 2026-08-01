ఎగువ నుంచి వస్తోన్న వరదతో ప్రాజెక్టులకు జలకళ - గోదావరి, కృష్ణమ్మల బిరబిరా
గోదావరి, కృష్ణా నదుల్లో వరద ఉద్ధృతి - రిజర్వాయర్లలో పెరుగుతున్న నీటి నిల్వలు - ఎస్సారెస్పీ, ఎల్లంపల్లికి భారీగా నీటి ప్రవాహం - భద్రాచలం వద్ద కొనసాగుతోన్న మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక
Published : August 1, 2026 at 8:27 AM IST
Surging Floodwaters in Godavari, Krishna Rivers : రాష్ట్రానికి జీవనాడులైన కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. ఆయా నదులపై రిజర్వాయర్లలోకి ప్రవాహాలు మెరుగ్గా ఉండటంతో నీటి నిల్వలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా గోదావరి నుంచి వస్తున్న ప్రవాహంతో ఎస్సారెస్పీ, ఎల్లంపల్లికి భారీగా వరద పోటెత్తింది. భద్రాచలం వద్ద 15.40 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నమోదవడం, నీటి మట్టం 55 మీటర్లు దాటడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. అటు కృష్ణా పరివాహకంలోనూ జూరాలకు వరద పోటు కొనసాగుతోంది. అక్కడి నుంచి శ్రీశైలం దిశగా కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతోంది.
ఉత్తర తెలంగాణలో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినా ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో గోదావరి పరివాహకంలోని ప్రాజెక్టులకు ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. శ్రీరాంసాగర్ జలాశయంలోకి ప్రస్తుతం 60 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 23 టీఎంసీల నీరుంది. ప్రవాహం ఇలాగే కొనసాగితే శ్రీరాంసాగర్ పది రోజుల్లో పూర్తిగా నిండుతుంది.
ఎస్సారెస్పీ దిగువన ఉన్న కడెం ప్రాజెక్టులోకి వస్తున్న వరద 11 వేల 700 క్యూసెక్కులకు తగ్గింది. ఎల్లంపల్లికి 88,705 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తుండగా, 96 వేల క్యూసెక్కులను కిందకి విడిచి పెడుతున్నారు. ఎల్లంపల్లి నుంచి మధ్య మానేరుకు గాయత్రి పంప్హౌస్ ద్వారా నీటి ఎత్తిపోతలు కొనసాగుతున్నాయి. అటు నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద పోటెత్తింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 17.9 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 7.84 టీఎంసీలకు చేరుకుంది.
భద్రాచలంలో 55 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం : ప్రాణహిత నుంచి వస్తున్న భారీ వరదతో మేడిగడ్డ వద్ద 10.62 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉండగా, అధికారులు మొత్తం నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం అమాంతం పెరిగిపోయింది. శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటలకు 43 అడుగుల వద్దకు చేరుకోగా అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటలకు 48 అడుగులకు చేరుకోవడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. శనివారం ఉదయానికి 55 అడుగులకు చేరుకోవడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరికి వరద పెరుగుతున్నందున పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజల భద్రత కోసం ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్ అంకిత్, ఎస్పీ రోహిత్రాజ్ గోదావరి పరివాహకంలో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు.
శ్రీశైలం దిశగా పరవళ్లు తొక్కుతున్న కృష్ణమ్మ : కృష్ణానది ఎగువన ఆల్మట్టిలోకి 83 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తుండగా, లక్షా 10 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడిచి పెడుతున్నారు. నారాయణపూర్ నుంచి 1.05 లక్షల క్యూసెక్కులు వదలడంతో పాటు దిగువన వర్షాలతో జూరాలలోకి 1.22 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. అక్కడి నుంచి 1.36 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని నదిలోకి వదలగా, శ్రీశైలంలోకి 1.31 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వస్తోంది. శ్రీశైలం కనీస నీటిమట్టానికి చేరినా, పూర్తిగా నిండాలంటే మరో 160 టీఎంసీలు అవసరం. దిగువన నాగార్జున సాగర్కు మరో 80 టీఎంసీలు కావాలి. సుమారు 240 టీఎంసీలు వస్తేనే శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ల ఆయకట్టుకు పూర్తి స్థాయిలో నీరందించడం వీలవుతుంది.
గోదావరి ఉగ్రరూపం - భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
వర్షాలు, వరదలతో పలు చోట్ల నిలిచిన రాకపోకలు, నీటమునిగిన పంట పొలాలు