చైనా నుంచే హైదరాబాద్​లో ఉన్న రోగికి చికిత్స - ఏఐఎన్​యూలో సర్జన్ రోబోటిక్ టెలిసర్జరీ

చైనా (వుహాన్) నుంచి హైదరాబాద్ రోగికి ఏఐఎన్​యూలో సర్జన్ రోబోటిక్ టెలిసర్జరీ - సుదూర ప్రాంతం నుంచి ఖచ్చితత్వంతో కూడిన శస్త్రచికిత్స - భారతదేశంలో రోబోటిక్ యూరాలజీ కేర్ భవిష్యత్తుకు సరికొత్త నిదర్శనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 6:24 PM IST

Surgeon Robotic Telesurgery at AINU : భారతీయ వైద్య రంగంలో, శస్త్రచికిత్సా ఆవిష్కరణలలో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయి నమోదైంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సింగిల్-స్పెషాలిటీ యూరో/నెఫ్రో హాస్పిటల్ నెట్‌వర్క్ అయిన ఏషియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీకి చెందిన సీనియర్ సర్జన్, దాదాపు 3900 కిలోమీటర్ల (వైమానిక దూరం) దూరంలో ఉన్న రోగికి రిమోట్ రోబోటిక్-అసిస్టెడ్ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. భౌగోళిక సరిహద్దులతో సంబంధం లేకుండా నిపుణులైన వైద్య సేవలను అందించడంలో టెలి-సర్జరీ యొక్క అపారమైన సామర్థ్యాన్ని ఈ విజయం నిరూపించింది.

స్థానిక సర్జన్లకు మార్గదర్శకత్వం : రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలు ఖచ్చితత్వాన్ని పెంచడం, సర్జన్ల నైపుణ్యాన్ని వేగవంతం చేయడం ద్వారా వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చాయి. అయితే, పట్టణ ప్రాంతాలను దాటి నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులను తయారు చేయడం ఇప్పటికీ ఒక సవాలుగా ఉంది. 5G ఆధారిత కనెక్టివిటీతో భవిష్యత్తు అంతా 'టెలి-ప్రాక్టరింగ్' పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులు శస్త్రచికిత్సలోని కీలకమైన దశల్లో సుదూర ప్రాంతాల నుంచి స్థానిక సర్జన్లకు మార్గదర్శకత్వం వహించగలరు. ఈ 'హబ్-అండ్-స్పోక్' మోడల్ రోగుల ప్రయాణ భారాలను తగ్గించి, స్థానిక వైద్యుల నైపుణ్యాలను పెంచుతుంది. అదే సమయంలో రోగి సంరక్షణ, బాధ్యత పూర్తిగా శస్త్రచికిత్స చేస్తున్న స్థానిక సర్జన్ చేతుల్లోనే ఉంటాయి.

చారిత్రాత్మక నిదర్శనం : చైనాలోని వుహాన్‌ను, భారతదేశంలోని హైదరాబాద్‌తో అనుసంధానిస్తూ దాదాపు 3900 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఏఐఎన్​యూ రోబోటిక్ & మినిమల్ యాక్సెస్ యూరాలజికల్ సర్జరీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సయ్యద్ ఎండి.గౌస్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి టెలి-రోబోటిక్ యూరెటరిక్ రీఇంప్లాంటేషన్ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. చైనాలోని టోంగ్జీ హాస్పిటల్, ఏఐఎన్యూ మధ్య జరిగిన చారిత్రాత్మక సహకారానికి ఈ ప్రక్రియ ఒక నిదర్శనం.

