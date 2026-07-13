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పోలవరం, బనకచర్లపై పిటిషన్ - తెలంగాణ అభ్యర్థనను నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు

పోలవరం, బనకచర్లపై తెలంగాణ పిటిషన్ - ప్రధాన పిటిషన్‌లో లోపాలు ఉన్నాయన్న జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌ ధర్మాసనం - లోపాలు సరిదిద్దే వరకు విచారణ చేపట్టడం కుదరదన్న సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court
Supreme Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 1:03 PM IST

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Supreme Court Rejects Telangana Request : పోలవరం, గోదావరి నీటి వినియోగం, బనకచర్ల ప్రాజెక్టు అనుసంధానం అంశాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం పిటిషన్​పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి నోటీసులు, ఇంజక్షన్‌ ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని పిటిషన్‌లో విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రధాన పిటిషన్‌లో లోపాలు ఉన్నాయని జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌ ధర్మాసనం తెలిపింది.

పిటిషన్​లో 15 మంది ప్రతివాదులు : లోపాలు సరిదిద్దే వరకు ఈ పిటిషన్​పై విచారణ చేపట్టడం కుదరదని స్పష్టం చేసింది. దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వ అభ్యర్థనను నిరాకరిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ పిటిషన్​లో 15 మంది ప్రతివాదులు ఉన్నారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయవాది కోర్టుకు తెలుపగా లోపాలు సరిదిద్దాక, మిగతా అంశాలు పరిశీలిస్తామని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. పిటిషన్‌పై విచారణ జరపకుండా ప్రతివాదులకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది.

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JUSTICE VIKRAMNATH BENCH
SUPREME COURT ON BANAKACHARLA
SUPREME COURT ON BANAKACHARLA

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