పెద్దిరెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు - బుగ్గమఠం భూముల వ్యవహారంలో జోక్యానికి నిరాకరణ
వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. బుగ్గమఠం భూముల వ్యవహారంలో హైకోర్టు తీర్పుపై జోక్యానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ వ్యవహారంలో హైకోర్టు తీర్పును సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సమర్థించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 2:23 PM IST
Supreme Court On Buggamatham Lands : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. బుగ్గమఠం భూముల వ్యవహారంలో హైకోర్టు తీర్పుపై జోక్యానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ వ్యవహారంలో హైకోర్టు తీర్పును సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సమర్థించింది. హైకోర్టు తీర్పు ప్రకారం దేవదాయ, ధర్మాదాయ ట్రైబ్యునల్కు వెళ్లాల్సిందేనని జస్టిస్ విశ్వనాథన్, జస్టిస్ అరుణ్ పళ్లిల ధర్మాసనం తేల్చి చెప్పింది.
డివిజన్ బెంచ్లో అదే తీర్పు : తిరుపతి జిల్లా ఎమ్మార్పల్లి పరిధిలోని బుగ్గమఠానికి చెందిన సర్వే నంబరు 261/1లో 1.50 ఎకరాలు, 261/2లో 2.38 ఎకరాలు మొత్తం 3.88 ఎకరాలను పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టారని, వాటిని పది రోజుల్లో ఖాళీ చేయాలంటూ మఠం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ 2025 మే 16న ఉత్తర్వులిచ్చారు. వాటిని సవాల్ చేస్తూ ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, ఈవో ఉత్తర్వులపై అభ్యంతరాలుంటే నాలుగు వారాల్లోగా ఎండోమెంట్ ట్రైబ్యునల్లో అప్పీల్ చేసుకోవాలని, అప్పటివరకూ పిటిషనర్కు వ్యతిరేకంగా బుగ్గమఠం యాజమాన్యం కఠిన చర్యలు తీసుకోరాదని ఏకసభ్య ధర్మాసనం ఈ ఏడాది మే 7న ఉత్తర్వులిచ్చింది. దాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఆయన డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించగా అక్కడా అదే తీర్పు వెలువడింది.
నాలుగు వారాల పాటు యథాతథ స్థితి : అయితే ఎండోమెంట్ ట్రైబ్యునల్ను ఆశ్రయించడానికి ఏకసభ్య ధర్మాసనం ఇచ్చిన నాలుగు వారాల గడువును మరో నాలుగు వారాలకు పెంచింది. ఆ నాలుగు వారాల పాటు యథాతథ స్థితి కొనసాగించాలని ఆదేశిస్తూ ఈ నెల 10న తీర్పు వెలువరించింది. ఆ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ పెద్దిరెడ్డి ఈ నెల 18న సుప్రీంకోర్టులో ఎస్ఎల్పీ దాఖలు చేశారు. ఈరోజు విచారించిన ధర్మాసనం హైకోర్టు ఆదేశాలను సమర్థించింది.
అటవీ భూములు ధ్వంసం చేశారన్న ఆరోపణలు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పెద్దిరెడ్డి, ఆయన అనుచరగణం పుంగనూరు, మదనపల్లె, తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గాల పరిధిలోని అటవీ భూములను పెద్ద ఎత్తున ధ్వంసం చేశారన్న ఆరోపణలు, ఫిర్యాదులున్నాయి. ప్రధానంగా తన కుటుంబ సంస్థ పీఎల్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్కు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు రక్షిత అటవీ ప్రాంతాల్లో ఇష్టానుసారంగా రోడ్లు వేయించి బిల్లులు చేయించుకున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి.
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