హైదరాబాద్‌కు చెందిన 57 ఏళ్ల మహిళా రోగి లోయర్ యూరెటరిక్ స్ట్రిక్చర్ (మూత్రనాళం ఇరుకుగా మారడం) కారణంగా తరచూ మూత్రనాళ అడ్డంకులతో బాధపడుతున్నారు. గతంలో స్టెంటింగ్ ద్వారా తాత్కాలిక ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, మళ్లీ లక్షణాలు పునరావృతమవడంతో పరీక్షలు నిర్వహించి, శాశ్వత అడ్డంకి ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. సాధారణ మూత్ర ప్రవాహాన్ని పునరుద్ధరించడానికి సర్జికల్ బృందం యాంటీ-రిఫ్లక్స్ యూరెటరిక్ రీఇంప్లాంటేషన్ శస్త్రచికిత్సను చేపట్టింది. అధునాతన రోబోటిక్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి, 100 మిల్లీసెకన్ల కంటే తక్కువ లాటెన్సీ (సమయ విలంబన)తో ఈ సర్జరీని అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో, రియల్-టైమ్‌లో పూర్తి చేశారు. సరిహద్దులు దాటి ప్రత్యేక వైద్య సేవలను అందించడంలో రోబోటిక్ సర్జరీ సామర్థ్యాన్ని ఈ విజయం చాటి చెప్పింది. ఈ ప్రక్రియను రోగి సమ్మతి, అవసరమైన అన్ని నియంత్రణ అనుమతులతో నిర్వహించారు.

5G సాంకేతికత వృద్ధి : ఈ శస్త్రచికిత్స గురించి ఏఐఎన్​యూ బంజారాహిల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ & రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ మల్లికార్జున సీ మాట్లాడుతూ "రోబోటిక్ సర్జరీ సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సల విధానాన్ని మార్చివేసింది. ఖచ్చితత్వాన్ని పెంచడంతో పాటు సర్జన్లు త్వరగా నైపుణ్యం సాధించేలా చేస్తోంది. సాంకేతికత అందుబాటులోకి వస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడమే అసలైన సవాలు. 5G సాంకేతికత వృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో, 'టెలి-ప్రాక్టరింగ్' అనేది భవిష్యత్ వైద్య విధానంగా మారుతోంది. ఇది అనుభవజ్ఞులైన సర్జన్లు కీలకమైన సమయాల్లో రిమోట్ ద్వారా స్థానిక బృందాలకు దిశానిర్దేశం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సమన్వయ నమూనా ద్వారా రోగులకు వారి ఇంటికి దగ్గరలోనే నాణ్యమైన వైద్యం అందుతుంది." అన్నారు.

"సాంకేతికత వైద్య సంరక్షణ యొక్క సరిహద్దులను ఎలా పునర్నిర్వచిస్తుందో ఈ మైలురాయి నిరూపిస్తుంది. రోబోటిక్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, బలమైన కనెక్టివిటీ సహాయంతో, మనం శారీరకంగా అక్కడ లేకపోయినా అదే ఖచ్చితత్వంతో ఖండాలు దాటి అత్యంత ప్రత్యేకమైన శస్త్రచికిత్సలను చేయగలుగుతున్నాము. ఇది అధునాతన క్యాన్సర్ సంరక్షణను అందరికీ సమానంగా చేరవేయడంలో ఒక కీలకమైన అడుగు" డాక్టర్ సయ్యద్ ఎండీ. గౌస్, ఏఐఎన్​యూ రోబోటిక్ & మినిమల్ యాక్సెస్ యూరాలజీకల్ సర్జరీ డైరెక్టర్

రియల్-టైమ్ నియంత్రణతో సర్జరీ : ఈ సంక్లిష్టమైన యూరాలజీ ప్రక్రియను అత్యాధునిక రోబోటిక్ సర్జికల్ సిస్టమ్ ద్వారా నిర్వహించారు. హైదరాబాద్‌లోని ఏఐఎన్​యూ హాస్పిటల్, చైనాలోని టోంగ్జీ హాస్పిటల్‌కు చెందిన ఇద్దరు యూరోసర్జన్ల బృందం ఉమ్మడిగా ఈ సర్జరీని పూర్తి చేసింది. హై-స్పీడ్, లో-లాటెన్సీ కనెక్టివిటీ, ప్రిసిషన్ రోబోటిక్స్ సహాయంతో ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా, రియల్-టైమ్ నియంత్రణతో ఈ సర్జరీ సజావుగా సాగింది. సకాలంలో చికిత్స పొందడంలో ఇబ్బందులు, రవాణా సవాళ్లను ఎదుర్కొనే మారుమూల లేదా వెనుకబడిన ప్రాంతాల రోగులకు ఇటువంటి అత్యాధునిక సాంకేతికత ఎంతగానో మేలు చేస్తుందని ఈ మైలురాయి స్పష్టం చేస్తోంది.

