అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటన వాయిదా - ఎస్ఈసీని ఆదేశించిన సుప్రీం కోర్టు
Supreme Court On Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నామినేషన్ల గడువును పొడిగించలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటనను ఈ నెల 25వరకు వాయిదా వేయాలని ఎస్ఈసీని ఆదేశించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:58 AM IST
Supreme Court On Municipal Elections Deadline : మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు దాఖలు చేసే గడువును రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొడిగించడం సాధ్యం కాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. శాంతిభద్రతల సమస్యల కారణంగా నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయామని ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే, వాటిని పరిశీలించి, అవసరమైన చోట గడువును పొడిగించాలా వద్దా అన్నది నిర్ణయించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కోర్టు ఆదేశించింది. అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటనను ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు వాయిదా వేయాలని కూడా ఎన్నికల సంఘానికి సూచించింది. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ గడువును పొడిగించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన కోర్టు, తదుపరి విచారణను ఈ నెల 27వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
ఎన్నికల సంఘాన్ని సూచించిన కోర్టు : పాలకపక్షం తమ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకుందని ఆరోపిస్తూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నామినేషన్ గడువును పొడిగించాలని వైఎస్సార్సీపీ చేసిన అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. అయితే శాంతిభద్రతల సమస్యల వల్ల నామినేషన్లు వేయలేకపోయామని ఈ నెల 16 నుంచి 18వ తేదీ మధ్య అభ్యర్థులు సమర్పించిన ఫిర్యాదులను లేదా వినతులను తగిన ఆధారాలతో సహా పరిశీలించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కోర్టు ఆదేశించింది. అటువంటి ప్రాంతాల్లో నామినేషన్ గడువును పొడిగించాలా వద్దా అనే అంశంపై గురువారం సాయంత్రంలోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘానికి సూచించింది.
దీనివల్ల అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటనను ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు వాయిదా వేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాంతంలో నామినేషన్ గడువును పొడిగించాలని ఎన్నికల సంఘం భావిస్తే, ఆ నిర్ణయం ప్రకటించిన తర్వాత అభ్యర్థులకు 48 గంటల సమయం ఇవ్వాలని, అందుకు అనుగుణంగా ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లో సవరణలు చేయాలని కోర్టు పేర్కొంది. నామినేషన్ గడువును మొత్తం రాష్ట్రానికి వర్తించేలా మార్చాలని తాము ఎటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వడం లేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై తదుపరి విచారణను ఈ నెల 27వ తేదీకి వాయిదా వేసిన కోర్టు, అప్పటిలోపు తీసుకున్న చర్యల గురించి నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించింది. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ గడువును పొడిగించాలన్న అభ్యర్థనను హైకోర్టు ఈ నెల 18న తిరస్కరించగా, ఆ తీర్పును సవాలు చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన ప్రత్యేక సెలవు పిటిషన్ (SLP)పై బుధవారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. జస్టిస్ జయమాల్య బాగ్చి జస్టిస్ వి. మోహనన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించి, తగిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
నామినేషన్ వేయకుండా అడ్డుకున్నారని ఆరోపణ : దీనికి ముందు, వైఎస్సార్సీపీ తరపున వాదనలు వినిపిస్తూ మనిందర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, తమ పార్టీ అభ్యర్థులలో 63.57 శాతం మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకున్నారని పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలను చించివేశారని, వారి వాహనాలకు నిప్పు పెట్టారని ఆయన ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, ఒక ఎంపీని అడ్డుకున్నారని, పైగా తమ పార్టీకి చెందిన సభ్యులపైనే కేసులు నమోదు చేసి, వారిని అరెస్టు చేయడానికి ప్రయత్నించారని ఆయన తెలిపారు. మొత్తం 723 వార్డులలో కేవలం 263 వార్డులలో మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి అనుమతించారని, మిగిలిన స్థానాలను అధికారులు "ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనవి"గా ప్రకటించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని ఆయన చెప్పారు.
ఎన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయని జస్టిస్ బాగ్చి ప్రశ్నించగా, 100కు పైగా సంస్థలలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయని మనిందర్ సింగ్ సమాధానమిచ్చారు. అయితే, సింగ్ పేర్కొన్న గణాంకాలు మొత్తం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో కేవలం 19 సంస్థలకు మాత్రమే సంబంధించినవని, కాబట్టి ఆయన చెప్పిన శాతం ఖచ్చితమైనది కాదని జస్టిస్ బాగ్చి ఎత్తిచూపారు. ఆయన పేర్కొన్న వార్డుల సంఖ్య కూడా కేవలం ఈ 19 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు మాత్రమే సంబంధించినదని, దీనితో వివాదం కేవలం ఈ 19 మున్సిపాలిటీలకే పరిమితమవుతుందని న్యాయమూర్తి గమనించారు. గణాంకాలను పేర్కొనేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉండాలని, సరైన సమాచారం లేని విషయాలపై ఆరోపణలు చేయవద్దని ఆయన మనిందర్ సింగ్ను హెచ్చరించారు.
అందరికీ గడువు పెంచలేమన్న కోర్టు : భావోద్వేగంతో కాకుండా, తార్కికంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. తన వాదనలను కొనసాగిస్తూ, అభ్యర్థుల చేతుల నుంచి నామినేషన్ పత్రాలను లాక్కుని చించివేశారని, అటువంటి ఘటనలకు తాము ఎలా సాక్ష్యాలు చూపగలమని మనిందర్ సింగ్ ప్రశ్నించారు. అయితే ఈ ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్లు ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. దీనిపై స్పందించిన న్యాయమూర్తి, ఒకవేళ అటువంటి వీడియో క్లిప్లు ఉంటే, వాటిని ఎన్నికల అధికారులు, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, స్థానిక పోలీసులు లేదా జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు రూపంలో (ఆన్లైన్ ద్వారా లేదా ఇతర మార్గాల్లో) సమర్పించి ఉండాల్సిందని పేర్కొన్నారు. అటువంటి సాక్ష్యాలను ఎన్నికల సంఘం ముందు ఉంచాలని, అప్పుడు వారు వాటిని పరిశీలించి, నామినేషన్ల గడువును పొడిగించాలా వద్దా అనే నిర్ణయం తీసుకుంటారని ఆయన సూచించారు. ప్రతి ఒక్క సందర్భాన్ని నిరూపించడం సాధ్యం కాదని, కాబట్టి కేవలం కొన్ని ప్రత్యేక కేసులకే కాకుండా అందరికీ వర్తించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని మనిందర్ సింగ్ కోరగా, జస్టిస్ బాగ్చీ అందుకు అంగీకరించలేదు. "గడువు పొడిగింపును అందరికీ ఎలా వర్తింపజేయగలము? మీరు లేవనెత్తిన నిర్దిష్ట అంశంపై మాత్రమే మేము స్పందించగలము" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సిద్ధార్థ్ లుత్రా వాదనలు వినిపించారు. ఈ నెల 15న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ ఒక సింగిల్ జడ్జి బెంచ్ను ఆశ్రయించిందని ఆయన తెలిపారు. ఎటువంటి హింసాత్మక ఘటనలు జరగలేదని పేర్కొంటూ, ఆ న్యాయమూర్తి ఆ అభ్యర్థనను తిరస్కరించారని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఆ తర్వాత, వైఎస్సార్సీపీయే స్వయంగా 16వ తేదీన హింసాత్మక ఘటనలను సృష్టించిందని కోర్టుకు వివరించారు.
అక్కడ మాత్రమే పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి - ఎస్ఈసీకి సుప్రీం ఆదేశం