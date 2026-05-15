'మాతృభాషలో బోధన'పై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు - ప్రాథమిక హక్కు ఉల్లంఘిస్తే ప్రభుత్వాలు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే!
మాతృభాషలో విద్యాబోధన ప్రభుత్వాల బాధ్యత - స్వేచ్ఛా హక్కులో మాతృభాషలో చదువు అంతర్భాగం - రాజస్థానీ భాషను గుర్తించాలన్న సుప్రీం ఆదేశాలు - విద్యాహక్కు చట్టం, జాతీయ విద్యా విధానం స్పష్టీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 11:39 AM IST
SC on Mother Tongue : ఒక వ్యక్తి తన సొంత భాషలో విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడమనేది కేవలం ఒక సౌకర్యం మాత్రమే కాదు. అది మనిషి మనుగడకు సంబంధించిన హక్కు. సమాజంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాలన్నా రోజువారి కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకోవాలన్నా విషయంపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. భావాన్ని వ్యక్తీకరించేందుకు భాష అనేది చాలా ముఖ్యమైందని అభిప్రాయ పడింది. ఆలోచనలకు ఒక రూపం కల్పించాలన్నా, వ్యక్తికి గుర్తింపు లభించాలన్నా భాషతోనే సాధ్యమని స్పష్టం చేసింది. కాబట్టే అర్థమయ్యే భాషను సమాజంలో అందరికి అందుబాటులో ఉంచే ఆవశ్యకతకు రాజ్యాంగపరమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. రాజస్థాన్లో గ్రేడ్-3, లెవల్ 1, 2 టీచర్ పోస్టుల నియామక పరీక్షల సిలబస్లో రాజస్థానీ భాషను చేర్చాలని, పిల్లలకు రాజస్థానీ భాషలో బోధన చేసేలా ఆదేశించాలంటూ పదమ్ మెహతా అనే వ్యక్తి రాజస్థాన్ హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. దానికి కొట్టేయడంతో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ అప్పీల్పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపింది. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ తీరును తప్పుపట్టింది.
అర్థమయ్యే భాషలో విద్యా బోధన ఉండాలి : మాతృ భాషలో విద్యా బోధన అందిచాల్సిన ఆవశ్యకత, ప్రభుత్వాల బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. పిల్లలకు సులభంగా అర్థమయ్యే భాషలో విద్యా బోధన ఉండాలంటూ రాజ్యాంగ, చట్టాలు, విధానపరమైన నిర్ణయాలు, జాతీయ విద్యా విధానం, కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా నిర్దేశిస్తున్న నేపథ్యంలో అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఉందని స్పష్టం చేసింది. బాధ్యతల నిర్వహణలో వైఫల్యాన్ని సహించబోమని హెచ్చరించింది. రాజ్యాంగ పరంగా హక్కులను ఓసారి గుర్తించిన తర్వాత వాటిని ఆచరణలో పెట్టాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పింది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈనెల 12న ఈమేరకు తీర్పు ఇచ్చింది.
వాక్, భావప్రకటన స్వేచ్ఛ హక్కులో భాగమే : ప్రాథమిక హక్కులో భాగంగా రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన వాక్ స్వాతంత్య్రం, భావప్రకటన స్వేచ్ఛ హక్కులో మాతృ భాషలో చదువుకోవడం అనేది అంతర్భాంగమని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. తన మాతృ భాషలో చదువుకునే హక్కుకు అధికరణ 19(1)(ఏ) ప్రాతిపదికగా నిలుస్తోందని సూచించింది. సమాచారాన్ని అర్థవంతంగా, సులభ మార్గంలో పొందేందుకు వీలుకల్పిస్తుంది. అర్థం చేసుకోవడం, విశ్లేషించుకొని విచక్షణతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వాక్, భావప్రకటన స్వేచ్ఛ హక్కులో భాగమేనని స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగ కోణంలో పరిశీలిస్తే జ్ఞాన సముపార్జనకు విద్య అనేది ప్రధాన వాహనమని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యా బోధన పిల్లలకు అత్యంత సులువుగా అర్థమయ్యే భాషలో ఉండాలని పేర్కొంది. మాతృ భాష (లేదా) విద్యార్థి కోరుకున్న భాషలో బోధన వల్ల విద్యార్థుల్లో స్పష్టమైన అవగాహన, లోతైన మేధో వికాసం కలుగుతుందని ఉత్తర్వులిచ్చింది. విద్య బోధనలో భాష అనేది అందరిని కలుపుకుపోయే గుణం, వ్యక్తి గుర్తింపు, నేర్చుకునే ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది.
