పోలవరం, బనకచర్లపై పిటిషన్ - తెలంగాణ అభ్యర్థనను నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు
పోలవరం, బనకచర్లపై తెలంగాణ పిటిషన్ - ప్రధాన పిటిషన్లో లోపాలు ఉన్నాయన్న జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్ ధర్మాసనం - లోపాలు సరిదిద్దే వరకు విచారణ చేపట్టడం కుదరదన్న సుప్రీంకోర్టు
Published : July 13, 2026 at 1:03 PM IST
Supreme Court Rejects Telangana Request : పోలవరం, గోదావరి నీటి వినియోగం, బనకచర్ల ప్రాజెక్టు అనుసంధానం అంశాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి నోటీసులు, ఇంజక్షన్ ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని పిటిషన్లో విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రధాన పిటిషన్లో లోపాలు ఉన్నాయని జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్ ధర్మాసనం తెలిపింది.
పిటిషన్లో 15 మంది ప్రతివాదులు : లోపాలు సరిదిద్దే వరకు ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టడం కుదరదని స్పష్టం చేసింది. దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వ అభ్యర్థనను నిరాకరిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ పిటిషన్లో 15 మంది ప్రతివాదులు ఉన్నారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయవాది కోర్టుకు తెలుపగా లోపాలు సరిదిద్దాక, మిగతా అంశాలు పరిశీలిస్తామని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. పిటిషన్పై విచారణ జరపకుండా ప్రతివాదులకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది.