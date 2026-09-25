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"సాయికృష్ణ తల్లే పరిశీలించనప్పుడు మీకున్న ఆసక్తి ఏంటి?" - ఎంపీ గురుమూర్తికి సుప్రీంకోర్టు అక్షింతలు

సాయికృష్ణ కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గురుమూర్తికి సుప్రీంకోర్టు అక్షింతలు వేసింది. హైకోర్ట్‌ స్టే ఇచ్చిన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో గురుమూర్తి సవాల్‌ చేశారు. విచారణలో గురుమూర్తిని ఉద్దేశించి హైకోర్ట్‌ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Sai Krishna Case Updates
సాయికృష్ణ కేసులో ఎంపీ గురుమూర్తికి సుప్రీంకోర్టు అక్షింతలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:31 AM IST

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Sai Krishna Case Updates : సాయికృష్ణ కేసులో అత్యుత్సాహం చూపిన వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గురుమూర్తికి సుప్రీంకోర్టు అక్షింతలు వేసింది. కేసును సీబీఐకి అప్పగించడం, పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై కేసు నమోదు చేయాలన్న పిటిషన్లపై హైకోర్ట్‌ స్టే ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయన సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేశారు. దానిపై విచారణ జరిపిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కేసులో మీ ఆసక్తి ఏంటని ప్రశ్నించింది. హద్దు దాటి వెళ్లొద్దంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది.

సాయికృష్ణ కేసులో ఎంపీ గురుమూర్తికి సుప్రీంకోర్టు అక్షింతలు (ETV Bharat)

విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీస్‌స్టేషన్‌లో అదృశ్యమైన సాయికృష్ణ వ్యవహారంలో మీకు ఆసక్తి ఏంటి అని సుప్రీంకోర్టు వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తిని ప్రశ్నించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సాయికృష్ణ తల్లి పరిశీలించడం లేదని గురుమూర్తి తరఫు న్యాయవాది నిఖిల్‌ గోయల్‌ పేర్కొన్నప్పుడు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సందీప్‌ మెహతా జోక్యం చేసుకుంటూ "తల్లే పరిశీలించనప్పుడు ఇందులో మీకున్న ఆసక్తి ఏంటి?" ముందు దీనికి సమాధానం చెప్పండి అని ప్రశ్నించారు. మీరు ఒక హద్దుదాటి వెళ్లడానికి వీల్లేదని గురుమూర్తి న్యాయవాదితో అన్నారు.

సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసుతో సంబంధమున్న పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై కేసు నమోదు చేయడంతో పాటు దర్యాప్తును సీబీఐకి బదిలీ చేయాలంటూ గురుమూర్తి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. దాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ ఆయన వేసిన పిటిషన్‌పై జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్, జస్టిస్‌ ఏజీ మసీహ్, జస్టిస్‌ సందీప్‌ మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం విచారణ కొనసాగించింది.

హైకోర్టులో మరో 2 పిటిషన్లు పెండింగ్‌: గురుమూర్తి తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది నిఖిల్‌ గోయల్‌ వాదనలు వినిపిస్తూ ప్రభుత్వ న్యాయవాది బుధవారం చెప్పినట్లు హైకోర్టులో తీర్పు రిజర్వయినవి కాక ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని వేసిన పిల్, సాయికృష్ణ తల్లి దాఖలు చేసిన హెబియస్‌కార్పస్‌ పిటిషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉన్నాయన్నారు. జస్టిస్‌ మెహతా జోక్యం చేసుకుంటూ ‘హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌తోపాటు, సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్‌పై విచారించి హైకోర్టు తీర్పు రిజర్వ్‌ చేసినట్లు లూథ్రా బుధవారం చెప్పారని గుర్తు చేశారు. ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని సాయికృష్ణ తల్లి తొలుత ఇందులో అనుబంధ పిటిషన్‌ వేశారని నిఖిల్‌ గోయల్‌ బదులిచ్చారు.

తర్వాత తాను దాన్ని దాఖలు చేయలేదని, ఉపసంహరించుకుంటున్నానంటూ మరో పిటిషన్‌ వేశారని చెప్పారు. తొలి ఐఏ ఉపసంహరణకు కోర్టు అంగీకరించలేదని అందువల్ల అక్కడ ఒక ఐఏ, హెబియస్‌కార్పస్‌ పిటిషన్‌పైన విచారణ జరిపారన్నారు. వీటికి సమాంతరంగా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి వద్ద మరో పిటిషన్‌ కూడా పెండింగ్‌లో ఉందన్నారు. అది ఎన్‌జీవో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ కదా అని న్యాయమూర్తి గుర్తుచేశారు.

పిటిషన్‌ను నాలుగు వారాలు వాయిదా: హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌పై హైకోర్టు తీర్పు వెలువరించనివ్వండి తర్వాత అవసరమైతే దాన్ని సవాల్‌ చేయండి అని జస్టిస్‌ మోహతా సూచించారు. బుధవారం మీరు తొలుత ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను పరిగణనలోకి తీసుకోండి అని గోయల్‌ కోరగా ఆయన నిరాకరించారు. హైకోర్టు విచారణ పూర్తి చేసి, తీర్పు రిజర్వ్‌ చేశాక ఆ ఫైల్‌ను ఇక్కడికి బదిలీ చేయాలనడం సమంజసమా అని ప్రశ్నించారు. ఆ తీర్పులో ఏమీ ఉండదన్న గోయల్‌ వాదనను న్యాయమూర్తి తోసిపుచ్చారు.

ఈ పిటిషన్‌ను నాలుగు వారాలు వాయిదా వేయండి హైకోర్టు ఈ కేసును సీబీఐకి బదిలీ చేస్తే అప్పుడు ఈ పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకుంటామని అని గోయల్‌ వాదనలు కొనసాగిస్తుండగా జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌ జోక్యం చేసుకుంటూ మేం మీ వాదనలతో సంతృప్తి చెందిన తర్వాత బుధవారం తొలుత ఆ కేసులన్నింటినీ సుప్రీంకోర్టుకు పంపాలని ఉత్తర్వులిచ్చామన్నారు. అయితే మీరు మా ముందుంచిన సమాచారం కచ్చితంగా లేదని ఆ తర్వాత మాకు చెప్పారని తెలిపారు. బహుశా హైకోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల గురించి మీకు సమాచారం లేదేమో అన్నారు.

ఇక్కడ విచారణకు ముందురోజు హైకోర్టులో తీర్పు రిజర్వైన సమాచారం మిస్‌ అయిందని గోయల్‌ బదులివ్వగా న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ మోహతా తప్పుబట్టారు. హెబియస్‌కార్పస్‌ పిటిషన్‌ను హైకోర్టు అసలు విచారణకే తీసుకోలేదని మీరు చెప్పారన్నారు. కానీ దానిపై విచారించి తీర్పు రిజర్వ్‌ చేశారని తెలిపారు. ఆ పిటిషన్‌ ఇప్పటికీ వాయిదా పడిందని గోయల్‌ చెప్పబోగా ధర్మాసనం లేదని వారిస్తూ విచారణ ముగించింది. తాజా పిటిషన్‌పై విచారణను అక్టోబర్‌ 26కి వాయిదా వేసింది.

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