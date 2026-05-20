సుప్రీం చెప్పినా పట్టింపేది? - వీధి కుక్కల తరలింపుపై చర్యలేవి?

వీధి కుక్కలను సంరక్షణ కేంద్రాలకు తరలించాలని ఆదేశించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం - కుక్క కాటు మరణాలకు అధికారులే బాధ్యత వహించాలన్న సుప్రీం - శునకాల తరలింపుపై చర్యలు తీసుకోని కార్పొరేషన్లు

Published : May 20, 2026 at 3:42 PM IST

Dog Bite Issue In Hyderabad : విశ్వాసానికి ప్రతిరూపంగా శునకాలను వర్ణిస్తాం. అయితే రాజధాని నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో అవే శునకాలు చిన్నారులపై దాడులకు దిగుతున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు కేసులు నమోదవుతున్నా అధికారుల్లో మాత్రం ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడం విమర్శలకు దారితీస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెల్లడించడంతో మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.

వీధి కుక్కల వ్యవహారంలో వాటిని సంరక్షణ కేంద్రాలకు తరలించాలనే విషయాన్ని 2025 నవంబర్​ 7న సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ ఆదేశాల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదంటూ మంగళవారం అత్యున్నత న్యాయస్థానం మరోసారి ఉద్ఘాటించింది. అయితే హైదరాబాద్​లో మాత్రం సుప్రీం వెల్లడించిన ఆదేశాలు అమలుకు నోచుకోలేకపోతున్నాయి. ఈ తీర్పు వెలువడినప్పటి నుంచి నేటి వరకు సుమారు వెయ్యికి పైగా కుక్కకాటు కేసులు నమోదయ్యాయి.

కుక్కకాటుకు గురవుతున్న చిన్నారులు, వృద్ధులు : ప్రజల ప్రాణాల కన్నా ఇంకేదీ ముఖ్యం కాదని, ప్రధానంగా చిన్నారులు, వృద్ధులు కుక్కకాటు కారణంగా ప్రాణాలు విడుస్తున్న నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​, సైబరాబాద్​, మల్కాజిగిరి కమిషనర్లు ఈ సంగతిని గాలికొదిలేశారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

రెండు కీలక నిర్ణయాలు :

  • ఆస్పత్రులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, పార్కులు, బస్టాండ్లు, ప్రధాన రహదారులు ఇతరత్రా రద్దీ ప్రాంతాల్లో కుక్కల సంచారం ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తే వాటిని పట్టి ప్రత్యేక షెల్టర్​ హోమ్​లకు తరలించాలి.
  • రేబిస్​ సోకిన కుక్కలు, అతిగా మొరుగుతూ ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతూ, వారిపై దాడులు చేసే వాటిని ప్రశాంత మరణాన్ని అందించాలి.

పరిపాలనాధికారులదే బాధ్యత : ఈ ఆదేశాలను అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత పరిపాలనా అధికారుల చేతిలో ఉంటుంది. అయితే రాజధాని నగరంలోని మూడు కార్పొరేషన్లు సుప్రీం ఆదేశాలను అమలు చేయకపోతే వారిపై కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు నమోదవుతాయి. సుప్రీం ఆదేశాలను హైకోర్టు అమలు చేయాల్సి ఉంటుందని పశు వైద్యాధికారులు చెబుతున్నా, ఏదైనా దుర్ఘటనలు చోటు చేసుకుంటే వాటిని సుమోటోగా తీసుకుని విచారణ చేస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపల్ అధికారులు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రెండు ప్రాంతాల్లో సుమారు 1000 శునకాలకు ఆశ్రయం కల్పించే కేంద్రాలను నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది. వాటి నిర్వహణకు సుమారు రూ.4 కోట్లతో టెండర్లు పిలిచారు.

నగరంలో కదలికేది? : హైదరాబాద్​ నగరానికి నలువైపులా 6 జంతు సంరక్షణ కేంద్రాల నిర్మాణానికి భూములను ఎంపిక చేయాలని ఏడాదిన్నర కిందట అప్పటి కమిషనర్​ ఇంలంబర్తి ఆదేశాలిచ్చారు. అయితే ఆయన బదిలీ కావడంతోనే ఈ ప్రాజెక్టుపై అధికారులు చేతులెత్తేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో గత సంవత్సరం డిసెంబరులో 100 నుంచి 200 వరకు శునకాలను పట్టుకుని హడావిడి చేశారు. అయితే దీనిని అమలు చేసేందుకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు అవసరమవుతాయని, ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంటేనే ఇది సాధ్యమవుతుందని ఓ ఉన్నతాధికారి అన్నారు.

హైదరాబాద్​లో శునకాల వివరాలిలా ఉన్నాయి :

  • రాజధాని నగరంలో కుక్కల సంఖ్య సుమారు 10 లక్షలు
  • 2024లో గ్రేటర్​లో నమోదైన కుక్కకాటు కేసుల సంఖ్య 42000
  • సగటున రోజుకు నమోదవుతున్న కేసుల సంఖ్య 70 నుంచి 100
  • 3 కార్పొరేషన్ల పరిధిలో సంరక్షణ కేంద్రాలు కేవలం 5
  • సంరక్షణ కేంద్రాల ఆశ్రయ సామర్థ్యం 250 శునకాలు

ఇతర దేశాల్లో ఇలా : అయితే అమెరికా, యూకే, సింగపూర్​ వంటి అనేక దేశాల్లో కుక్కలను రోడ్లపై తిరగనివ్వరు. లండన్​లో కుక్క వీధిలో కనిపిస్తే చాలు వాటిని బంధిస్తారు. వాటిని సంరక్షణ కేంద్రాల్లో ఉంచుతారు. వారం రోజుల్లోగా ఎవరూ వాటిని తీసుకెళ్లకపోతే ఆ శునకాలకు ప్రశాంత మరణాన్ని కల్పిస్తారు. వీటితో పాటు పెంపుడు కుక్కల వ్యవహారంలో యజమాని అనేక నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. మల మూత్ర విసర్జనకు పెంపుడు జంతువులను వీధుల్లోకి తీసుకెళ్లకూడదు. ఏదైనా కారణాలతో వాటిని పెంచలేకపోతే వాటిని ప్రభుత్వానికి అప్పగించాల్సి ఉంటుంది. అంతే తప్ప వీధిలో వదలకూడదు.

