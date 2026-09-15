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40 ఎకరాల భూమి శాంతా శ్రీరామ్ సంస్థదే - సుప్రీంకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురు

శాంతా శ్రీరామ్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మధ్యలో వివాదస్పదంగా మారిన భూమిపై దాఖలైన పిటిషన్​ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. ఈ భూమి వ్యవహారంలోనే హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్‌పై కోర్టు ధిక్కరణ కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే.

SHANTA SRIRAM CONSTRUCTIONS LAND
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 1:12 PM IST

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Supreme Court on Shanta Sriram Constructions land Case : శాంతా శ్రీరామ్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్ వ్యవహారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురైంది. హైదరాబాద్​లోని 40 ఎకరాల భూమి శాంతా శ్రీరామ్ సంస్థకే చెందుతుందని సుప్రీంకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. శాంతా శ్రీరామ్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌కు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది.

పిటిషన్​ను డిస్మిస్ చేసిన సుప్రీంకోర్టు

హైకోర్టు తీర్పును సకాలంలో సవాలు చేయలేదన్న సుప్రీంకోర్టు తగిన సమయంలో దాఖలు చేయకపోవడంతో విచారణకు తీసుకోలేమని స్పష్టం చేసింది. దీంతో జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా ధర్మాసనం పిటిషన్​ను డిస్మిస్ చేసింది. సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో వివాదాస్పద భూమి ప్రైవేటు(శాంతా శ్రీరామ్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌) వారికి చెందినదే అని చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో శాంతా శ్రీరామ్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్ కేవియట్ దాఖలు చేసింది. ఈ భూమి వ్యవహారంలోనే హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్‌పై కోర్టు ధిక్కరణ కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే.

TAGGED:

40 ACRES OF LAND IN HYDERABAD
HYDRA COMMISSIONER RANGANATH
SHANTA SRIRAM CONSTRUCTIONS LAND
TELANGANA PETITION DISMISSED
SHANTA SRIRAM CONSTRUCTIONS LAND

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