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'అన్ని కేసులు బదిలీ చేయండి' - సాయికృష్ణ కేసుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

సాయికృష్ణ కేసుపై వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి వేసిన పిటిషన్​పై సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ విచారణ చేపట్టింది. హైకోర్టులో విచారణలో ఉన్న అన్ని కేసులు సుప్రీంకోర్టుకు బదిలీ చేయాలని ఆదేశించింది.

SC on Sai Krishna Case
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసుపై సుప్రీంకోర్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:43 PM IST

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SC on Sai Krishna Case : విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో జరిగిన సాయికృష్ణ కేసుపై సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ విచారణ జరిగింది. ఉన్నతస్థాయి అధికారులను దర్యాప్తులో చేర్చకపోవడంపై వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరారు. దీనిపై జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.

ప్రస్తుతం హైకోర్టులో జరుగుతున్న విచారణపై స్టే విధిస్తూ అన్ని కేసులను సుప్రీంకోర్టుకు బదిలీ చేయాలని మధ్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేసులో సీబీఐని ప్రతివాదిగా చేరుస్తున్నట్లు తెలిపింది. పోలీసు కస్టడీలో సాయికృష్ణ మాయం కావడం చట్ట వ్యతిరేకమేనని జస్టిస్ విక్రమ్‌నాథ్‌ అన్నారు. కేసు వివరాలన్నీ సీల్డ్‌ కవర్‌లో ఉంచి సెప్టెంబర్‌ 30 నాటికి సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ప్రతివాదులందరికీ నోటీసులు జారీ చేసిన సుప్రీంకోర్టు తదుపరి విచారణను వచ్చేనెల 12కి వాయిదా వేసింది.

అసలేం జరిగిదంటే : విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ డెత్ వ్యవహారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు, మరికొందరు కలిసి సాయికృష్ణను చిత్రహింసలు గురిచేసి చంపేశారని మృతుడి తల్లి విజయలక్ష్మి ఆరోపించింది. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి సీఐ నాగరాజు సస్పెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసు త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు సిట్​ను ఏర్పాటు చేసింది.

వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సిట్ సీఐ నాగరాజుతో పాటు అతడికి సహకరించిన కానిస్టేబుల్స్ అశోక్‌, నాని, కృష్ణలంక క్రైమ్‌ కానిస్టేబుళ్లు బాబురావు, సాంబయ్య, హోంగార్డ్ వెంకటరాజు, సురేశ్​ను అరెస్ట్​ చేసి రిమాండ్​కు తరలించింది. ఈ కేసును మూడు నెలల పాటు దర్యాప్తు చేసిన సిట్‌ దాదాపు కొలిక్కి తెచ్చింది. ఆధారాల్లేని పరిస్థితుల్లో దర్యాప్తు బాధ్యతలు తీసుకున్న సిట్‌ కీలకమైన సాక్ష్యాలను సేకరించింది. పలు సాంకేతిక ఆధారాలతో కేసును ఛేదించింది.

నిందితుల సీడీఆర్, సెల్‌ టవర్‌ లొకేషన్లు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల స్టేట్‌మెంట్ల ఆధారంగా కేసు ముందుకు సాగింది. కృష్ణలంక స్టేషన్‌లోని పలువురు పోలీసు సిబ్బంది, వివిధ కేసుల్లోని నిందితులు ఇచ్చిన సాక్ష్యాలు అక్కరకొచ్చాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించి అభియోగపత్రం సోమవారం దాఖలైంది. ఈ మేరకు ఇందులో ఏడుగురిని నిందితులుగా, 120 మందిని సాక్షులుగా చేర్చింది. ఇందులో నిందితుల పాత్ర, అభియోగాలకు సంబంధించి పలు సాక్ష్యాలను పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ప్రాథమిక అభియోగపత్రానికి తోడు మరో అనుబంధ ఛార్జిషీట్‌ను సిట్‌ త్వరలో దాఖలు చేయనుంది. కొత్తగా వెలుగుచూసే అంశాలను ఇందులో పొందుపర్చనున్నారు. ఇందులో డీఎన్‌ఏ పరీక్షల ఫలితాలను చేర్చనున్నారు.

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