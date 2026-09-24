'హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతుండగా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేయడమేంటి?'
సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలనే పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు అక్టోబర్ 26కు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ఏం నిర్ణయిస్తుందో చూసి తదుపరి విచారణ జరుపుతామని పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 1:46 PM IST
Supreme Court on Sai Krishna Case : సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలన్న పిటిషన్పై విచారణను సూప్రీంకోర్టు అక్టోబర్ 26కు వాయిదా వేసింది. ఈ కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గురుమూర్తి సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ విచారణ సందర్భంగా పిటిషనర్ న్యాయవాదికి జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్ ధర్మాసనం పలు ప్రశ్నలు సంధించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతుండగా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేయడమేంటని ప్రశ్నించింది.
హైకోర్టు తీర్పు రిజర్వ్ చేసిన కేసును బదిలీ చేయాలనడం సమంజసమా అని ధర్మాసనం నిలదీసింది. హెబియస్ కార్పస్ విషయంలో మృతుడి తల్లికి లేని ఆసక్తి మీకెందుకని ప్రశ్నించింది. హైకోర్టులో ఏం తీర్పు వస్తుందో చెప్పలేం కదా అని వ్యాఖ్యానించింది. పిటిషనర్కు పరిమితులు ఉన్నాయని వాటికి లోబడే ఉండాలంది. మీ వాదనలు, సమాచారం ఆధారంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చామని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. పిటిషనర్ కోర్టుకు సమర్పించిన విషయాలు సరిగా లేవని, కోర్టుకు చెప్పిన విషయాల్లో కచ్చితత్వం లేదంది. హైకోర్టు నిర్ణయం తర్వాతే తదుపరి విచారణనని జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
అసలేం జరిగిదంటే : విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ డెత్ వ్యవహారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు, మరికొందరు కలిసి సాయికృష్ణను చిత్రహింసలు గురిచేసి చంపేశారని మృతుడి తల్లి విజయలక్ష్మి ఆరోపించింది. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి సీఐ నాగరాజు సస్పెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసు త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు సిట్ను ఏర్పాటు చేసింది.
వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సిట్ సీఐ నాగరాజుతో పాటు అతడికి సహకరించిన కానిస్టేబుల్స్ అశోక్, నాని, కృష్ణలంక క్రైమ్ కానిస్టేబుళ్లు బాబురావు, సాంబయ్య, హోంగార్డు వెంకటరాజు, సురేశ్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించింది. మూడు నెలల పాటు దర్యాప్తు చేసి కీలకమైన సాక్ష్యాలను సేకరించింది. పలు సాంకేతిక ఆధారాలతో కేసును ఛేదించింది. ఈ మేరకు కోర్టులో దాఖలు చేసిన అభియోగపత్రంలో ఏడుగురిని నిందితులుగా, 120 మందిని సాక్షులుగా చేర్చింది. కస్టడీలో చిత్రహింసలుపెట్టి కొట్టడంతోనే సాయికృష్ణ చనిపోయాడని సిట్ తేల్చింది.
ప్రాథమిక అభియోగపత్రానికి తోడు మరో అనుబంధ ఛార్జ్షీట్ను సిట్ త్వరలో దాఖలు చేయనుంది. కొత్తగా వెలుగుచూసే అంశాలను ఇందులో పొందుపర్చనున్నారు. ఇందులో డీఎన్ఏ పరీక్షల ఫలితాలను చేర్చనున్నారు. ఇప్పటికే కృష్ణలంక స్టేషన్ పైభాగంలో రక్తపు మరకలు ఉన్న లాఠీని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దానికి అంటుకున్న రక్తపు మరకల నమూనాలను సేకరించారు. వీటిని సాయికృష్ణ తల్లి నుంచి తీసుకున్న రక్త నమూనాలతో ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు పోల్చనున్నారు. వీటిని తదుపరి వేసే ఛార్జ్షీట్లో ప్రస్తావించనున్నారు.
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