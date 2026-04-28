చంద్రబాబు ఫొటోల మార్ఫింగ్ కేసు - జగన్‌ మాజీ సీపీఆర్‌వోకి సుప్రీం కోర్టులో షాక్

మాజీ సీఎం జగన్ సీపీఆర్‌వో పూడి శ్రీహరికి సుప్రీంకోర్టులో దక్కని ఊరట - ముందస్తు బెయిల్, మధ్యంతర ఉపశమనం ఇచ్చేందుకు నిరాకరణ - విచారణ జరిపిన జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 4:46 PM IST

Supreme Court on Jagan Former CPRO Pudi Srihari: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఫొటోల మార్ఫింగ్ కేసులో వైఎస్ జగన్ సీపీఆర్​వోగా పనిచేసిన పూడి శ్రీహరికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. అలానే మధ్యంతర ఉపశమనం కలిగించేందుకూ సుప్రీం ధర్మాసనం నిరాకరించింది. ఈ కేసులో శ్రీహరిని రిమాండ్‌కు అప్పగించాలంటూ గతంలో పోలీసులు కుప్పం ట్రయల్‌ కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం దీనికి అంగీకరించలేదు. అలానే శ్రీహరికి స్టేషన్‌ బెయిల్ ఇస్తూ కుప్పం కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

కాగా దీనిపై పోలీసులు హైకోర్టును ఆశ్రయించగా కుప్పం కోర్టు ఆదేశాలను సస్పెండ్‌ చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. విచారణకు సహకరించాలని శ్రీహరిని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీహరి సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్‌ ప్రశాంత్‌ కుమార్‌ మిశ్రా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కుప్పం కోర్టు ఆదేశాలను సస్పెండ్‌ చేసింది. ముందస్తు బెయిల్‌ మంజూరు చేసేందుకు నిరాకరించింది. చంద్రబాబు చేతిలో గొడ్డలిపెట్టినట్లు ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేయడమేగాక దాన్ని వైఎస్సార్సీపీ సోషల్‌ మీడియా కార్యకర్తలతో సర్క్యులేట్ చేయించినట్లు పూడి శ్రీహరిపై కేసు నమోదైంది.

ఈ నెల 15వ తేదీన అరెస్టు: పూడి శ్రీహరిని చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం పోలీసులు ఈ నెల 15వ తేదీన అరెస్టు చేశారు. జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అధికారిగా విధులు నిర్వహించిన శ్రీహరిపై సోషల్ మీడియాలో సీఎం చంద్రబాబు హత్యా రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని, మార్ఫింగ్ చేసిన చిత్రాలు రూపొందించి, వాటిని వైఎస్సార్సీపీ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్టు చేశారు. దాంతో పాటు ఆ పోస్టులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులతో కలిసి వైరల్ చేయడం విషయమై కేసు నమోదై దర్యాప్తు జరిగింది.

ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా శ్రీహరిని అదుపులోకి తీసుకుని గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి ప్రాంతంలోని రెయిన్‌బో విల్లాస్ సమీపం నుంచి చిత్తూరు దిశగా తరలించారు. అనంతరం రెయిన్‌బో విల్లాస్‌లో ఉన్న శ్రీహరి నివాసంలో తాడేపల్లి పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టి ల్యాప్‌టాప్, మ్యాక్‌బుక్, కంప్యూటర్, ఇతర పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుని వాటిని కుప్పం పోలీసులకు అందజేశారు.

చంద్రబాబుపై మార్ఫింగ్ చిత్రాలు సృష్టించి, వీటితో పాటు "హత్యలు చేసేదీ నిందలు వేసేదీ చంద్రబాబే బాబు కెరీర్ మొత్తం హత్యా రాజకీయాలే" వంటి వ్యాఖ్యలను జోడించి వైఎస్సార్సీపీ అధికారిక ఫేస్​బుక్​ ఖాతా సహా అనేక ఇతర సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో ఈ పోస్టులను ప్రచురించారు. ఈ పోస్టులను "హిట్లర్ చంద్రబాబు, నరహంతకుడు సీబీఎన్" అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో పాటు షేర్​ చేశారని పోలీసులు గుర్తించారు. అలానే ఈ మార్ఫింగ్ చిత్రాలు, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు కులాలు, వర్గాలను రెచ్చగొట్టే విధంగా, హింసాత్మక దృశ్యాలతో రూపొందించి, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించటం, దుష్ప్రచారం చేయడం లక్ష్యంగా ఉన్నట్టు పోలీసులు అభిప్రాయపడ్డారు.

కుప్పం పట్టణానికి చెందిన కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ఎం. వినోద్ కుమార్ ఈ విషయంపై కుప్పం అర్బన్ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో ఐటీ చట్టం ప్రకారం ఈ కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు కొనసాగిస్తూ తొలుత రాప్తాడు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్, పంపనూరు గ్రామానికి చెందిన గిరీష్ కుమార్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడం జరిగింది. ఆ విచారణలో ఈ మార్ఫింగ్ పోస్టుల వెనక ఉన్న అసలు కుట్ర వెలుగులోకిి వచ్చింది.