పాఠశాల విద్య స్థానిక భాషలో ఉండాలి : బోధన మాధ్యమం అనేది పిల్లల మాతృ భాషలో ఉండాలని విద్యాహక్కు చట్టంలోని సెక్షన్ 29(2)(ఎఫ్) స్పష్టం చేస్తోందని న్యాయస్థానం గుర్తు చేసింది. జాతీయ విద్యా విధానం ప్రకారం పాఠశాల విద్య మాతృ భాష, స్థానిక భాషలో ఉండాలని చెబుతోందని తెలిపింది. పరిచయం లేని భాషలో బోధన, విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అడ్డంకిగా మారడమేకాకుండా ఆ విద్యార్థుల ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే ఎదుగుదలను దెబ్బతీస్తుందని కోర్టు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. దీంతో పిల్లల్లో అందోళన, పరాయీకరణ అనే భావం కలిగే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో ప్రాథమిక విద్య ఉద్దేశం నీరుగారే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడింది. విద్య అనేది వ్యక్తి పరివర్తన చెందుకు ఉపయోగపడే శక్తి. అంతేకాక ప్రతికూల పరిస్థితుల నుంచి బయటపడేందుకు, వ్యక్తిగత, సామాజిక, ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఉన్నతికి చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. విద్య కేవలం జ్ఞానసముపార్జన, సమాచార మార్పిడికి మాత్రమే కాకుండా సాధికారత సాధించడానికి ఆయుధంగా ఉపయోగపడుతుంది.
విద్యను అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలదే : సామాజిక అసమానతలను అధిగమించి, పేదరికాన్ని జయించడానికి, సమాజానికి తన వంతు సహకారం అందించడానికి సహాయపడుతుందని తెలిపింది. విచక్షణతో నిర్ణయాలను తీసుకునే శక్తిని ఇస్తుందని దేశ నిర్మాణంతో తనవంతు సహకారం అందించడానికి విద్య తోడ్పడుతుందని న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యను అందించాల్సిన బాధ్యతను రాజ్యాంగం ప్రభుత్వాలపై ఉంచిందని తెలిపింది. విద్య అనేది చదువుకునే వారికి సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఉండాలనే విషయాన్ని సైతం రాజ్యాంగంలో శాసనకర్తలు పొందుపరిచారు. భాషాపరమైన అడ్డంకులు కారణంగా విద్యార్థికి బోధన అర్థం కానప్పుడు దానిని నాణ్యమైన విద్యగా చెప్పలేమంది. 'బోధన మాధ్యమం అనేది అర్థవంతమైనదిగా ఉండాలి. పిల్లలు ఎంచుకున్న భాష లేదా మాతృ భాషలో విద్యా బోధన ఉండాలి. ఈ విషయమై తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన తప్పనిసరి బాధ్యతను రాజ్యాంగం ప్రభుత్వాలపై ఉంచింది' అని స్పష్టం చేసింది.
రాజస్థానీ భాషను చేర్చాలని పిల్ : రాజస్థాన్లో గ్రేడ్-3, లెవల్ 1, 2 టీచర్ పోస్టుల నియామక పరీక్షల సిలబస్లో రాజస్థానీ భాషను చేర్చాలని, పిల్లలకు రాజస్థానీ భాషలో బోధన చేసేలా ఆదేశించాలంటూ పదమ్ మెహతా అనే వ్యక్తి రాజస్థాన్ హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. దానికి కొట్టేయడంతో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ అప్పీల్పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపింది. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ తీరును తప్పుపట్టింది. మాతృ భాషలో విద్యను అందించే నిమిత్తం సమగ్ర విధానాన్ని రూపొందించాలని రాజస్థాన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. 'రాజస్థానీ' భాషను స్థానిక భాషగా గుర్తించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోలంది. అన్ని పాఠశాలల్లో రాజస్థానీని ప్రవేశపెట్టాలని ఆదేశించింది. ఈ వ్యవహారమై తీసుకున్న చర్యల వివరాలతో సెప్టెంబర్ 25కి అఫిడవిట్ వేయాలని ఆదేశించింది.
