ఏపీ మద్యం కేసు - కీలక నిందితుల రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్లు కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు
బాలాజీ గోవిందప్ప, కృష్ణమోహన్రెడ్డి, ధనుంజయ్రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - ముగ్గురు నిందితులకు రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు - ముగ్గురు నిందితులు దాఖలు చేసిన మూడు పిటిషన్లను కొట్టేసిన సుప్రీంకోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 3:18 PM IST
Supreme Court Rejected Regular Bail Petitions in AP Liquor Case : ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో ముగ్గురు నిందితులకు సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. బాలాజీ గోవిందప్ప, కృష్ణమోహన్రెడ్డి, ధనుంజయ్రెడ్డికి రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇచ్చేందుకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. దీని కోసం ట్రయల్కోర్టుకు వెళ్లాలని సీజేఐ ధర్మాసనం సూచిస్తూ 4 వారాల గడువు ఇచ్చింది. నిందితులు ముగ్గురూ ఇప్పటికే డిఫాల్ట్ బెయిల్పై ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు కోర్టుకు తెలిపారు. దీంతో డిఫాల్ట్ బెయిల్ను రెగ్యులర్ బెయిల్గా మార్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. నిబంధనలు అనుసరించాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. దీంతో ముగ్గురు నిందితులు దాఖలు చేసిన మూడు పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది.
ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసు రోజురోజుకూ కొత్త మలుపులు తిరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆనాటి నేతలు అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇటీవల పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఈడీ నోటీసులు పంపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే 23న విచారణకు రావాలని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మినహాయింపు కోరుతూ మిథున్ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు విచారణ జరిపింది.
తనకు ఈ నెల 23, 26 తేదీల్లో సిట్ దర్యాప్తు అధికారి ముందు హాజరు నుంచి మినహాయింపు కోరుతూ మిథున్ రెడ్డి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని సిట్ను ఆదేశించిన న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను జనవరి 21వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. అలాగే ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న రోనక్ కుమార్, అనిల్ చోక్రాల బెయిల్ పిటిషన్లపై విచారణను ఈ నెల 22కి వాయిదా వేసింది. నిందితుడు రోనక్ గుంటూరు, అనిల్ చోక్రా విజయవాడ జిల్లా జైళ్లలో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు.
మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు : మరోవైపు ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి ఈడీ ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 22న విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది. అలాగే మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్ విచారణకు హాజరైన విజయసాయిరెడ్డి పలు అంశాలను వెల్లడించారు. ఈ కేసు విషయంలో రెండు సార్లు మీడియా ముందుకు వచ్చారు. గత ఏడాది ఏప్రిల్ 22న సామాజిక మాద్యమం ఎక్స్ వేదికగా తాను ఈ కేసులో విజిల్ బ్లోయర్ అంటూ పోస్టు పెట్టారు. గత ఏడాది ఏప్రిల్ 18న తొలిసారి సిట్ విచారణకు హాజరైన తర్వాత తాను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం విధానాలపై జరిగిన సమావేశాల్లో రెండు సార్లు పాల్గొన్నానని- కిక్బ్యాక్లు ఎవరికి వెళ్లాయో తనకు తెలియదంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
అతడే సూత్రధారి : ఈ కుంభకోణానికి మాజీ సీఎం ఐటీ సలహాదారుగా వ్యవహరించిన రాజ్ కెసిరెడ్డిని సూత్రధారిగా పేర్కొంటూ విజయసాయిరెడ్డి ఆరోపణలు చేశారు. గత ఏడాదిలో మే నెలలో సీఐడీ విచారణలో మద్యం కుంభకోణం గురించి ప్రస్తావించారు. ఈ కుంభకోణం వెనుక ఉన్న అసలు వ్యక్తుల వివరాలను అధికారులకు తెలియజేసినట్లు చెప్పారు. మద్యం పాలసీ రూపకల్పనకు సంబంధించిన సమావేశాల్లో కెసిరెడ్డితో పాటు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, మిథున్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నట్లు సిట్ దృష్టికి తెచ్చారు. మద్యం కుంభకోణంలో జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి కెసిరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి, అతని బంధువు అవినాష్ రెడ్డి, మరికొందరు వ్యక్తులు హవాలా మార్గాల్లో డబ్బు తరలించారని వివరించారు.
అయితే మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ చట్టం కింద అభియోగాలతో గతేడాది మేలో ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ఈసీఐఆర్)ను నమోదు చేసింది. 33 మందిని అందులో నిందితులుగా చేర్చింది. 5 రాష్ట్రాల్లోని 20 ప్రాంతాల్లో గత సంవత్సరం సెప్టెంబరులో సోదాలు చేసి, కీలక ఆధారాలు సేకరించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
ఆసుపత్రికి రాజ్ కేసిరెడ్డి : మద్యం కుంభకోణం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కేసిరెడ్డిని అధికారులు ఇవాళ విజయవాడలోని కొత్త ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితుడు నరాల సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుండటంతో వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం తిరిగి విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించనున్నారు.
మద్యం కేసు నిందితులకు కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - బెయిల్ పిటిషన్లు కొట్టివేత
మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామాలు - కోర్టు ఎదుట చెవిరెడ్డి వార్నింగ్