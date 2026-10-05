జమున మృతిపై సుమోటోగా సుప్రీంకోర్టు విచారణ - ఏపీ హైకోర్టు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశం
పోలవరంలో యాంటీ మలేరియా మాత్రలు వికటించిన ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేసింది. గత నెల 1న ఏజెన్సీలో చిన్నారి మడివి జమున (7) మృతి చెందిన విషయంపై ధర్మాసనం సుమోటోగా విచారణ చేపట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:42 PM IST
Supreme Court Suo Moto Hearing on Polavaram Anti Malaria Tablets Incident : పోలవరంలో యాంటీ మలేరియా మాత్రలు వికటించిన ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేసింది. గత నెల 1న ఏజెన్సీలో చిన్నారి మడివి జమున (7) మృతి చెందిన విషయంపై సీజేఐ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సుమోటోగా విచారణ చేపట్టింది. దర్యాప్తు ప్రక్రియను నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని సుప్రీంకోర్టు ఏపీ హైకోర్టుకు సూచించింది.
ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున సిద్ధార్థ్ లూథ్రా : ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ లూథ్రా ఘటన వివరాలు, చేపట్టిన సహాయచర్యలను కోర్టుకు వివరించారు. ఇప్పటికే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశామని, ఎఫ్ఎస్ఎల్ నివేదిక కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. మాత్రలు వేసుకున్న ఇతర 52 మందికి పూర్తి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించామని, మిగిలిన వారంతా సురక్షితంగా, క్షేమంగా ఉన్నారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధర్మాసనానికి స్పష్టత ఇచ్చింది.
పత్రికల్లో వచ్చినట్లు కాకుండా ఒక్క పాప మాత్రమే చనిపోయిందని, మిగిలిన 52 మంది గిరిజనులకు ప్రభుత్వమే ఆస్పత్రిలో ఉచితంగా పరీక్షలు చేసిందని లూథ్రా వెల్లడించారు. ల్యాబ్ రిపోర్టు ఆధారంగా తదుపరి విచారణ కొనసాగుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. కేసు దర్యాప్తును ఏపీ హైకోర్టు పర్యవేక్షించాలని సీజేఐ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఆదేశించింది.
ఇది ఘటన నేపథ్యం : గౌరిదేవిపేట పీహెచ్సీ వైద్య సిబ్బంది గొల్లగుప్ప గ్రామంలో ఇటీవల వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. గ్రామస్థులకు రక్త పరీక్షలు చేయగా కొంతమందికి మలేరియా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు నిర్థారించారు. దాంతో గ్రామంలోని జీపీఎస్ పాఠశాలకు చెందిన 27 మంది, అంగన్వాడీ పాఠశాలకు చెందిన 14 మంది చిన్నారులతో పాటు గ్రామస్థులకు ముందస్తు జాగ్రత్తగా క్లోరోక్విన్ మాత్రలు పంపిణీ చేశారు. వైద్య సిబ్బంది పంపిణీ చేసిన మాత్రలు వేసుకున్న వారిలో మడివి జమున అనే చిన్నారి వాంతులు, కడుపు మంటతో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైంది. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే సమీపంలోని పీహెచ్సీకి తీసుకెళ్లారు. ఆమె అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
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