కేబీఆర్ పార్క్‌ పరిధిలోని చెట్లను కొట్టేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు

హైదరాబాద్‌ కేబీఆర్‌ పార్క్‌ వద్ద ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ - కేబీఆర్ పార్క్‌ పరిధిలోని పర్యావరణ సున్నిత ప్రాంతంలో చెట్లను కొట్టేయవద్దని ఆదేశాలు - విచారణను జులై 27కి వాయిదా వేసిన ధర్మాసనం

Supreme Court (ANI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 3:18 PM IST

Flyover Construction near KBR Park : హైదరాబాద్‌ నగరంలోని కేబీఆర్‌ పార్క్‌ వద్ద ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. తదుపరి విచారణ వరకు చెట్లను కొట్టేయవద్దని ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేబీఆర్ పార్క్‌ పరిధిలోని పర్యావరణ సున్నిత ప్రాంతంలో చెట్లను కొట్టేయవద్దని, 25 నుంచి 30 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న చెట్లను కొట్టేయవద్దని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

ప్రభుత్వమే చెట్లను తొలగిస్తోంది : ఈ పనుల కోసం కేబీఆర్‌ పార్క్‌ పరిధిలో సుమారు 1,300 చెట్లు నరికేస్తున్నారని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది వివేక్‌ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. ప్రణాళిక ఏమైనా ఉందా? చెట్లు తొలగించకుండా నిర్మించవచ్చా? అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించడంతో అలాంటిదేమీ లేదని వివేక్‌ రెడ్డి కోర్టుకు తెలియజేశారు. వాస్తవానికి ప్రభుత్వమే చెట్లను తొలగిస్తోందని తెలిపారు. రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా చెట్లు నరుకుతున్నారని వివరించారు. పర్యావరణ సున్నిత ప్రాంతంలో చెట్లు నరకొద్దని అభివృద్ధి బోర్డు చెప్పిందని అన్నారు.

విచారణ జులై 27కి వాయిదా : వాదనల అనంతరం ప్రతివాదులుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖలకు సుప్రీం కోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ప్రతివాదులుగా పీసీసీఎఫ్‌, మరో ఇద్దరు వ్యక్తులను పిటిషనర్‌ చేర్చారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున స్టాండింగ్ కౌన్సిల్‌కు నోటీసు అందించాలని పిటిషనర్‌ న్యాయవాదిని జస్టిస్‌ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్‌ ఉజ్జల్‌ భూయాన్‌ ధర్మాసనం ఆదేశించింది. కేసు తదుపరి విచారణను జులై 27కి వాయిదా వేసింది.

