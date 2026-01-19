స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు
స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్పై కోర్టు ధిక్కరణ వ్యాజ్యం దాఖలు చేసిన ఏలేటి మహేశ్వరరెడ్డి - మహేశ్వర్రెడ్డి పిటిషన్పై సమాధానం చెప్పాలని స్పీకర్కు నోటీసులు - వచ్చే నెల 6కు వాయిదా వేసిన సుప్రీంకోర్టు
Supreme Notice To Speaker Gaddam Prasad Kumar (ANI)
Published : January 19, 2026 at 2:17 PM IST
Supreme Notice To Speaker Gaddam Prasad Kumar : సుప్రీంకోర్టు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. పార్టీ ఫిరాయింపుల వ్యవహారంలో స్పీకర్పై బీజేఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వరరెడ్డి కోర్టు ధిక్కరణ వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు. పార్టీ ఫిరాయింపుల వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అమలు చేయలేదని పిటిషన్ వేశారు. పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు మహేశ్వర్రెడ్డి పిటిషన్పై సమాధానం చెప్పాలని స్పీకర్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. మహేశ్వర్రెడ్డి పిటిషన్ను కౌశిక్ రెడ్డి, కేటీఆర్ పిటిషన్లతో జత చేసిన సుప్రీంకోర్టు అన్ని పిటిషన్లపై విచారణను వచ్చే నెల 6కు వాయిదా వేసింది.