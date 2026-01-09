ఇకపై అన్ని విద్యా సంస్థల్లో 'కౌన్సెలర్' ఉండాల్సిందే - 100 మంది దాటితే నియమించుకోవాల్సిందే
విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు నివారించేందుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు - ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేక కమిటీ తనిఖీలు - మార్గదర్శకాలను పాటించకున్నా, నిబంధనలను ఉల్లంఘించినా విద్యాసంస్థల గుర్తింపు రద్దు -
Published : January 9, 2026 at 2:33 PM IST
Counseling Sessions For Students In Telangana : విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు నివారించడం, అలాగే వారి మానసిక ఆరోగ్యమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ర్యాంకులు, మార్కుల వేటలో విద్యార్థులను తీవ్ర ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్న కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు, కోచింగ్ సెంటర్లకు అడ్డుకట్ట వేసేలా కొన్ని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో వంద మంది విద్యార్థులకు మించి ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశ్వ విద్యాలయాలతో పాటు అన్ని కోచింగ్ సంస్థలు, హాస్టళ్ల నిర్వాహకులు తప్పకుండా ఒక కౌన్సెలర్ లేదా సైకాలజిస్ట్ను నియమించుకోవాలి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణారావు తాజాగా జీవో నం.1 జారీ చేశారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు : విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో వాటిని నివారించడానికి అన్ని రాష్ట్రాలు మానసిక ఆరోగ్య విధానాన్ని (మెంటల్ హెల్త్ పాలసీ) రూపొందించుకోవాలని గతేడాది జులై 25న సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించింది. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థుల్లో ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు ఆత్మహత్యల నివారణకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యాసంస్థలను ఆదేశిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
పాటించకుంటే భారీ మూల్యం : మార్గదర్శకాలను పాటించకున్నా, నిబంధనలను ఉల్లంఘించినా విద్యాసంస్థల గుర్తింపును రద్దు చేయడంతో పాటు చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. విద్యా సంస్థలన్నీ మెంటల్ హెల్త్ పాలసీ రూపొందించుకోవాలని ఆదేశించింది. కలెక్టర్ ఛైర్మన్గా ప్రతి జిల్లాలో జిల్లా స్థాయి పర్యవేక్షణ కమిటీ నియమించుకోవాలంది. ఆ కమిటీలో విద్య, వైద్యం, బాలల రక్షణ రంగాలకు చెందిన నిపుణులను, సామాజిక స్పృహ ఉన్నవారిని నియమించాలని సూచించింది. ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పుడు ఈ కమిటీ తనిఖీలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
మార్గదర్శకాల్లో ముఖ్యమైనవి :
- పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులకు నిపుణులతో కౌన్సెలింగ్ ఇప్పించాలి. తక్కువ మంది విద్యార్థులున్న విద్యాసంస్థలు మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకొని అవసరమైన కౌన్సెలింగ్ ఇప్పించాలి.
- మార్కులు, ర్యాంకుల ఆధారంగా విద్యార్థులను బ్యాచ్లుగా విభజించకూడదు. ముఖ్యంగా శిక్షణ సంస్థలు దీన్ని పాటించాలి. విద్యార్థుల శక్తి సామర్థ్యాలకు మించి వారికి మార్కులు/ ర్యాంకుల లక్ష్యం విధించకూడదు.
- ఆత్మహత్యల నివారణకు సహకరించే వారి ఫోన్ నంబర్లు, టెలిమానస్ నంబర్లను హాస్టళ్లు, తరగతి గదులు, కామన్ ఏరియాల్లో ప్రదర్శించాలి. వెబ్సైట్లోనూ పొందుపరచాలి.
- విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యంపై క్రమం తప్పకుండా ప్రత్యక్షంగా లేదా ఆన్లైన్ ద్వారా తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించాలి.
- విద్యార్థుల శ్రేయస్సు నిమిత్తం నిర్వహించే మానసిక, ఆరోగ్య కార్యక్రమాలతో కూడిన వార్షిక నివేదిక రూపొందించుకోవాలి. వాటిని రాష్ట్ర విద్యా శాఖకు, విశ్వ విద్యాలయాలకు, సీబీఎస్ఈ, యూజీసీ, ఏఐసీటీఈ తదితర నియంత్రణ సంస్థలకు సమర్పించాలి.
- క్రీడలు, వ్యక్తిత్వ వికాసం పెంపొందించే విద్యేతర కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి.
- విద్యార్థుల్లో మానసిక సమస్యలను గుర్తించేందుకు వీలుగా బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది సంవత్సరంలో కనీసం రెండుసార్లు మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులతో శిక్షణ పొందాలి.
- రెసిడెన్షియల్ విద్యాసంస్థలు ట్యాంపర్ ప్రూఫ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్లు లేదా భద్రత పరికరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు ఒకవేళ ఉరి వేసుకుంటే కిందకు సాగే ఫ్యాన్లను ఇప్పటికే రాజస్థాన్ కోటాలోని శిక్షణ సంస్థలు వినియోగిస్తున్నాయి.
- విద్యార్థులు భవనం పైకి, ముప్పు ఉన్న ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్లకుండా నిషేధించాలి. బాల్కనీలకు ఇనుప గ్రిల్స్ తప్పనిసరిగా బిగించాలి.
పిల్లలు సిద్ధంగా ఉన్నారా? లేదా? : చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు గొప్పవారు కావాలనుకుంటారు. తమ ఇష్టాలను పిల్లల మీద రుద్దుతుంటారు. అందుకు తగ్గట్లుగా తమ పిల్లలు కూడా వారి ఇష్టాలకు అనుగుణంగా మానసికంగా, శారీరకంగా సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా అన్న విషయం తెలుసుకోవాలి. లేకుంటే పిల్లలు ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది విద్యార్థులు ఇలాగే తమ ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. అందుకే ప్రభుత్వం ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంది.
