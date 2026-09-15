40 ఎకరాల భూమి శాంతా శ్రీరామ్ సంస్థదే - సుప్రీంకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురు
శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మధ్యలో వివాదస్పదంగా మారిన భూమిపై దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. ఈ భూమి వ్యవహారంలోనే హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్పై కోర్టు ధిక్కరణ కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే.
Published : September 15, 2026 at 1:12 PM IST
Supreme Court on Shanta Sriram Constructions land Case : శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వ్యవహారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురైంది. హైదరాబాద్లోని 40 ఎకరాల భూమి శాంతా శ్రీరామ్ సంస్థకే చెందుతుందని సుప్రీంకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్కు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది.
పిటిషన్ను డిస్మిస్ చేసిన సుప్రీంకోర్టు
హైకోర్టు తీర్పును సకాలంలో సవాలు చేయలేదన్న సుప్రీంకోర్టు తగిన సమయంలో దాఖలు చేయకపోవడంతో విచారణకు తీసుకోలేమని స్పష్టం చేసింది. దీంతో జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా ధర్మాసనం పిటిషన్ను డిస్మిస్ చేసింది. సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో వివాదాస్పద భూమి ప్రైవేటు(శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్) వారికి చెందినదే అని చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కేవియట్ దాఖలు చేసింది. ఈ భూమి వ్యవహారంలోనే హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్పై కోర్టు ధిక్కరణ కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే.