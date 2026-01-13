పోలవరం-నల్లమలసాగర్పై రిట్ పిటిషన్కు విచారణార్హత లేదు: సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
తమ నోట్ను పరిశీలించాక ఏ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తే దాని ప్రకారం నడుచుకుంటామని విన్నవించిన తెలంగాణ తరఫు న్యాయవాది అభిషేక్సింఘ్వీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 12:06 PM IST
Supreme Court on Polavaram Nallamala Sagar Project Issue: పోలవరం-నల్లమలసాగర్ ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్కు సీడబ్ల్యూసీ ఆమోదం తెలపకముందే ఆ ప్రాజెక్టు డీపీఆర్ తయారీ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం టెండర్లు ఆహ్వానించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆర్టికల్ 32 కింద దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్కు విచారణార్హత లేదని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి(సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం స్పష్టంచేసింది. ‘‘ప్రాథమికంగా ఈ రిట్ పిటిషన్కు విచారణార్హత లేకపోవడంతో దానిపై విచారణను ముగిస్తున్నాం. అదే సమయంలో ఈ పిటిషన్లో పేర్కొన్న అన్ని అంశాలపై చట్టప్రకారం తగిన పరిష్కారాలు ఎంచుకోవడానికి పిటిషనర్కు స్వేచ్ఛనిస్తున్నాం’’ అని ధర్మాసనం తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. పిటిషన్పై ఈ నెల 5న విచారించినప్పుడే సీజేఐ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం దాని విచారణార్హతపై అనుమానం వ్యక్తం చేసింది.
కావాలంటే ఆర్టికల్ 131 కింద సివిల్ సూట్ దాఖలు చేసుకోవాలని సూచించింది. ఆ సూచనను పరిశీలించి అభిప్రాయం చెప్పడానికి వారం రోజుల గడువు ఇవ్వాలని తెలంగాణ తరఫు న్యాయవాది అభిషేక్సింఘ్వీ కోరడంతో ధర్మాసనం కేసు విచారణను 12వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. దాని ప్రకారం సోమవారం విచారణ ప్రారంభమైన వెంటనే అభిషేక్సింఘ్వీ జోక్యం చేసుకుంటూ తాము దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఆర్టికల్ 32కింద విచారణకు స్వీకరించవచ్చని ధర్మాసనానికి విన్నవిస్తూ సంబంధిత వాదనలను లిఖితపూర్వకంగా సమర్పించారు. తమ నోట్ను పరిశీలించాక మీరు ఏ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తే దాని ప్రకారం నడుచుకుంటామని విన్నవించారు.
తెలంగాణ తరఫు న్యాయవాది అభిషేక్సింఘ్వీ లిఖిత పూర్వక వాదనలు: ‘‘ఆర్టికల్ 32 కింద దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఎందుకు విచారణకు స్వీకరించాలన్న కారణాలను ఇందులో వివరించాం. గోదావరి ట్రైబ్యునల్ 1979-80లో ఆవిరయ్యే నీటితో కలిపి ఏపీకి 484.5 టీఎంసీలు కేటాయించింది. వరద నీరనో, ఇంకో పేరో చెప్పి అంతకుమించి నీటిని మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తే అది చట్టవిరుద్ధమవుతుంది. అప్పుడు ఆర్టికల్ 32కింద జోక్యం చేసుకోవడానికి కోర్టుకు అధికారం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తమకు కేటాయించిన టీఎంసీలకు మించి నీటిని వాడుకోవడానికి అవసరమైన మౌలిక వసతులను సమకూర్చుకుంటోంది. ఇవన్నీ ఆర్టికల్ 32కిందికి వచ్చే అంశాలే. అలాగే విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 84(3)(ఐఐ), 85(8)(డి)లను ఏపీ బహిరంగంగా ఉల్లంఘిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపట్టే ప్రాజెక్టులు అంతర్రాష్ట్ర అంశాలపై ప్రభావం చూపేట్లయితే తప్పనిసరిగా జీఆర్ఎంబీ, కేఆర్ఎంబీ, జలశక్తి శాఖ, పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ, ఎపెక్స్ కౌన్సిల్, కేంద్ర పర్యావరణ అటవీశాఖ అనుమతులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఈ సెక్షన్లు చెబుతున్నాయి’’ అని ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు.
