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మూడు హత్యలు చేసి మతిస్థిమితం లేదంటే ఎలా? బైపోలార్‌ డిజార్డర్‌ వాదనను తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు

బైపోలార్‌ డిజార్డర్‌ కారణంగానే నేరాలకు పాల్పడ్డానని పేర్కొంటూ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన నిందితుడు - కింది కోర్టు తీర్పునే సమర్థించిన హైకోర్టు - ఈ ఏడాది మే 25న సుప్రీంకోర్టులో ప్రత్యేక పిటిషన్‌ దాఖలు

Supreme Court Rejects Plea For Release From Life Imprisonment
Supreme Court Rejects Plea For Release From Life Imprisonment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:29 AM IST

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Supreme Court Rejects Plea For Release From Life Imprisonment : మతి స్థిమితం సరిగా లేకపోవడం వల్లే మూడు హత్యలు చేశానంటూ శిక్ష నుంచి విముక్తి కల్పించాలని కోరిన ఖైదీ విజ్ఞప్తిని సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. కింది కోర్టులు విధించిన యావజ్జీవ కారాగార శిక్షను రద్దు చేసేందుకు నిరాకరిస్తూ పిటిషన్‌ను కొట్టివేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్‌ సతీష్‌ చంద్ర శర్మ, జస్టిస్‌ సంజీవ్‌ సచ్‌దేవల ధర్మాసనం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన నిందితుడు : తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ గ్రామానికి చెందిన ఏడిద ఆనందకుమార్‌ 2015 డిసెంబర్‌ 24వ తేదీన జరిగిన మూడు వరుస హత్యల కేసులో యావజ్జీవ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. అంతకుముందు కూడా ఓ హత్య కేసులో ఆనందకుమార్‌, అతని సోదరుడు శిక్ష అనుభవించి విశాఖపట్నం కేంద్ర కారాగారం నుంచి విడుదలయ్యారు. జైలులో ఉన్న సమయంలోనే వారి తల్లి మరణించింది.

కక్షతో ముగ్గురిపై దాడి : జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత తన నేర చరిత్రను ప్రస్తావిస్తూ పక్కింట్లో ఉండే ఏడిద విజయలలిత, గెడ్డం నాగభూషణం, ఖండవల్లి కుమారీలు ఏదో ఒక పేరుతో ఎగతాళి చేయడం, తన నేరచరిత్ర గురించి ప్రచారం చేయడంతో ఆనందకుమార్‌ వారిపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. 2015 డిసెంబర్‌ 24న ఇనుప పైపు కొనుగోలు చేసి తిరిగి వస్తుండగా తన అన్న కుమార్తెను అడ్డగించి, తల్లి మరణానికి కారణం ఎవరో చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ దాడి చేశాడు.

ఆమెను రక్షించేందుకు వచ్చిన ఏడిద విజయలలితపై కూడా తీవ్రంగా దాడి చేయడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. అనంతరం అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన గెడ్డం నాగభూషణంపై దాడి చేసి హత్య చేశాడు. అక్కడితో ఆగకుండా ఖండవల్లి కుమారి ఇంటికి వెళ్లి ఆమెపై కూడా దాడి చేయడంతో ఆమె మరణించింది. ఒకేరోజు జరిగిన ఈ మూడు హత్యల కేసులో రాజమండ్రి అదనపు జిల్లా సెషన్స్‌ కోర్టు నిందితుడు ఆనందకుమార్‌కు యావజ్జీవ శిక్ష విధించింది.

మానసిక ఆరోగ్య వాదన విఫలం :బైపోలార్‌ డిజార్డర్‌ కారణంగానే ఈ నేరాలకు పాల్పడ్డానని పేర్కొంటూ ఆనందకుమార్‌ మొదట హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. అయితే కింది కోర్టు తీర్పును హైకోర్టు సమర్థించింది. అనంతరం ఈ ఏడాది మే 25వ తేదీన సుప్రీంకోర్టులో ప్రత్యేక పిటిషన్‌ దాఖలు చేశాడు.

'ఇలాంటి వారిని ఎలా మన్నించాలి?' : విచారణ సందర్భంగా న్యాయమూర్తులు నిందితుడి గత నేర చరిత్రను ప్రస్తావించారు. "మొదట ఓ హత్య చేసి జైలుకెళ్లాడు. విడుదలైన తర్వాత మరో మూడు హత్యలు చేశాడు. ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎలా మన్నించగలం?" అని జస్టిస్‌ సతీష్‌ చంద్ర శర్మ ప్రశ్నించారు. నిందితుడికి మతిస్థిమితం సరిగా లేదని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని న్యాయవాది కోరగా, పిటిషన్‌లో అలాంటి అంశాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొనలేదని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. బైపోలార్‌ డిజార్డర్‌ ఉందన్న వాదనను కూడా నిరూపించలేకపోయారని పేర్కొంటూ సుప్రీంకోర్టు పిటిషన్‌ను డిస్మిస్‌ చేసింది.

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AP BIPOLAR DISORDER PLEA
బైపోలార్‌ డిజార్డర్‌ వాదన AP
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SC REJECTS BIPOLAR DISORDER PLEA

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