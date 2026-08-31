'రెండేళ్లుగా సిట్ ఏమీ కనుగొనలేదు' - మద్యం అక్రమ రవాణా కేసుపై సుప్రీంకోర్టు
ఏపీలో మద్యం అక్రమ రవాణా కేసులో సిట్ తీరుపై సుప్రీంకోర్టు అసహనం - కస్టోడియల్ విచారణ కావాలంటారు, మరోవైపు పోలీసులు ప్రిపేర్ కాలేదంటున్నారన్న న్యాయస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 6:37 PM IST
SC on Liquor Transport Case : రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం అక్రమ రవాణా కేసులో సిట్ తీరుపై సుప్రీంకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. రెండేళ్లుగా కేసు నడుస్తోందని, ఇంతవరకు ఏం కనుగొనలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ముందుగా సిట్ తీరును ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ తర్వాత హైకోర్టు తీర్పును పరిశీలిస్తామని పేర్కొంది. రాజ్ కెసిరెడ్డి కేసులో హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సిట్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
రాజ్కెసిరెడ్డి పోలీస్ కస్టడీపై నిజంగానే సీరియస్గా ఉన్నారా? అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ముందస్తు బెయిల్ పెండింగ్లో ఉండగా ప్రొడక్షన్ వారెంట్ అడిగారని, అప్పటికే కస్టడీలో ఉన్న వ్యక్తి పారిపోయే అవకాశమే లేదని స్పష్టం చేసింది. కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్ కోరితే జడ్జి మీకు ప్రొడక్షన్ వారెంట్ ఇచ్చారు కదా అని న్యాయస్థానం అడిగింది. పోలీసు కస్టడీకి ప్రిపేర్ కాలేదని, కానీ జ్యుడిషియల్ కస్టడీ ఇవ్వమంటున్నారని ఇదేం ప్రవర్తన అని ప్రశ్నించింది. ప్రొడక్షన్ వారెంట్ అరెస్ట్ వారెంట్తో సమానమని వ్యాఖ్యానించింది.
AP Liquor Transport Case Updates : మరోవైపు ఏపీ మద్యం రవాణా కేసులో రాజ్ కెసిరెడ్డి, డి. వాసుదేవరెడ్డిలకు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. విచారణ ప్రక్రియలో నిబంధనలను సరిగ్గా పాటించలేదనే కారణంతో హైకోర్టు ఆదేశాలను ఏపీ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది. దీంతో తదుపరి విచారణను సీజేఐ ధర్మాసనం వాయిదా వేసింది.
మరోవైపు మద్యం కుంభకోణం కేసు నిందితుడు ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట దక్కలేదు. బెయిల్ ఇవ్వాలంటూ దాఖలైన పిటినషన్ను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు గతంలో ఈశ్వర్ సిట్ ముందు లొంగిపోయారు. ఆ తర్వాత తనకు బెయిల్ ఇవ్వాలంటూ సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. అయితే ట్రయల్ కోర్టులోనే బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసుకోవాలన్న సీజేఐ ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డికి దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్ను డిస్మిస్ చేసింది.
అసలేం జరిగిదంటే : లిక్కర్ స్కాంలో రూ.వేల కోట్లు కొల్లగొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా అందులోనే కాకుండా మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టులోనూ దోపిడీకి తెగబడింది. బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ డిపోల నుంచి దుకాణాలకు మద్యం సరఫరా చేసే రవాణా కాంట్రాక్టు ఖరారు చేసే అధికారాలను జిల్లాస్థాయిలో జాయింట్ కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని కమిటీల నుంచి తప్పించి రాష్ట్రస్థాయిలో కార్పొరేషన్ ఎంపిక చేసేలా నిబంధనలు మార్చేసింది. ఆ కాంట్రాక్టును నొయిడా కేంద్రంగా పనిచేసే తమ ముసుగు సంస్థ సిగ్మా సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్కు కట్టబెట్టింది. ఒక్కో మద్యం కేసుకు కిలోమీటరుకు రూ.13 చొప్పున చెల్లించే రవాణా ఛార్జీలను రూ.35కు పెంచేసి దోచుకున్నారు. ఈ మొత్తం రూ.200-400 కోట్లు ఉంటుందని ప్రాథమికంగా గుర్తించిన సిట్ ఈ కుంభకోణంపై ఫిబ్రవరిలో కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తోంది.
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