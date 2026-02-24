అరచేతిలో తెగిన కత్తి - కామినేని ఆస్పత్రిలో 'ఛత్రపతి శివాజీ' పాట వినిపిస్తూ సర్జరీ!
నెత్తుటి తిలకం దిద్దబోతే పొరపాటున అరచేతిలో తెగిన కత్తి - అరచేతిలో లోతైన గాయం కావడంతో పని చేయని రెండు చేతి వేళ్లు - సకాలంలో చికిత్సను అందించిన కామినేని ఆస్పత్రి వైద్యులు
Hand Surgery In Kamineni Hospital : ఛత్రపతి శివాజీ చిత్రపటానికి నెత్తుటి తిలకం దిద్దుదామనుకుని ఓ యువకుడు చేతికి గాటు పెట్టుకోవడంలో పొరపాటున అరి చేతికి లోతు గాయమైంది. వేలి నరాలు అరచేతి వరకు తెగిపోయేలా చేసింది.
హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన 26 ఏళ్ల యువకుడు ఓ ఈవెంట్లో భాగంగా ఓ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు కల్చరల్ యాక్టివీటిస్లో భాగంగా ప్రదర్శన ఇస్తున్నాడు. ‘శూర్ వీర్’ అనే పాటలో శివాజీ చిత్రపటానికి తిలకం దిద్దే ఉద్వేగ భరిత సన్నివేశంలో కత్తితో చేతికి చిన్న గాటు పెట్టి నెత్తుటి తిలకం దిద్దాలని భావించాడు. కానీ కత్తి చాలా పదునుగా ఉండడంతో కుడిచేతి చిటికెన వేలు క్రింది భాగంలో లోతుగా అంటే సగం అరచేతి వరకు తెగింది. చిటికెన వేలు, పక్కన వేలుకు వెళ్లే నరాలు, రక్తనాళాలు కట్ అయ్యి తీవ్ర రక్తస్రావం అయ్యింది. చేతివేళ్లు క్రమంగా స్పర్ష కోల్పోవడంతో పాటు పని చేయలేదు. యువకుడు వెంటనే కామినేని ఆస్పత్రికి వెళ్లి చికిత్స చేయించుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఎల్బీనగర్లోని కామినేని ఆస్పత్రికి చెందిన కన్సల్టెంట్ ప్లాస్టిక్ అండ్ రికన్స్ట్రిక్టివ్ సర్జన్ డాక్టర్ బి. కృష్ణ చైతన్య వెల్లడించారు.
ఉద్వేగ భరిత పాటకు : ఎల్బీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ యువకుడు గత కొన్నెళ్లుగా వృత్తి రీత్యా ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో కరాటే ట్రైనర్గా పని చేస్తున్నాడు. వృత్తి నిర్వహణలో భాగంగా ఈ నెల 14న సాయంత్రం ఒక పాఠశాలలో ప్రదర్శన ఇస్తూ, శూర్ వీర్ అనే ఉద్వేగ భరిత పాటకు శివాజీ చిత్రపటానికి నెత్తుటి తిలకం దిద్దే సమయంలో దురదృష్టవశాత్తు అతడి అర చేతికి లోతైన గాయం అయింది. తీవ్రమైన బ్లీడింగ్తో వెంటనే కామినేని ఆస్పత్రి ఎమర్జెన్సీకి వచ్చారు.
ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోయింది : వెంటనే కన్సల్టెంట్ ప్లాస్టిక్ అండ్ రికన్స్ట్రక్టివ్ సర్జన్ డాక్టర్ కృష్ణ చైతన్య పరిశీలించారు. అతని కుడి చేతి రెండు వేళ్ల కదలికలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. వేళ్లలోని నరాలు కట్ కావడంతో రెండు వేళ్లలో రక్తం ఆక్సిజన్ శాతం కూడా తగ్గిపోయింది. స్పర్ష సంబంధిత నరాలు కూడా తెగిపోవడంతో రెండు వేళ్లకు ఎలాంటి చలనం లేకుండా పోయింది. వెంటనే అతడిని వైద్యసిబ్బంది ఆపరేషన్ థియేటర్కు తరలించారు. వేలులోని నరాలు, రక్తనాళాలు, నొప్పి, ఉష్ణోగ్రత వంటి భావనలను మెదడుకు పంపే సున్నితమైన నాళాలు, అలాగే చిన్న వేలుకు రక్తం సరఫరా చేసే దమనులకు సర్జరీ చేసి మరమ్మతు చేశారు.
"ఆపరేటింగ్ మైక్రోస్కోప్ కింద సున్నితమైన రక్తనాళాలు, నరాలను మానవ వెంట్రుక కంటే సన్నని సూచర్తో కుట్లు వేశాం. ఈ సర్జరీకి సాంకేతికంగా సూపర్ మైక్రో సర్జరీ అంటారు. శస్త్రచికిత్స ప్రారంభించే ముందు, అతడు ఈవెంట్ వేదికపై ఏ పాటకు ప్రదర్శన ఇస్తున్నాడో అడిగి తెలుసుకున్నాం. అతను “శూరవీర్” పాటకు ప్రదర్శన ఇస్తున్నానని, ఆ సంఘటనకు ముందు ఆ పాట తనను భావోద్వేగానికి గురి చేసిందని చెప్పాడు. అందువల్ల, అతని ఆందోళన మొత్తం తగ్గించి, ధైర్యం పెంచేందుకు అదే పాటను ప్లే చేస్తూ సర్జరీని ప్రారంభించాం. శస్త్ర చికిత్స అనంతరం అతను చేతి వేళ్లకు స్పర్ష రావడంతో నొప్పి తెలియడం ప్రారంభమైంది. దీంతో చిన్నవేలులో రక్త ప్రసరణను మళ్లీ పునరుద్ధరించగలిగాం. ఇదంతా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆస్పత్రికి రావడం వల్ల చేతి వేళ్లను కోల్పోకుండా సర్జరీ చేసి పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించగలిగాం." -డాక్టర్ కృష్ణ చైతన్య, కన్సల్టెంట్ ప్లాస్టిక్ అండ్ రికన్స్ట్రక్టివ్ సర్జన్
ఈ రకమైన ప్రమాదాలు జరగడం తరచుగా చూస్తూ ఉంటామని వైద్యులు తెలిపారు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వెంటనే శస్త్రచికిత్స అందకపోతే చేతివేళ్లను కోల్పోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. అందుకే ప్రమాదాలు జరిగిన వెంటనే ఆస్పత్రికి రావాలని డాక్టర్లు తెలిపారు.
