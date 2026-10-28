నామినేషన్ల గడువు పొడిగింపునకు సుప్రీంకోర్టు విముఖత
SC Rejects YSRCP Plea to Extend Nomination Deadline: స్థానిక ఎన్నికలను వాయిదా వేయించాలన్న వైఎస్సార్సీపీ ఉచ్చులో పడబోమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:52 AM IST
SC Rejects YSRCP Plea to Extend Nomination Deadline: స్థానిక ఎన్నికలను వాయిదా వేయించాలన్న వైఎస్సార్సీపీ ఉచ్చులో పడబోమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని రాజకీయాలను కోర్టులకు దూరంగా ఉంచడం మంచిదని విచారణ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ న్యాయవాదిని ఉద్దేశించి సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై వైఎస్సార్సీపీ వేసిన పిటిషన్పై విచారించిన ధర్మాసనం మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల గడువు పొడిగింపునకు విముఖత చూపించింది. ఎన్నికల నిర్వహణపై నిజనిర్ధారణ కమిషన్ వేయడానికీ నిరాకరించింది. నామినేషన్లపై వివాదం ఉంటే ఎన్నికల పిటిషన్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చని వైఎస్సార్సీపీకి సూచించింది.
మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ గడువును పొడిగించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టులో వేసిన పిటిషన్పై ధర్మాసనం ఈ నెల 21న తొలిసారి విచారించింది. శాంతిభద్రతల కారణంగా నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయామని అభ్యర్థులెవరైనా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సాక్ష్యాధారాలతో ఫిర్యాదులు చేసి ఉంటే వాటిని పరిశీలించి ఆ ప్రాంతాల్లో మాత్రం నామినేషన్ల గడువు పెంచే విషయంపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. ఆ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ నెల 18తో ముగిసిన నామినేషన్ల గడువును కొన్ని ప్రాంతాల్లో 23, 24 తేదీల వరకు పొడిగించి 25న తుది జాబితా ప్రకటించింది. ఏకగీవ్రంగా ఎన్నికైన వారి పేర్లనూ వెల్లడించి విజేతలకు డిక్లరేషన్లు అందించింది.
ఏకగ్రీవాలపై అభ్యంతరం: మంగళవారం మరోసారి ఈ పిటిషన్పై సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి.మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది. విచారణలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది ఏకగ్రీవాలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. క్రితంసారి విచారణ జరిగినప్పుడు 28 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోని 800 వార్డుల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయారని పేర్కొన్నారు. కోర్టు ఆదేశాల తర్వాత ఎన్నికల సంఘం 3 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోని 372 వార్డుల్లో మాత్రమే నామినేషన్ల దాఖలుకు అవకాశం కల్పించిందన్నారు. తమ పార్టీకి చెందిన 72 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయగలిగారని పేర్కొన్నారు.
ఇంకా నామినేషన్లు వేయని 53శాతం నియోజకవర్గాల్లో అధికార కూటమి అభ్యర్థులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించారని పేర్కొన్నారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందిస్తూ ‘ఇలాంటి గాలివాటు ప్రకటనల వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. ఏ అభ్యర్థి నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్తే ఎక్కడ అడ్డుకున్నారో స్పష్టంగా చెప్పండి. సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం నామినేషన్లు గడువు పొడిగించిన తర్వాత మీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేశారు. వారికి ఆల్ ద బెస్ట్ చెబుతున్నాం. వెళ్లి పోటీచేయండి. మీరు చెబుతున్న 500 మంది అభ్యర్థులు ఎక్కడా లేరు. లేని వారి కోసం ఎన్నికలను ఆపలేం' అని తేల్చిచెప్పారు. అడ్డుకున్న అభ్యర్థుల జాబితా తమ వద్ద ఉందని వైఎస్సార్సీపీ న్యాయవాది మణిందర్సింగ్ పేర్కొనగా అలాగైతే దానిపై హైకోర్టును ఆశ్రయించండి అని సీజేఐ సూచించారు.
అన్నిచోట్లా సీసీ కెమెరాలు: జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చి స్పందిస్తూ నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్తే అడ్డుకున్నట్లు అభ్యర్థుల వద్ద ఆధారాలు ఉంటే వారు వెళ్లి ఎన్నికల పిటిషన్ దాఖలు చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున మరో సీనియర్ న్యాయవాది నిరంజన్రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ అన్ని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసేలా చూడాలని కోరగా జస్టిస్ బాగ్చి విభేదించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా స్పందిస్తూ ధర్మాసనం గత ఉత్తర్వుల దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నిచోట్లా సీసీ కెమెరాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిందన్నారు. సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు విషయంలో తాము గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను అన్ని ఎన్నికలకూ వర్తింపజేస్తామని, అలాగే వాటి రికార్డులను దాచిపెట్టాలని సీజేఐ సూచించారు.
సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికలను వాయిదా వేసి, నామినేషన్ల దాఖలుకు ఇబ్బందులెదురైన ప్రతిచోటా మళ్లీ దాఖలుకు అవకాశం కల్పించినట్లు ఎన్నికల కమిషన్ తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా చెప్పారు. నామినేషన్ల సమయంలో అభ్యర్థుల విజ్ఞప్తి మేరకు 120 మందికి భద్రత కల్పించినట్లు ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా తెలిపారు. రోజువారీగా ఈ అంశాన్ని పర్యవేక్షించాలని హైకోర్టును ఆదేశిస్తామని సీజేఐ పేర్కొనగా సొలిసిటర్ జనరల్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఎన్నికలపై ఇప్పటికే హైకోర్టులో 85 రిట్పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయని, అందులో చాలా అవాస్తవ పిటిషన్లు ఉన్నాయన్నారు.
హింసాత్మక ఘటనలు జరిగిన చోట అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేసేలా చర్యలు తీసుకున్నామని సీజేఐకి చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీరి న్యాయవాది వాదనలు వినిపించబోగా ‘మణిందర్సింగ్ జేబులోంచి తడవకో కాగితం తీసి, రాజకీయ సభల్లో మాట్లాడినట్లు మాట్లాతున్నారుని సీజేఐ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు. క్షేత్రస్థాయిలో అంతా బాగుందని చూపించడానికి అధికార పార్టీ వారు తమ అభ్యర్థుల పేరుతోనూ, ఇండిపెండెంట్లుగానూ నామినేషన్లు వేయించారని వైఎస్సార్సీపీ న్యాయవాది నిరంజన్రెడ్డి చెప్పారు. కొన్ని విషయాలపై మీరు ప్రజావేదికలపైనే పోరాడాలంటూ సీజేఐ విచారణ ముగించారు.
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