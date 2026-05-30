అర్జున్దాస్కే పీఠం! ఏపీ సర్కార్ జీవో రద్దు - హథీరాంజీ మఠాధిపతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు
హథీరాంజీ మఠాధిపతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు - మఠాధిపతి స్థానం నుంచి సంత్ అర్జున్దాస్ తొలగింపుపై స్టే - ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కొట్టేసిన సుప్రీంకోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 9:17 AM IST
Supreme Court Quashes AP High Court Verdict : హథీరాంజీ మఠాధిపతి స్థానం నుంచి సంత్ అర్జున్దాస్ను తొలగించాలని 2023 నవంబరు 24న ధార్మిక పరిషత్, దేవాదాయశాఖలు జారీచేసిన ఉత్తర్వులను సమర్థిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు 2025 మే 9న ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. ఆ స్థానంలో మఠం కార్యకలాపాల నిర్వహణకు తగిన వ్యక్తిని నియమించాలన్న నిర్ణయాన్ని తోసి పుచ్చింది. ఈమేరకు శుక్రవారం జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ అతుల్ ఎస్. చందూర్కర్లతో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది.
హథీరాంజీ మఠాధిపతి స్థానం నుంచి అర్జున్దాస్ తొలగింపును సమర్థిస్తూ ఎండోమెంట్ శాఖ 2023 డిసెంబరు 8న ఇచ్చిన జీవోను కొట్టేస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. దానికి అనుగుణంగా ధార్మిక పరిషత్ 2024 జనవరి 19న జారీచేసిన ఉత్తర్వులతో పాటు, 2023 ఆగస్టు 1న ఇచ్చిన త్రిసభ్య విచారణ కమిటీ నివేదికను తోసిపుచ్చుతున్నట్లు వెల్లడించింది. అర్జున్దాస్ను మఠాధిపతిగా కొనసాగడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. మఠానికి సంబంధించిన అన్ని ఆధ్యాత్మిక, మతపరమైన కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకోవడానికి అంగీకారం తెలిపింది.
రెండువారాల్లోపు కమిటీకి అందజేయాలి : అర్జున్దాస్కు వ్యతిరేకంగా వచ్చిన వ్యక్తిగత ఆరోపణలపై విచారణ జరపడానికి రిటైర్డ్ జిల్లా జడ్జి బొడ్డేపల్లి రామారావు నేతృత్వంలో ఏకసభ్య కమిటీని ఏర్పాటుచేస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించింది. ఈ కమిటీ సహజ న్యాయసూత్రాలను అనుసరించి విచారణ జరపాలని నిర్దేశించింది. ఈ విచారణను తిరుపతి కోర్టు కాంప్లెక్స్ ప్రాంగణంలో నిర్వహించాలని, ఇందుకు తగ్గ స్థలాన్ని చిత్తూరు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి కేటాయించాలని స్పష్టంచేసింది. అర్జున్ దాస్కు వ్యతిరేకంగా 2023 జూన్ 8న తయారుచేసిన ఛార్జి మెమోని ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయశాఖ, ధార్మిక పరిషత్లు రెండువారాల్లోపు ఈ కమిటీకి అందజేయాలని పేర్కొంది.
ఆ వెంటనే అవసరమైన వాటిని అర్జున్దాస్కు అందించి వాటిపై నాలుగు వారాల్లోపు సమాధానం కోరాలని నిర్దేశించింది. ఒకవేళ అతను ఏదైనా హేతుబద్ధమైన కారణం చూపితే కమిటీ ఈ గడువును పొడిగించవచ్చని తెలిపింది. ఈ కమిటీ తనకు డాక్యు మెంట్లు అందిన నాటినుంచి ఏడాదిలోపు విచారణ నివేదికను దేవాదాయ, ధర్మాదాయ శాఖకు అందించాలని నిర్దేశించింది. ఆ నివేదిక ఆధారంగా దేవాదాయ శాఖ చట్టప్రకారం తుది నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని పేర్కొంది. విచారణ కమిటీకి అర్జున్ దాస్ పూర్తిగా సహకరించాలని ఆదేశించింది.
నివేదికపై దేవాదాయశాఖ తుది నిర్ణయం : కమిటీ నివేదికలో అర్జున్దాస్కు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఆధారాలను ప్రాతిపదికగా చేసుకొని పీఠాధిపతి స్థానం నుంచి తొలగిస్తే దాన్ని సవాల్ చేస్తూ నెలరోజుల్లోపు తగిన వేదికను ఆశ్రయించే స్వేచ్ఛ ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ఈ నివేదికపై దేవాదాయశాఖ తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు మఠం ఆస్తుల నిర్వహణలో మఠాధిపతికి అవసరమైన సాయం చేయడానికి మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దుప్పల వెంకట రమణ ఆధ్వర్యంలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించింది. ఇందులో సభ్యులుగా ఉజ్జయినికి చెందిన స్వామి మాధవ్ ప్రపన్నాచార్య, మధ్యప్రదేశ్ కేడర్ రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి మనీష్ కపూరియా, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన సీనియర్ న్యాయవాది వైవీ రవిప్రసాద్, హైదరాబాద్కు చెందిన ఛార్టర్డ్ ఎకౌంటెంట్ మనీష్ టస్కర్లను నియమించింది.
వారంలోపు ఏపీ దేవదాయ, ధర్మాదాయశాఖ ఈ కమిటీకి ఒక సభ్యుడిని నామినేట్ చేయాలని పేర్కొంది. ఈ కమిటీ మూడు నెలల్లోపు మఠానికి సంబంధించిన అన్ని స్థిర, చరాస్తుల వివరాల జాబితా తయారుచేయాలని ఆదేశించింది. అలాగే పెండింగ్లోని వివాదాల పర్యవేక్షణతోపాటు, ఆక్రమణలనుంచి మఠం ఆస్తులను కాపాడటానికి న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించింది. ఈ వివాద పరిష్కారం న్యాయబద్ధంగా, పక్షపాతరహితంగా జరగాలని కోరుకొనే హక్కు భక్తులకు ఉంటుందని పేర్కొంది. అందుకే తాము ఈ ఉత్తర్వులు జారీచేస్తునట్లు వెల్లడించింది.
