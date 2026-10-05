స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంలో సవాల్ చేసిన వైఎస్సార్సీపీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లింది. సర్ తర్వాతే ఎన్నికలనిర్వహణ ప్రక్రియ చేపట్టాలని పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. వెంటనే విచారణ చేపట్టాలని కోరింది. ఈ క్రమంలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ చూద్దామన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:14 PM IST
SC on AP Local Body Elections : ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణపై హైకోర్టు తీర్పును వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది. సర్ తర్వాతే ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రక్రియ చేపట్టాలని కోరింది. వార్డుల విభజన, స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణకు అనుకూలంగా రాష్ట్ర హైకోర్టు ఈనెల 1న తీర్పు వెలువరించిన విషయం తెలిసిందే. ఎన్నికల నిర్వహణకు హైకోర్టు పచ్చజెండా ఊపడంపై సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ ఉదయం వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఇందులో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ను ప్రతివాదిగా చేర్చింది.
ఈ మేరకు పిటిషన్ దాఖలు చేసిన వెంటనే వెైఎస్సార్సీపీ తరఫు న్యాయవాది సీజేఐ వద్ద మెన్షన్ చేశారు. ఇదే తీర్పులో మరో పిటిషన్ కూడా దాఖలైందని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. ఆ పిటిషన్ శుక్రవారం విచారణకు వచ్చే అవకాశముందని, ఆలోపే విచారణకు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ తరఫు న్యాయవాది ధర్మాసనాన్ని కోరారు. ఏ క్షణంలో అయినా ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసే అవకాశం ఉందన్నారు. తమ పిటిషన్పై వెంటనే విచారణ చేపట్టాలని వైఎస్సార్సీపీ తరఫు న్యాయవాది కోరగా చూద్దామని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. ఈ క్రమంలో వార్డుల సరిహద్దులు ఫ్రీజ్ కావు అని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.