చట్ట ప్రకారం కేటాయించిన దాన్ని మించి: అప్పుడు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ జోక్యం చేసుకుంటూ ‘‘మీరు ఈ సెక్షన్లలోని అంశాలను సవాల్ చేయడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కొన్ని చట్టబద్ధమైన నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తోందని చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ సెక్షన్లను ఉదాహరణగా చూపుతున్నారు. చట్ట ప్రకారం కేటాయించిన నీటికి మించి వాడుకోవడానికి ఏపీ ప్రయత్నిస్తోందని చెబుతున్నారు కదా’’ అని ప్రశ్నించారు. అందుకు అభిషేక్సింఘ్వీ బదులిస్తూ అది తమ వాదనల్లో ఒక భాగం మాత్రమేనని, మొత్తంగా ఆర్టికల్ 32 కింద ఈ పిటిషన్కు విచారణార్హత ఉందన్నదే తమ ప్రధాన అభిప్రాయమన్నారు. కేంద్ర జలసంఘం 2017, 2025లలో జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్తిగా ఉల్లంఘిస్తోందన్నారు. సివిల్సూట్లో చాలా పరిమితులు ఉంటాయన్నారు.
అందుకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందిస్తూ ‘‘సివిల్ సూట్కు విస్తృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ సాక్ష్యాధారాలను లోతుగా పరిశీలించవచ్చు’’ అని అన్నారు. జస్టిస్ జోయ్మాల్యా బాగ్చి జోక్యం చేసుకుంటూ ‘‘గోదావరి ట్రైబ్యునల్ అవార్డులో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలతోపాటు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలూ వస్తాయి. మీ రిట్ పిటిషన్లో అవి పార్టీలుగా లేవు. సివిల్ సూట్లో ఇలాంటి వాటన్నింటినీ సంపూర్ణంగా పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది’’ అని పేర్కొన్నారు.
ఆ హక్కు అందరికీ ఉంటుంది: దాంతో ‘‘ఇప్పుడు మేం ఈ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకొని, వెంటనే సివిల్ సూట్ దాఖలు చేస్తాం. అది ఇప్పటికే దాదాపు తయారైంది. సూట్పైనా ప్రతివాదులు సాంకేతిక కారణాలతో అభ్యంతరాలు వ్యక్తంచేస్తే న్యాయమూర్తులే దాఖలు చేయాలని సూచించారంటూ మేం చెబుతాం. ఎందుకంటే మేం అన్నిచోట్లా పరిష్కారాలు లేనివారీగా మిగిలిపోలేం’’ అంటూ సింఘ్వీ విన్నవించారు. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ జోక్యం చేసుకుంటూ పిటిషన్కు విచారణార్హత లేదని ప్రతివాదులు వ్యక్తం చేసిన అభ్యంతరంపై ఇక్కడ విన్నట్లుగానే అక్కడా వినాల్సి ఉంటుందన్నారు. అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసే హక్కు అందరికీ ఉంటుందన్నారు.
అభిషేక్ సింఘ్వీ మాట్లాడుతూ అలాగైతే కోర్టు సూచన మేరకు మేం ఉపసంహరించుకుంటున్నామని, తర్వాత సివిల్సూట్ దాఖలు చేస్తామని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆ వినతిపై ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గీ అభ్యంతరం వ్యక్తంచేశారు. కోర్టు చెప్పడంతోనే సివిల్ సూట్ దాఖలు చేశామని వారు ముందస్తు ఉత్తర్వులు (అడ్వాన్స్ రూలింగ్) కోరుతున్నారని, అలా చేయకూడదన్నారు. అందుకు జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందిస్తూ తాము ఎవరివైపూ ఎలాంటి అడ్వాన్స్ రూలింగ్ ఇవ్వడంలేదని నవ్వుతూ అన్నారు. సింఘ్వీ జోక్యం చేసుకుంటూ అలాగైతే ఎలాంటి అభిప్రాయాలూ వ్యక్తం చేయకుండా పిటిషన్ ఉపసంహరించుకోవడానికి తమకు అనుమతివ్వాలని ధర్మాసనానికి విన్నవించారు. ఇందులో సున్నితాంశాలు ఇమిడి ఉన్నందున డిస్మిస్ చేసినట్లు పేర్కొనవద్దని కోరారు.
జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందిస్తూ ‘‘పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్నట్లుగా భావిస్తూ డిస్మిస్ చేస్తున్నాం (డిస్మిస్డ్ యాజ్ విత్డ్రాన్). అయితే పిటిషనర్ రాష్ట్రం తగిన పరిష్కారాలు అందుకోవడానికి చట్టప్రకారం అన్ని వివాదాస్పద అంశాలు ప్రస్తావించడానికి స్వేచ్ఛనిస్తున్నాం’’ అని పేర్కొన్నారు. ఉత్తరుల్లో పేర్కొన్న డిస్మిస్డ్ అన్న పదాన్ని తొలగించి డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ అని చేర్చాలని సింఘ్వీ విన్నవించగా అందుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అంగీకరించారు.
బనకచర్లకు బదులు 'పోలవరం-నల్లమలసాగర్' ప్రాజెక్టు - రూ.58 వేల కోట్లతో నిర్మాణం!
పోలవరం - నల్లమలసాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టు - 200 టీఎంసీలు మాత్రమే తీసుకునేలా ప్రతిపాదించామన్న మంత్రి నిమ్మల