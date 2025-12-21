ETV Bharat / state

భర్త తన భార్యను ఖర్చుల లెక్కలడగటం క్రూరత్వం కిందకు రాదు : సుప్రీంకోర్టు

హైదరాబాద్‌కు చెందిన భార్యాభర్తల వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు - భార్యను ఖర్చుల లెక్కలడగటం క్రూరత్వం కిందికి రాదని వెల్లడి - ఎఫ్‌ఐఆర్‌ కొట్టివేసిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
Published : December 21, 2025 at 11:33 AM IST

Supreme Court Judgement on Wife Spending Money : భర్త తాను ఇచ్చిన నగదుకు సంబంధించి భార్యను లెక్కలడగడం క్రూరత్వం కిందికి రాదని సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది. అమెరికాలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ జాబ్​ చేస్తున్న భర్త, ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్న ఓ మహిళ 2022 సంవత్సరంలో సరూర్‌నగర్‌ ఉమెన్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను కొట్టేస్తూ ఇచ్చిన తీర్పులో జస్టిస్‌ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్‌ ఆర్‌.మహాదేవన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది.

ప్రతి పైసాకూ లెక్క అడుగుతారు : సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు అయిన వీరిద్దరికీ 2016లో వివాహం అయింది. అమెరికాలో 2019 వరకు కలిసి ఉన్నారు. అక్కడే ఓ బాబు జన్మించాడు. ఆ తరువాత ఇద్దరి మధ్య గొడవ తలెత్తడంతో ఆమె కుమారుడిని తీసుకొని హైదరాబాద్‌లోని పుట్టింటికి వచ్చారు. దాంపత్య హక్కుల పునరుద్ధరణ కోరుతూ 2022లో ఆమెను అమెరికాకు తిరిగి రావాలని భర్త నోటీసు పంపారు. ఆ వెంటనే భార్య అతనితో పాటు, అతని కుటుంబ సభ్యులపై గృహ హింస, వరకట్న వేధింపుల నిరోధక చట్టం కింద సరూర్‌నగర్‌ స్టేషన్‌లో కంప్లైంట్ చేశారు. "తాను భారత్‌కు తిరిగి వచ్చిన తరువాత భర్త తనకు, తన బిడ్డకు ఆర్థికంగా సాయం చేయడం లేదు. కుటుంబ అవసరాల కోసం ఎప్పుడు డబ్బు అడిగినా ప్రతి పైసాకూ లెక్క అడుగుతారు. భారత్​లో ఉన్న తన తల్లిదండ్రులకు మాత్రం రూ.లక్షలు పంపుతారు" అని అందులో పేర్కొన్నారు.

ఎఫ్‌ఐఆర్‌ కొట్టివేత : దీని తరువాత పోలీసులు అతనికి వ్యతిరేకంగా లుకౌట్‌ నోటీసుల జారీతో పాటు, అతను, అతని కుటుంబసభ్యులకు వ్యతిరేకంగా ఛార్జిషీట్‌ దాఖలు చేశారు. భర్త రాష్ట్ర హైకోర్టును ఆశ్రయించగా అక్కడా చుక్కెదురైంది. దాంతో అతను సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాడు. దీనిపై విచారించిన కోర్టు ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను కొట్టేయడంతో పాటు సెక్షన్‌ 498ఏ కింద ఏయే అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలో స్పష్టం చేసింది.

ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో భార్య చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారంగా ఉన్నాయి : "మహిళను ఆత్మహత్యకు ఉసిగొల్పేలా వ్యవహరించడమో, ప్రాణానికో, ఆరోగ్యానికో (మానసికంగా, భౌతికంగా) తీవ్ర హాని తలపెట్టడమో, నగదు, ఆస్తుల కోసం మహిళను వ్యక్తిగతంగానో, లేదంటే ఆమె సంబంధీకులను వేధించడమో మాత్రమే ఐపీసీ సెక్షన్‌ 498 ఏ ప్రకారం క్రూరత్వం కిందికి వస్తుంది. వరకట్న నిషేధ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 3 ప్రకారం కట్నం పుచ్చుకోవడం, ఇవ్వడం నేరం. అందుకు కారకులైన వారికి కనీసం 5 సంవత్సరాల జైలు, రూ.15,000 కానీ, లేదంటే కట్నం విలువంత కానీ జరిమానా విధించడానికి వీలుంది. పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా కట్నం డిమాండ్‌ చేసిన వారికి 6 నెలల నుంచి రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు, రూ.10,000 వరకు జరిమానా విధించడానికి ఇదే చట్టంలోని సెక్షన్‌ 4 వీలు కల్పిస్తోంది.

అందువల్ల వరకట్న వేధింపులకు, గృహ హింసకు సంబంధించిన కంప్లైంట్​ పరిశీలించేటప్పుడు కోర్టులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కేసులో భర్తపై మహిళ చేసిన ఆరోపణలు రోజు వారీ సంసారంలో జరిగే కీచులాటల్లాగానే కనిపిస్తున్నాయి. వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్రూరత్వం కింద పరిగణించడానికి వీలులేదు. అమెరికాలో ఉంటున్న భర్త తన కుటుంబ సభ్యులకు నగదు పంపడాన్ని అపార్థం చేసుకోవడానికి వీలులేదు. భర్త లెక్కలడగడం క్రూరత్వ నిర్వచన పరిధిలోకి రాదు. తాను గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్త సరిగా చూసుకోలేదని, కాన్పు అయిన తరువాత లావు తగ్గమని వేధించాడని భార్య ఆరోపిస్తున్నారు. ఒకవేళ వాస్తవమే అనుకున్నా, అది సదరు వ్యక్తి గుణాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది తప్పితే క్రూరత్వం కిందికి రాదు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో భార్య చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారంగా ఉన్నాయి" అని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.

