'వైద్యో' నారాయణ ఇదేం నిర్లక్ష్యం - ఆపరేషన్ చేసి సర్జికల్ బ్లేడ్ వదిలేశారు!
నొప్పి అని చెబితే కొట్టారని బాధితురాలి ఆవేదన - మరోవైపు నాదెండ్లలో పీహెచ్సీకి తాళం - ఇద్దరు డాక్టర్లు సహా 10 మంది సస్పెన్షన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 7:23 PM IST
Negligence in Palnadu District Hospitals: వైద్యం అంటే ప్రాణం పోయడం. కానీ పల్నాడు జిల్లాలో జరిగిన 2 ఘటనలు వైద్య వృత్తికే మాయని మచ్చ తెచ్చాయి. ఒకచోట ఆపరేషన్ చేసి కడుపులోనే బ్లేడు వదిలేస్తే, మరోచోట ఏకంగా ఆసుపత్రికే తాళం వేసి సిబ్బంది ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. నరసరావుపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగిన ఘటన బాధితురాలి పాలిట నరకంగా మారితే, నాదెండ్ల పీహెచ్సీలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం వారి కొలువులకే ఎసరు తెచ్చింది.
ఆపరేషన్ ఒకచోట, బ్లేడు మరోచోట: నరసరావుపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో దారుణం వెలుగు చూసింది. వైద్యుల నిర్లక్ష్యానికి ఓ యువతి బలయ్యింది. బాలయ్యనగర్కు చెందిన రమాదేవి (22) అనే యువతి గత నెల 25న చిన్న ఆపరేషన్ కోసం ఆసుపత్రిలో చేరారు. డాక్టర్ నారాయణ స్వామి ఆమెకు శస్త్రచికిత్స చేశారు. అయితే, ఆపరేషన్ సమయంలో ఆయన, సిబ్బంది తనతో కఠినంగా వ్యవహరించారని, చెంపపై కొట్టారని బాధితురాలు కన్నీటిపర్యంతమైంది.
ఆపరేషన్ తర్వాత తొడలో తీవ్రమైన నొప్పి వస్తోందని చెప్పినా, అది సహజమే అని డాక్టర్లు కొట్టిపారేశారు. నొప్పి భరించలేక ఈ నెల 5న (శుక్రవారం) స్కానింగ్ తీయించగా, కుటుంబ సభ్యులు షాక్ అయ్యారు. ఆమె తొడ భాగంలో ఒక సర్జికల్ బ్లేడు ఉండిపోయింది. దీనిపై బాధితురాలి బంధువులు ఆసుపత్రి వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. ఉచిత వైద్యం అని చెప్పి రూ.2,500 లంచం కూడా తీసుకున్నారని ఆరోపించారు.
డాక్టర్ స్పందన: దీనిపై డాక్టర్ నారాయణ స్వామి స్పందిస్తూ ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు. 'ఆపరేషన్ నేనే చేశాను. కానీ బ్లేడు ఉండటం నా తప్పు కాదు. నేను ఆపరేషన్ చేసి మరో కేసు కోసం వెళ్లిపోయాను. క్లీనింగ్ చేసే సిబ్బందే సరిగా చేయలేదు' అని నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడారు. ఆసుపత్రి ఇన్చార్జి రత్నకుమార్ స్పందిస్తూ, కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ కడుపులో చేస్తే, తొడలో బ్లేడు ఎలా వచ్చిందో ఆశ్చర్యంగా ఉందన్నారు. మళ్లీ ఆపరేషన్ చేసి బ్లేడు తొలగిస్తామని, విచారణ జరిపిస్తామని తెలిపారు.
ఆసుపత్రికి తాళం, 10 మంది ఇంటికి: నాదెండ్ల మండలం గణపవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో మరో నిర్లక్ష్యం బయటపడింది. బుధవారం సాయంత్రం (ఈ నెల 3న) 5.25 గంటలకే పీహెచ్సీకి తాళం వేసి సిబ్బంది వెళ్లిపోయారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కమిషనర్ వీరపాండ్యన్ ఆకస్మిక తనిఖీకి వచ్చారు. పనివేళల్లోనే తాళం వేసి ఉండటం చూసి ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి జిల్లా అధికారులకు పంపారు.
వెంటనే స్పందించిన డీఎంహెచ్వో రవి, విచారణ జరిపి కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇద్దరు వైద్యులు కవితా అనసూయదేవి, ఎల్.ప్రసాద్నాయక్లతో పాటు స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ఇతర సిబ్బంది, మొత్తం 10 మందిని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రజలకు వైద్యం అందకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. వీరి స్థానంలో చిలకలూరిపేట నుంచి వేరే సిబ్బందిని డిప్యుటేషన్పై నియమించారు.
